Τεχνητή Νοημοσύνη: Κίνα και ΗΠΑ καλπάζουν, η Ευρώπη υστερεί

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να επιταχύνει στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) διότι έμεινε πίσω στη σχετική κούρσα, σε σύγκριση τόσο με την Κίνα όσο και με τις ΗΠΑ, έγραψε η Corriere della Sera (Λούκα Αντζελίνι). Ομως η πρόοδος της ΕΕ στον τομέα πρέπει να συνοδευτεί από πολιτικό έλεγχο και όχι από το «κουμάντο» των εταιρικών κολοσσών της τεχνολογίας, καθώς η ιστορία της Σίλικον Βάλεϊ τα τελευταία 40 χρόνια απέδειξε ότι οι Κροίσοι του κλάδου έχουν απολύτως στρεβλή αντίληψη για τον πραγματικό κόσμο και τις ανάγκες του.

Η Corriere παρουσίασε απόψεις ορισμένων ειδικών στο θέμα, επικεντρώνοντας τόσο στη σχετική «υπανάπτυξη» της Ευρώπης όσο και στους κινδύνους που συνεπάγεται η γενικευμένη χρήση της ΤΝ. Και μάλλον έδειξε να συμμερίζεται τις ανησυχίες του τουρκο-αμερικανού νομπελίστα οικονομολόγου Νταρόν Ατσέμογλου, του ΜΙΤ, ότι απαιτείται «δημοκρατικό φίλτρο» στη χρήση των νέων τεχνολογιών διότι, όπως τόνισε ο ίδιος, η εμπέδωση της ΤΝ έχει επιπτώσεις: «Θέτει υπαρξιακούς κινδύνους για την εργασία και για την ίδια τη δημοκρατία».

Ενα άλλο θέμα που έθιξε το άρθρο σχετίζεται με τους φόβους ορισμένων σοβαρών αμερικανών οικονομολόγων (αλλά και του ιδίου του επικεφαλής της Open AI, Σαμ Αλτμαν) ότι υπάρχει ζήτημα «φούσκας ΤΝ» με τις εταιρείες που προσελκύουν επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κυριαρχούν στο χρηματιστηριακό σύστημα των ΗΠΑ (δείκτης Nasdac) και έχουν ανοίγματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (τα δάνεια που έχουν δοθεί σε αυτές μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο είναι 450 δισ. δολάρια). Ωστόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι αναπότρεπτες. Ακόμη και αν κάποια ωραία πρωία σκάσει η εν λόγω «φούσκα της ΤΝ», η τεχνολογική επανάσταση θα συνεχιστεί.

Η Corriere επισήμανε ότι η Ευρώπη, αν και είχε ηγετική θέση στην κινητή τηλεφωνία, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει παρά μόνο έναν μεγάλο διαδικτυακό παίκτη, το σουηδικό Spotify, που ασφαλώς δεν «διδάσκει» με τον απόλυτο τρόπο της ΤΝ, αλλά με τραγουδάκια του συρμού (που διασπείρουν «πολιτισμό», ωστόσο). Μεταξύ αυτών που φοβούνται την τεχνολογική και οικονομική περιθωριοποίηση της Γηραιάς Ηπείρου είναι ο ιταλός πανεπιστημιακός Τζουλιάνο Νότσι.

Εγραψε ότι «ο παγκόσμιος Νότος παίζει μπαλίτσα ενώ η Ευρώπη λαγοκοιμάται». Κραδαίνουμε σαν τρόπαιο το Spotify, αλλά κατά τα λοιπά… έρημος. Μόνο το Amazon αξίζει περισσότερο από ολόκληρη τη [χρηματιστηριακή] Φρανκφούρτη». Με την ευκαιρία, από την οργή του καθηγητή δεν γλίτωσαν τα εργατο-οικονομικά: «Δειλή επιχειρηματική κουλτούρα, άκαμπτη εργατική νομοθεσία, ασφυκτικοί κανονισμοί, πενιχρή δεξαμενή κεφαλαίων [για τους μπίζνεσμαν], αναιμική οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη».

