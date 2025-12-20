Η ντροπή με τη δίκη Λυγγερίδη

Και μια και δυο, και τρεις, και τέσσερις φορές! Σε ντόμινο αναβολών έχει περιπέσει η δίκη Λυγγερίδη, που διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Στις 7 Δεκεμβρίου 2023, ο άτυχος υπαρχιφύλακας της ΥΑΤ (γνωστή στο παρελθόν ως ΜΑΤ) Γιώργος Λυγγερίδης είχε τραυματιστεί σοβαρά –ύστερα από ρίψη ναυτικής φωτοβολίδας – κατά τη διάρκεια επεισοδίων χούλιγκαν του Ολυμπιακού έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στην περιοχή του Ρέντη, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας βόλεϊ ανάμεσα στους ερυθρόλευκους και τον Παναθηναϊκό. Ο Λυγγερίδης θα άφηνε την τελευταία του πνοή στις 27 Δεκεμβρίου, έπειτα από γενναία μάχη στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας…

Η δίκη-μαμούθ, με 147 κατηγορούμενους και ακόμη περισσότερους δικηγόρους, ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, πλην όμως υπήρξαν παρατράγουδα. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιά έχουν αποφασίσει αποχή των μελών τους από τις συνεδριάσεις που διεξάγονται στην εν λόγω αίθουσα, κρίνοντάς την ακατάλληλη για τη διεξαγωγή μιας τόσο πολυπρόσωπης και απαιτητικής υπόθεσης. Με ανακοίνωσή του, ο ΔΣΑ έκανε λόγο για «κοινό αίτημα των πληρεξουσίων δικηγόρων τόσο της υπεράσπισης, όσο και της υποστήριξης της κατηγορίας», για μεταφορά της δίκης σε άλλο χώρο, και συγκεκριμένα στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, ενώ διαπίστωσε «κατόπιν της επιτόπιας μετάβασης του Προέδρου του ΔΣΑ κ. Δημήτρη Βερβεσού και του Συμβούλου του ΔΣΑ κ. Θεόδωρου Μαντά στην αίθουσα όπου διεξάγεται η πολυπρόσωπη ποινική δίκη στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού», ότι «δεν πληρούνται στοιχειώδεις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, γεγονός που αποφλοιώνει το δικαίωμα των πολιτών σε παροχή έννομης προστασίας». Η αποχή θα λήξει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «έως ότου δημιουργηθούν οι ανάλογες συνθήκες διεξαγωγής τους, που αρμόζουν στο νομικό μας πολιτισμό».

Η τελευταία εξέλιξη θέλει το δικαστήριο να διακόπτει για τις 14 Ιανουαρίου 2026, στις 10 το πρωί.

Αποκαμωμένος από τις ψυχοφθόρες αναβολές, ο πατέρας του θύματος, Θανάσης Λυγγερίδης, μέλος μιας οικογένειας που έχει σταθεί με αξιοπρέπεια και νηφαλιότητα απέναντι στο δράμα της απώλειας του 31χρονου «δικού τους» Γιώργου, εξερράγη την τελευταία φορά: «Δεν πρέπει να πληρώσουν οι ένοχοι; Γιατί να πληρώνω εγώ; Δεν είμαι ένοχος! Υπάρχουμε κι εμείς… (…) Τι ζητάω; Δικαιοσύνη!».

Ερυθρόλευκη υπόθεση σε… πράσινη περιοχή

Σύμφωνα με πηγές του Protagon, το παρασκήνιο έχει ως εξής: Στα τέλη Ιουνίου, οπότε και έγινε γνωστό ότι η ποινική προδικασία έβαινε στο τέλος της, βάρεσε συναγερμός στον Αρειο Πάγο. Βασική έγνοια ήταν να μην υπάρξει διασυρμός της Δικαιοσύνης, ανάλογος με εκείνον που είχε κάνει την ελληνική κοινωνία να φρίξει, όταν η τραγωδία στο Μάτι δικαζόταν στην Ευελπίδων, σε αίθουσα από την οποία οι διάδικοι έβγαιναν από τα παράθυρα.

