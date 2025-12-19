Πολωνία: «Αχάριστοι» οι Ουκρανοί, λέει ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι

Σκιές στις πολωνο-ουκρανικές σχέσεις έριξαν οι δημόσιες αιχμές του εθνικιστή προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος κατηγόρησε την Ουκρανία για έλλειψη ευγνωμοσύνης, υποδεχόμενος στη Βαρσοβία τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δηλώσεις έγιναν μπροστά στις κάμερες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία παραμένει ένας από τους βασικότερους συμμάχους του Κιέβου απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, η Πολωνία έχει φιλοξενήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ουκρανούς πρόσφυγες, έχει εξελιχθεί σε κομβικό διάδρομο για τη διέλευση της δυτικής στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους προμηθευτές όπλων προς το Κίεβο. Παρ’ όλα αυτά, ο Ναβρότσκι υποστήριξε ότι η συμβολή αυτή δεν αναγνωρίζεται επαρκώς.

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια σε πολλές μορφές που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως ούτε γίνεται κατανοητή», δήλωσε στη κοινή συνέντευξη Τύπου, με τον ουκρανό ομόλογό του. Οπως είπε, το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε σε μια «ειλικρινή, αλλά πολύ εγκάρδια και γεμάτη αβροφροσύνη» συζήτηση με τον ουκρανό πρόεδρο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε άμεσα, διαβεβαιώνοντας ότι «η Ουκρανία ήταν και θα παραμείνει ευγνώμων απέναντι στην Πολωνία», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του «υπερασπίζεται την Ευρώπη» απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, πληρώνοντας βαρύ ανθρώπινο τίμημα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Μόσχα επιχειρεί να υπονομεύσει τη συνεργασία των δύο χωρών. «Η Ρωσία θέλει τη διχόνοια. Θέλει να καταστρέψει μια τόσο σταθερή συμμαχία, τη συμμαχία δύο εθνών που κρατά πολλές γενιές στην Ουκρανία και την Πολωνία. Δεν θα της το επιτρέψουμε», τόνισε.

Μετά τη συνάντηση, ο Ναβρότσκι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η επίσκεψη Ζελένσκι σηματοδοτεί μια «νέα εκκίνηση» στις διμερείς σχέσεις, προσθέτοντας με νόημα: «Κακά νέα για τον Πούτιν».

Στο πεδίο της ασφάλειας, οι δύο πλευρές επιχείρησαν να αναδείξουν το κοινό τους μέτωπο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει την Πολωνία στην ανάπτυξη τεχνολογιών άμυνας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τονίζοντας ότι το Κίεβο διαθέτει εμπειρία απέναντι σε όλους τους τύπους ρωσικών drones.

«Η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία διαβουλεύσεις για την άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Γνωρίζουμε πώς να αμυνθούμε από κάθε τύπο ρωσικού drone που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον των γειτόνων μας, εναντίον της Πολωνίας και άλλων χωρών», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι η χώρα του μπορεί να προσφέρει συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και προσκάλεσε τον Ναβρότσκι να επισκεφθεί την Ουκρανία για να δει από κοντά τις δυνατότητες της αμυντικής της βιομηχανίας.

Ο Ναβρότσκι σημείωσε ότι η επίσκεψη Ζελένσκι επιβεβαιώνει την κοινή θέση Πολωνίας και Ουκρανίας σε ζητήματα ασφάλειας και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Βαρσοβία θα μπορέσει να ολοκληρώσει ανταλλαγή μαχητικών αεροσκαφών Mig-29 με ουκρανική τεχνολογία κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ωστόσο, παρά τη στρατηγική σύμπλευση, οι σχέσεις των δύο χωρών εμφανίζονται πιο εύθραυστες. Η αυξανόμενη εχθρότητα απέναντι στους μετανάστες στην Πολωνία και η άνοδος ακροδεξιών κομμάτων, που υποστηρίζουν ότι η Βαρσοβία έχει «ξεπεράσει τα όρια» στη στήριξή της προς το Κίεβο, προσθέτουν νέες πιέσεις σε μια συμμαχία που δοκιμάζεται.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ που επανέλαβε ότι αν και είναι ικανοποιημένος με τη συμφωνία στην ΕΕ, «θα μπορούσε να είναι καλύτερη», αλλά πρόσθεσε: «Πάντα κάτι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, πιο αποτελεσματικό, αλλά είμαι πραγματικά ικανοποιημένος (που) τουλάχιστον εκπληρώσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε».

Ο ουκρανός ηγέτης απάντησε ότι η Ρωσία ήλπιζε να «ακυρώσει» τη χρηματοδότηση της ΕΕ προς την Ουκρανία και να «καθυστερήσει τα πάντα ή ακόμη και να αναβάλει τη συνάντηση για το θέμα αυτό», αλλά η Ευρώπη «έδειξε ηγετικό ρόλο», χαιρετίζοντας στη συνέχεια το δάνειο που συμφωνήθηκε .

Ο Τουσκ, αναφερόμενος στον Ζελένσκι, τόνισε ότι «ο αγώνας σας είναι ο κοινός μας αγώνας» και πρόσθεσε: «Είστε ήρωας όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και εδώ στην Πολωνία [εμείς] σας αντιμετωπίζουμε επίσης ως ήρωα».

Επανέλαβε εξάλλου ότι ο αγώνας που δίνει η Ουκρανίας κατά της Ρωσίας διασφαλίζει παράλληλα την ανεξαρτησία της Πολωνίας, η οποία θα μπορούσε να απειληθεί αν επιτρεπόταν στη Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο.

Απαντώντας, ο Ζελένσκι υιοθέτησε τον ίδιο τόνο λέγοντας: «Ο χειρότερος φόβος της Ρωσίας είναι να είμαστε ενωμένοι. Γιατί σίγουρα δεν μπορούν να νικήσουν και τους δύο μας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News