Νέα πρόκληση Μίτσκοσκι: «Για μένα το όνομα Μακεδονία είναι ιερό»

Νέο γύρο έντασης στις σχέσεις Αθήνας–Σκοπίων πυροδότησε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, επανερχόμενος με δηλώσεις που αμφισβητούν στην πράξη τη Συμφωνία των Πρεσπών και προκαλούν ευθέως την ελληνική πλευρά.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της γειτονικής χώρας υποστήριξε ότι για τον ίδιο το όνομα «Μακεδονία» είναι «ιερό», επικαλούμενος το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, λίγες ημέρες μετά την αυστηρή παρέμβαση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Κατ’ αρχήν, δεν είμαι άνθρωπος που επιτρέπει να λογοκρίνεται και να δέχεται απειλές. Ως εκ τούτου, για μένα το όνομα Μακεδονία είναι ιερό και έχω το δικαίωμα να λέω αυτό που σκέφτομαι», ανέφερε ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στα Σκόπια, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ν. Φραγκόπουλο.

Η δήλωση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά τοποθετήσεων του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Αθήνα, καθώς έρχονται σε αντίθεση με τις ρητές προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (17/12) το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με επίσημη ανακοίνωσή του, επανέλαβε προς τον Χρίστιαν Μίτσκοσκι ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως αυτή προβλέπεται ρητά και δεσμευτικά από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η συμφωνία, όπως υπογραμμίζεται από την ελληνική πλευρά, είναι απολύτως δεσμευτική και για τα δύο μέρη, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ελληνικό ΥΠΕΞ τόνιζε ότι η πρόοδος των διμερών σχέσεων Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και η απρόσκοπτη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γειτονικής χώρας, προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.

Αφορμή για τη δημόσια παρέμβαση της Αθήνας αποτέλεσαν προηγούμενες δηλώσεις του Χρίστιαν Μίτσκοσκι, με τις οποίες υποστήριξε ότι ως πρωθυπουργός έχει, «στην πράξη», επαναφέρει τη χρήση του ονόματος «Μακεδονία», θέση που η ελληνική διπλωματία θεωρεί ευθεία παραβίαση του πνεύματος και του γράμματος της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News