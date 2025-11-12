Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής»: Χαϊδεύει τα αυτιά των ψηφοφόρων του

Εντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ζητά εξηγήσεις και το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση για «διαστρέβλωση και ψέματα».

Αφορμή στάθηκε τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη, όπου ανέφερε ότι «έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες», διευκρινίζοντας πως «βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη δήλωση, ανέφερε: «Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες “δικαιολογημένες”; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του Ποινικού Κώδικα που να ρίχνει στα “μαλακά” μια δολοφονία στο πλαίσιο “βεντέτας”; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει εξηγήσεις, εκτός αν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

Η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν άργησε να έρθει. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «προπαγάνδα και ψεύδη» εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση για να αποφύγει τις ευθύνες της.

«Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Μαρινάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας: «Μπροστά στην πλήρη διαχειριστική αποτυχία τους να ελέγξουν ζώνες ανομίας και την οκταήμερη σιωπή του Πρωθυπουργού για τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε στα ψέματα και στους γκεμπελισμούς».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει επίσης ότι «ο πρόεδρος του κόμματος εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο “βεντέτα” πως στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες».

«Ποιος μίλησε για ‘δικαιολογημένα’ εγκλήματα, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε;» διερωτάται το κόμμα, καλώντας την κυβέρνηση να «συνέλθει και να σεβαστεί τον θεσμικό της ρόλο».

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης, με το ζήτημα της ασφάλειας και της εγκληματικότητας να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

