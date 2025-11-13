O Τραμπ υπέγραψε τη λήξη του shutdown και τη… συνθηκολόγηση των Δημοκρατικών

Κατ’ αρχάς η είδηση: Ύστερα από 43 ημέρες κρατικής παράλυσης –οι περισσότερες από κάθε άλλη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ– ο Ντόναλντ Τραμπ επικύρωσε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) τον νόμο για το τέλος του shutdown, που είχε διασύρει την υπερδύναμη διεθνώς με εικόνες χάους στα αεροδρόμια και τις δημόσιες δομές και ανθρώπους να κάνουν ουρές χιλιομέτρων για τα κουπόνια φαγητού.

Και τώρα η πολιτική της ερμηνεία: Το Δημοκρατικό Κόμμα, υποχωρώντας και σε αυτήν την αντιπαράθεση με τους Ρεπουμπλικανούς (οκτώ γερουσιαστές υποχώρησαν την Κυριακή και έκαναν μια συμφωνία που δεν τους δίνει ούτε καν τα λίγα που ζητούσαν για τα προγράμματα δημόσιας Υγείας, βλέπε «Obamacare»), υπέστη μια νέα πολιτική ήττα και αυτό μόλις μία εβδομάδα μετά τους θριάμβους του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη και τις νίκες των Δημοκρατικών υποψηφίων σε Βιρτζίνια και Νιου Τζέρσεϊ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία και υπογράφοντας τον νόμο στον Λευκό Οίκο, έσπευσε να πει ότι για την όλη ταλαιπωρία των Αμερικανών έφταιγαν οι Δημοκρατικοί, μολονότι, ως γνωστόν, στο Κογκρέσο την πλειοψηφία την έχουν και στα δύο Σώματα οι Ρεπουμπλικάνοι.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», δήλωσε δηκτικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προτού υπογράψει το κείμενο, επευφημούμενος από Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς που τον πλαισίωναν στο Οβάλ Γραφείο.

Ήταν μια στιγμή θριάμβου που πολύ βόλεψε τον Τραμπ, καθώς μόλις λίγες ώρες νωρίτερα είχε βρεθεί ξανά στριμωγμένος για την υπόθεση Επσταϊν.

Έτσι, τονίζοντας τη θριαμβευτική έξοδο από το ατελείωτο μπραντεφέρ, καταφέρθηκε εναντίον των «εξτρεμιστών του άλλου κόμματος», που κατ’ αυτόν παρέλυσαν τον κρατικό μηχανισμό για «λόγους καθαρά πολιτικάντικους».

«Η χώρα ποτέ δεν τα πήγαινε καλύτερα», επέμεινε ο 79χρονος μεγιστάνας, παρότι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πορεία της οικονομίας, επί των ημερών του.

Οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο είχαν αναγγείλει ήδη πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπέγραφε το κείμενο αμέσως μετά την έγκρισή του, για να τερματιστεί το «καταστροφικό» shutdown 43 ημερών, που προκάλεσε σωρεία προβλημάτων σε τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

Νωρίτερα, μετά την υιοθέτησή του από τη Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το σχέδιο νόμου με 222 ψήφους υπέρ έναντι 209 κατά. Εξι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών συντάχθηκαν με την πλειοψηφία της προεδρικής παράταξης, ενώ από την άλλη δυο Ρεπουμπλικάνοι καταψήφισαν το κείμενο.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, εξέφρασε ικανοποίηση για το τέλος του «μακρού εθνικού εφιάλτη». Κατόπιν σφυροκόπησε τη στάση των Δημοκρατικών που κατ’ αυτόν προκάλεσαν το αδιέξοδο επί έξι εβδομάδες.

«Ήξεραν πως αυτό θα προκαλούσε δεινά και το έκαναν παρ’ όλα αυτά. Ο ελιγμός στο σύνολό του ήταν ανώφελος, ήταν άδικος, ήταν απάνθρωπος», είπε στην ομιλία του.