Και συνέχισε: «Χάσαμε το τρένο της πρώτης ψηφιακής επανάστασης και τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε και αυτό της ΤΝ. Σε αυτήν επενδύουμε λιγότερο από 5% σε σύγκριση με τους Αμερικανούς, ενώ στην Κίνα, ήδη από το 2015, ξεκίνησε το πρόγραμμα ‘‘Made in China 2025’’, το οποίο χάρισε στο Πεκίνο την τεχνολογική ηγεσία στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην πράσινη τεχνολογία. Και τώρα υπάρχει η στρατηγική ‘‘AI Plus’’, που στοχεύει στην εισαγωγή της ΤΝ σε κάθε τομέα. Υιοθέτηση 70% έως το 2027 και πάνω από 90% έως το 2030. Τελικός στόχος, το επιπλέον 1,3 τρισ. ευρώ στο ΑΕΠ έως το 2035. Είναι πεινασμένη η τίγρη…»

«Σκληρές» γιάπικες οδηγίες στην Κομισιόν

Ο Nότσι έδωσε τα φώτα του στην Κομισιόν: «Χρειαζόμαστε ηλεκτροσόκ και όχι άλλον έναν κανονισμό ή άλλη μια εγκύκλιο. Το μέλλον μας θα εξαρτηθεί από την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα. Η ΤΝ πρέπει να διεισδύσει στη μεταποίηση, στην υγειονομική περίθαλψη, στη γεωργία, στο εμπόριο. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στον παρασιτισμό δίπλα στις αμερικανικές ή στις κινεζικές τεχνολογίες. Ο νικητής δεν θα είναι αυτός που θα εφεύρει τα πιο εκλεπτυσμένα μοντέλα, αλλά αυτός που θα ξέρει πώς να τα χρησιμοποιεί σε μεγάλη κλίμακα, καθημερινώς.

»Η Κίνα μάς έδωσε σκληρό μάθημα: από τον Σεπτέμβριο κάθε κινέζος μαθητής έχει έναν ‘‘σύντροφο ΤΝ’’ για να τον βοηθάει στη μελέτη. Και εμείς είμαστε ακόμη κολλημένοι σε φιλοσοφικές διαμάχες για τα tablet στα Δημοτικά [σ.σ.: έρευνες απέδειξαν ότι η κατάργηση των βιβλίων, όπου εφαρμόστηκε, έβλαψε την ικανότητα των παιδιών να διαβάζουν και να κατανοούν το κείμενο]. Οι ΗΠΑ τρέχουν, η Κίνα καλπάζει, αλλά τι γίνεται με εμάς; Δεν υπάρχει άλλος χρόνος.

»Η Ευρώπη δεν πρέπει να γράφει οδηγίες, αλλά κώδικες. Δεν πρέπει να κάνει παρουσιάσεις PowerPoint, αλλά να παράγει αλγορίθμους. Δεν πρέπει να διδάσκει αφηρημένη ηθική, αλλά συγκεκριμένες δεξιότητες. Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός είναι η νέα γεωπολιτική. Πρόκειται για δύναμη, επιρροή, πλούτο, ασφάλεια. Οποιος κατακτήσει την ΤΝ θα κυριαρχήσει στον αιώνα μας. Και εμείς είμαστε πολύ πίσω».

Οχι στον εκμηδενισμό των εργαζομένων

Στο σημείο αυτό και έπειτα από την καταιγίδα τής, κατά δήλωση Nότσι, «μη ηθικής καινοτομίας», η Corriere επέστρεψε στην επιστημονική σοβαρότητα του Aτσέμογλου. Εγραψε ότι ο νομπελίστας δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει πως «βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ΤΝ είτε για να εξαφανίσουμε τους υπάρχοντες εργαζομένους είτε για να τους προικίσουμε με νέες δυνατότητες». Και έγινε ακόμη πιο σαφής και αναλυτικός.

«Σήμερα όλη η προσοχή είναι στραμμένη στη συλλογή και χρήση data, στον αυτοματισμό και στην αποδυνάμωση της δύναμης των εργαζομένων. Αντί για αυτά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες ώστε να αυξηθούν η παραγωγικότητα, η ευημερία και οι μισθοί των εργαζομένων, καθώς και η υγεία της δημοκρατίας. Εγώ δεν βλέπω να γίνονται αυτές οι σωστές επιλογές. Οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας και για τον έλεγχο των ανθρώπων, όμως κάλλιστα μπορούν να γίνουν υπέροχο εργαλείο ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και πιο ελεύθεροι».

