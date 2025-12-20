Ευρώπη: Ο εθνικισμός πέθανε, ζήτω ο γαστροεθνικισμός

Εάν βάλεις έναν Ελληνα και έναν Τούρκο στο ίδιο τραπέζι, είναι πολύ πιθανό να συμφωνήσουν ότι κατά βάθος αγαπιούνται και όσα υποτίθεται ότι τους χωρίζουν είναι «απλώς πολιτικά παιχνίδια». Ολα αυτά μέχρι η κουβέντα να φτάσει στον μπακλαβά, για την πατρότητα του οποίου μπορούν να «σφαχτούν» άνετα.

Ο ευρωπαϊκός εθνικισμός μπορεί να έχει ξεθωριάσει, όμως στη θέση του έχει αναδυθεί ένας άλλος, εξίσου παθιασμένος, γράφει ο Economist: ο γαστρονομικός εθνικισμός. Παρότι η Ευρώπη δέχεται πιέσεις από τη Ρωσία, οικονομικό ανταγωνισμό από την Κίνα και ολοένα μικρότερη στήριξη από τις ΗΠΑ, εξακολουθεί να επικεντρώνεται με αξιοθαύμαστη συνέπεια σε όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά. Οπως, για παράδειγμα, στον «σωστό» τρόπο παρασκευής της καρμπονάρα, σε ποιον ανήκει το ντονέρ κεμπάπ και ποιος έχει δικαίωμα να διεκδικεί την πατρότητα του μπακλαβά.

Οταν έγινε γνωστό ότι ένα κατάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, πουλούσε έτοιμη σάλτσα καρμπονάρα με λάθος υλικά, ο ιταλός υπουργός Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, γράφει ο Economist, αντέδρασε με τη σοβαρότητα που θα ταίριαζε σε ένα μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Πώς είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε ο υπουργός, μια καρμπονάρα να περιέχει κρέμα γάλακτος και λάθος κομμάτι χοιρινού; Τι θα ακολουθούσε μετά; Ανανάς στην πίτσα;! Το γεγονός κρίθηκε απαράδεκτο και ζητήθηκε επίσημη έρευνα. Για ακόμη μια φορά, η Ευρώπη έδειξε ότι, ακόμη και μπροστά σε υπαρξιακές απειλές, ξέρει να ιεραρχεί τις «αδιαπραγμάτευτες» αξίες της.

Η έκρηξη οργής του ιταλού υπουργού δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Στην Ευρώπη, το φαγητό προκαλεί συχνά εντονότερα συναισθήματα από σχεδόν κάθε άλλο θέμα. Παρότι τα κράτη της ηπείρου έχουν ενοποιηθεί θεσμικά, νομικά και οικονομικά, οι διατροφικές τους συνήθειες παραμένουν βαθιά διχασμένες. Εδώ και δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει εξαλείψει σύνορα, έχει εναρμονίσει νόμους και έχει υιοθετήσει κοινό νόμισμα. Ομως, αυτό που δεν κατάφεραν οι κάθε είδους συνθήκες, το καταφέρνουν οι συνταγές: να κρατούν τους λαούς χωρισμένους.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου το φαγητό είναι περίπου το ίδιο παντού, στην Ευρώπη κάθε εθνική κουζίνα αντιμετωπίζεται σχεδόν ως ιερό δισκοπότηρο, σημειώνει ο Economist. Το να επικρίνει κανείς ανοιχτά ένα άλλο ευρωπαϊκό έθνος θεωρείται σήμερα αγενές· το να ειρωνεύεται, όμως, την κουζίνα του γείτονα παραμένει αποδεκτή, ή και πατριωτική, συμπεριφορά. Ετσι, ενώ ο παραδοσιακός εθνικισμός έχει υποχωρήσει, ο γαστρονομικός ακμάζει.

Οι διατροφικές συνήθειες ανέκαθεν αποτελούσαν αφορμή για πειράγματα και προσβολές. Οι Γερμανοί αποκαλούνται «λάχανα», οι Γάλλοι «βάτραχοι», οι Βρετανοί «ροστ μπιφ», υπονοώντας την απλοϊκή τους μαγειρική. Πολιτικοί δεν χάνουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν αυτά τα στερεότυπα. Ο Ζακ Σιράκ είχε δηλώσει ότι η μόνη συνεισφορά της Βρετανίας στη γεωργία ήταν η νόσος των τρελών αγελάδων, ενώ ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι χλεύαζε τη φινλανδική κουζίνα ως βασισμένη στον μαριναρισμένο τάρανδο. Η εκδίκηση ήρθε από έναν φινλανδό εστιάτορα, ο οποίος έφτιαξε μια «πίτσα Μπερλουσκόνι με καπνιστό κρέας ταράνδου» και κατάφερε να κερδίσει με αυτήν βραβείο σε ένα φεστιβάλ παρασκευής πίτσας στη Νέα Υόρκη.