«Obamacare»

Επειτα από 40 και πλέον ημέρες δημοσιονομικής παράλυσης, ολιγάριθμοι γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος συνθηκολόγησαν, εγκρίνοντας, αργά το βράδυ της Κυριακής (09.11, ξημερώματα Δευτέρας, ώρα Ελλάδας), μαζί με Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους τον νόμο που αίρει το αδιέξοδο, παρατείνοντας τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό ως και τα τέλη Ιανουαρίου.

Το κείμενο ωστόσο είναι αόριστο ως προς την παράταση των επιδοτήσεων για το «Obamacare», πρόγραμμα ενισχύσεων της υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα έσοδα, προς αγανάκτηση πολλών Δημοκρατικών αιρετών.

Μια από τις λιγοστές παραχωρήσεις στην αντιπολίτευση είναι πως το σχέδιο νόμου προβλέπει την επανένταξη στις υπηρεσίες τους των ομοσπονδιακών δημοσίων λειτουργών που απολύθηκαν από την έναρξη του shutdown, την 1η Οκτωβρίου.

Προβλέπει επίσης κεφάλαια για το SNAP, πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, ως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο η αρωγή αυτή, από την οποία ωφελούνται πάνω από 42 εκατομμύρια Αμερικανοί, να παγώσει σε περίπτωση που ενσκήψει νέα δημοσιονομική παράλυση στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη τις προηγούμενες 43 ημέρες.

Εξαιτίας των κανόνων της Γερουσίας, απαιτούνταν οκτώ ψήφοι της αντιπολίτευσης για την υιοθέτηση του κειμένου. Τα οκτώ μέλη των Δημοκρατικών έγιναν στόχος ρητορικών κεραυνών από την παράταξη, που κατήγγειλε τις γλίσχρες παραχωρήσεις και τις ψευδείς υποσχέσεις της άλλης πλευράς.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση μέσω X του Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και πιθανού υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2028, ο οποίος επέκρινε την «συνθηκολόγηση» και την «προδοσία» των αμερικανών εργαζομένων.

Αλλοι Δημοκρατικοί διερωτήθηκαν για ποιον λόγο οι οκτώ γερουσιαστές υποχώρησαν μόλις μερικές ημέρες μετά τις μεγάλες νίκες υποψηφίων του κόμματος σε σημαντικές τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις, που δικαίωσαν κατ’ αυτούς τη στάση τους στο Κογκρέσο.

«Δεν είναι πολύ αργά»

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις παρότρυνε ξανά χθες βράδυ τους Ρεπουμπλικάνους να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να οργανώσουν σύντομα ψηφοφορία για το «Obamacare».

«Εκτιμάμε ότι οι Αμερικανοί της εργατικής τάξης, οι Αμερικανοί της μεσαίας τάξης κι οι απλοί Αμερικανοί αξίζουν το ίδιο επίπεδο σιγουριάς που οι Ρεπουμπλικάνοι προσφέρουν πάντα στους πλούσιους, στους πιο εύπορους, στους δωρητές τους με βαθιές τσέπες», είπε. «Δεν είναι πολύ αργά» για την παράταση των χρηματοδοτήσεων, επέμεινε.

Το ζήτημα βρίσκεται στην καρδιά των διαφωνιών που προκάλεσαν το shutdown. Αν δεν παραταθούν οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις του προγράμματος, το κόστος της ασφάλισης υγείας θα υπερδιπλασιαστεί το 2026 για 24 εκατομμύρια Αμερικανούς που βασίζονται στο «Obamacare», κατά υπολογισμούς του KFF, κέντρου μελετών ειδικευμένου σε ζητήματα ασφάλισης υγείας.

Από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιοι λειτουργοί έμειναν απλήρωτοι. Η καταβολή επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των ελλείψεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αφού αρκετοί προτίμησαν να απουσιάσουν αντί να εργαστούν αμισθί.

