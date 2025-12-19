Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Βενεζουέλα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την πίεση προς το Καράκας, προχωρώντας σε αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό.

Τις δηλώσεις έκανε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή (19/12) .

Ερωτηθείς ευθέως αν αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε λακωνικά: «Οχι, δεν το αποκλείω». Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης όξυνσης των αμερικανο-βενεζουελάνικων σχέσεων και ενώ η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει μια στρατηγική ασφυκτικής πίεσης απέναντι στον πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο -τον οποίο η Ουάσινγκτον συγκαταλέγει στα «μαύρα πρόβατα» της διεθνούς πολιτικής σκηνής- ότι βρίσκεται επικεφαλής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, κατηγορία που ο βενεζουελάνος πρόεδρος απορρίπτει κατηγορηματικά. «Ξέρει ακριβώς τι θέλω (…) το ξέρει καλύτερα από τον καθένα», δήλωσε αποφεύγοντας ωστόσο να αποσαφηνίσει αν τελικός του στόχος είναι η ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο.

Στις αρχές της εβδομάδας, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και τα οποία προσεγγίζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα.

Στη συνέντευξή του, προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν και νέες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, μετά την πρόσφατη κατάσχεση πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να τοποθετήσει τη στρατηγική της Ουάσινγκτον σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο. Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα και την Κολομβία, τόνισε ότι βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής παραμένει η περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί τον Νικολάς Μαδούρο «παράνομο ηγέτη» και υποστήριξε ότι ένοπλες οργανώσεις, όπως το ELN και οι FARC της Κολομβίας, δρουν ανοιχτά και ελέγχουν εδάφη εντός της Βενεζουέλας. «Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνεται η αμερικανική πολιτική», εξήγησε.

Αναφερόμενος, τέλος, στη στήριξη που παρέχει η Ρωσία στην κυβέρνηση Μαδούρο και στο ενδεχόμενο αυτή να επηρεάσει τις σχέσεις της Μόσχας με την Ουάσινγκτον, εμφανίστηκε καθησυχαστικός. «Ηταν αναμενόμενο, δεν μας αιφνιδιάζει. Πρόκειται απλώς για ρητορική στήριξη, τίποτα παραπάνω», δήλωσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News