Στη γαστρονομία, όπως και στην οικονομία, η Ευρώπη χωρίζεται σε Βορρά και Νότο. Ο πλούσιος αλλά βροχερός Βορράς μαγειρεύει κυρίως με βούτυρο και θεωρείται γαστρονομικά «φτωχός». Ο Νότος, με το ελαιόλαδο, αντιμετωπίζει το φαγητό ως τελετουργία που θρέφει σώμα και ψυχή. Οι βόρειες χώρες έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση, υιοθετώντας ξένες κουζίνες, ενώ οι νότιες αντιστέκονται. Οι Βρετανοί εγκατέλειψαν πολύ εύκολα το ροστ μπιφ για χάρη του ινδικού Τίκα Μασάλα, ενώ οι Γερμανοί κάνουν ουρές για ένα ντονέρ κεμπάπ, γεγονός που έχει δημιουργήσει ολόκληρη διπλωματική διένεξη με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, όπως όλοι οι νότιοι λαοί, υπερασπίζονται την παράδοσή τους με πάθος και δεν θεωρούν «κεμπάπ» αυτό το πράγμα με μαγιονέζες και κέτσαπ που φτιάχνουν οι Γερμανοί.

Αυτή η «άμυνα» των νότιων λαών πήρε σταδιακά θεσμική μορφή. Από το 1992, η ΕΕ προστατεύει προϊόντα ονομασίας προέλευσης: Φέτα είναι μόνο η ελληνική, παρμεζάνα μόνο εκείνη από τη βόρεια Ιταλία. Η πλειονότητα αυτών των προστατευμένων τροφίμων προέρχεται από χώρες του Νότου. Πρόσφατα, η UNESCO αναγνώρισε την ιταλική κουζίνα ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τιμή που, σημειώνει ο Economist, δύσκολα θα απονεμηθεί, για παράδειγμα, στην ολλανδική κουζίνα.

Οι γαστρονομικές διαμάχες είναι συχνά μικρές αλλά τόσο έντονες που αγγίζουν τα όρια του κωμικού: Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν σχετικές διαμάχες για σειρά προϊόντων και φαγητών: Ο περίφημος καφές στο μπρίκι είναι άραγε ελληνικός ή τούρκικος; Ποιος εφηύρε πρώτος το τζατζίκι; Η απάντηση εξαρτάται, φυσικά, από το ποιον ρωτάς.

Και βέβαια στα Βαλκάνια και την Ανατολία έχουμε κι ένα άλλο θέμα: Ολες οι χώρες της περιοχής αποστάζουν φρούτα σε νερό με γεύση γλυκάνισου. Ποιος ξένος μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ελληνικού ούζου, βουλγαρικής μαστίχας και βαλκανικής ή τουρκικής ρακής; Και όμως, κάθε χώρα αντιμετωπίζει το δικό της παρασκεύασμα ως νέκταρ από τους θεούς, ενώ δυσφημεί το ρόφημα της γειτονικής της χώρας ως μια αποτυχημένη παραλλαγή.

Και αν υποθέσουμε ότι –ειδικά ύστερα από μερικές ρακές– αυτό παύει να έχει σημασία, κανείς δεν μπορεί να πείσει τους Ρώσους και τους Ουκρανούς ότι η σούπα μπορς δεν είναι δική τους. Δεν πολεμούν για αυτό, αλλά θα μπορούσαν.

Παρ’ όλα αυτά, ο Economist θέτει ένα ερώτημα: σε μια εποχή παγκοσμιοποιημένης «fusion» κουζίνας, μήπως λίγος γαστρονομικός εθνικισμός είναι, τελικά, χρήσιμος; Ισως, αλλά μόνο μέχρις ενός σημείου. Η κάθε εθνική κουζίνα εξελίσσεται μέσα από ανταλλαγές και δάνεια. Ακόμη και η καρμπονάρα, που σήμερα θεωρείται ιερή, δεν είναι παλιά, αλλά ούτε καν ιταλική παράδοση: η πρώτη συνταγή της καταγράφηκε το 1952 στο Σικάγο. Αυτό κι αν είναι τροφή για σκέψη.