Η δίκη Λυγγερίδη θα μπορούσε ίσως να φιλοξενηθεί στο Εφετείο Αθηνών, λεωφ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως –αυτή ήταν και η πρώτη σκέψη. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει όμως και βαρύ πρόσημο, καθώς ο εκλιπών αστυνομικός είναι το 14ο θύμα οπαδικής βίας στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, με Φιλόπουλο, Κατσουρή και Καμπανό στον κατάλογο των θυμάτων του χουλιγκανισμού. Η δικογραφία έχει, δε, ως κατηγορούμενους πέντε υψηλόβαθμα πρόσωπα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η χωροταξία κρίθηκε επικίνδυνη. Πώς θα δικαζόταν μια τέτοια υπόθεση ερυθρόλευκου χρώματος, δυο βήματα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού; Η περιοχή θεωρείται βαμμένη πράσινη, είναι το άντρο της ομάδας του ΠΑΟ, με συνδέσμους – οργανωμένους οπαδούς στα πέριξ. Τα πνεύματα θεωρούνται άλλωστε ήδη οξυμμένα, με τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού να χαρακτηρίζουν ως φιάσκο τη δικογραφία, και να μιλούν για άδικη μαζική στοχοποίησή τους με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης.

Το ενδιαφέρον είναι ότι και η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από προφορικές ζυμώσεις, έκρινε την κατάσταση παρακινδυνευμένη. Ποια μέτρα φρούρησης μπορούν να θεωρούνται επαρκή για εξαγριωμένους, επικίνδυνους τύπους;

Καθώς το πρόβλημα με τη χωρητικότητα των ακροατηρίων στην Αθήνα είναι γνωστό εδώ και χρόνια, η αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού ξεπρόβαλε και πάλι ως εναλλακτική. Στα τετραγωνικά της έχουν διεξαχθεί και άλλες μεγάλες δίκες, από τις υποθέσεις του Επαναστατικού Αγώνα και της 17Ν ως αυτή της Χρυσής Αυγής.

Κάποιοι σήκωσαν μανίκια τον Ιούλιο, για να μπει η αίθουσα σε τροχιά λειτουργίας το φθινόπωρο υπό νέες, βελτιωμένες συνθήκες. Αντικαταστάθηκαν κλιματιστικά, προστέθηκαν έδρανα και καθίσματα για τους δικηγόρους (στα τέσσερα πέμπτα της αίθουσας), αλλά και τρία μηχανήματα ελέγχου των εισερχομένων και scanners για τα αντικείμενα – τσάντες, σε πλαϊνή είσοδο. Υπήρξε μέριμνα για επαρκείς μικροφωνικές εγκαταστάσεις, μαγνητοφώνηση της διαδικασίας, παροχή ίντερνετ.

Τι συμβαίνει και έχουν στυλώσει τα πόδια οι δικηγόροι; Αν ρωτήσετε δικηγόρο, θα σας πει ότι η αίθουσα είναι απαράδεκτη, αν ρωτήσετε άλλον παράγοντα της δίκης ίσως ερμηνεύσει βιτριολικά τη στάση τους ως άρρητη προτίμηση – καθαρά για λειτουργικούς λόγους – του κέντρου της Αθήνας από τον Κορυδαλλό, κάτι χιλιόμετρα από τα γραφεία τους.

Σε κάθε περίπτωση, στην τελευταία συνεδρίαση έγινε σαφές ότι ως προς την επιλογή της αίθουσας δεν μπορεί να δοθεί λύση από το δικαστήριο. Η έδρα παρέπεμψε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη διοίκηση του Εφετείου.

Στη φάση αυτή, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ιθύνοντες, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη συμπεριλαμβανομένου. Είναι κομβικός, βλέπετε, ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ. Η δίκη Λυγγερίδη θέλει «θηριοδαμαστή».

Θέλει όμως και κοινή λογική. Πόσο πρέπει να περιμένουν οι γονείς του Λυγγερίδη για την τιμωρία των ενόχων; Γιατί πρέπει να υποβάλλονται στο βασανιστήριο της ματαίωσης κάθε φορά που πηγαίνουν στον Κορυδαλλό, για να δουν τη διαδικασία να προχωρά; Μοιάζει ασεβής απέναντί τους η καθυστέρηση. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να πενθήσουν πραγματικά, όταν οι ένοχοι λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει.

