Πίεση στην αγορά και τον τουρισμό από τα μπλόκα – οι αγρότες ανοίγουν τα διόδια, η κυβέρνηση καλεί σε διάλογο

Σημαντικές αναταράξεις στην οικονομική δραστηριότητα προκαλούν οι παρατεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις, με τον εμπορικό κόσμο, τον τουρισμό και την εστίαση να εκπέμπουν σήμα κινδύνου ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Εκπρόσωποι των κλάδων κάνουν λόγο για ένα ασφυκτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες, την ώρα που οι επιχειρήσεις προσδοκούσαν αυξημένη κίνηση και έσοδα λόγω Χριστουγέννων, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τους αγρότες να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Οι δυσκολίες, όπως τονίζουν, δεν περιορίζονται στα εορταστικά τριήμερα, αλλά έχουν ήδη συσσωρευτικό χαρακτήρα, πλήττοντας την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, επισήμανε σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις του ότι οι ημερήσιες απώλειες στα νωπά προϊόντα και στα τρόφιμα είναι σημαντικές, ενώ ιδιαίτερα αυξημένο είναι και το κόστος για τις εξαγωγές που εξαρτώνται από τις οδικές μεταφορές προς τις βαλκανικές χώρες.

Αντίστοιχη εικόνα ανησυχίας καταγράφεται και στον τουριστικό τομέα. Σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Θεσσαλίας και της Ηπείρου –όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος, το Πήλιο και τα Ιωάννινα– οι ακυρώσεις κρατήσεων αγγίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 50%.

Ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, έχει επισημάνει ότι η πτώση καταγράφεται εδώ και ημέρες, προδιαγράφοντας Χριστούγεννα με χαμηλές πληρότητες. Παρόμοιες εκτιμήσεις διατυπώνονται και από ξενοδόχους άλλων περιοχών, οι οποίοι κάνουν λόγο για έντονη επιφυλακτικότητα των ταξιδιωτών να προχωρήσουν σε νέες κρατήσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Ξενοδόχων, Ηρακλής Τσιτλακίδης, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φιλοξενία, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την τοπική οικονομία, καθώς η εστίαση, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εξαρτώνται άμεσα από την προσέλευση επισκεπτών.

Την ίδια στιγμή, οι φορείς του τουρισμού ξεκαθαρίζουν ότι, παρότι κατανοούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, οι κινητοποιήσεις δεν θα πρέπει να πλήττουν δυσανάλογα άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σημασία της εορταστικής περιόδου για τις τοπικές αγορές.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπούλιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι ήδη τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα χάθηκε σημαντικό μέρος της αναμενόμενης κίνησης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς επισκέπτες οι μικρές, κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις στερούνται βασικά έσοδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, φορείς πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων, όπως ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, επισημαίνουν ότι η παρουσία επισκεπτών ενισχύει συνολικά την τοπική οικονομία, από τα αξιοθέατα έως τα καταστήματα.

Το οικονομικό αποτύπωμα των κινητοποιήσεων αποτυπώνεται και στο κόστος από το άνοιγμα των διοδίων.

Σύμφωνα με τον υπουργό υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, το ημερήσιο κόστος υπολογίζεται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, πλην της Αττικής Οδού.

Οπως τόνισε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα χαμένα έσοδα μετατρέπονται σε αξιώσεις εις βάρος του Δημοσίου και τελικά επιβαρύνουν τον έλληνα φορολογούμενο.

«Πρόκειται για ένα πρόσθετο, αχρείαστο βάρος», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα χρήματα αυτά ενδέχεται να λείψουν από άλλα κρίσιμα έργα υποδομής, όπως οδικά, φράγματα και αρδευτικά έργα, που στηρίζουν άμεσα την αγροτική οικονομία.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν επιδιώκει σύγκρουση με τον αγροτικό κόσμο. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον πρωτογενή τομέα, λόγω τόσο της κλιματικής κρίσης όσο και των πιέσεων στις τιμές των ελληνικών προϊόντων.

Οπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των αγροτών για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο, εξαντλώντας κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 βρίσκονται ήδη σε φάση εξέτασης, εκ των οποίων τα 16 έχουν προχωρήσει, ενώ τέσσερα παραμένουν ανοιχτά στο τραπέζι της συζήτησης. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλα αιτήματα, εντός των δημοσιονομικών αντοχών και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον REAL FM, ανέφερε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων ικανοποιείται χωρίς επιβάρυνση του φορολογούμενου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν και μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Αναφέρθηκε επίσης στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαία μεταρρύθμιση που διασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, αλλά και τη συνέχιση των πληρωμών προς τους αγρότες.

Η στάση των αγροτών

Στο μεταξύ, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται πανελλαδικά, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να επιμείνουν στα αιτήματά τους, ενώ προχωρούν στο άνοιγμα των διοδίων, επιτρέποντας ελεύθερες διελεύσεις, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος τους δεν είναι να παρεμποδίσουν τις εορταστικές μετακινήσεις.

Οπως υποστηρίζουν, υπάρχει πρόθεση διευκόλυνσης των πολιτών, ώστε οι μετακινήσεις των Χριστουγέννων να πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα, την ώρα που η αγορά αναμένει αποκλιμάκωση και επιστροφή στον διάλογο.

Με συντονισμένες κινήσεις σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, επιλέγοντας αυτή τη φορά να στείλουν μήνυμα στην κοινωνία με ανοιχτές μπάρες και ελεύθερες διελεύσεις. Από τη Θεσσαλία και την Ηπειρο έως τη Μακεδονία, τα διόδια άνοιξαν για ώρες, στο πλαίσιο –όπως υποστηρίζουν– μιας συμβολικής δράσης που στόχο έχει να αναδείξει τις πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, χωρίς να στραφεί εναντίον των πολιτών.

Εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, έλαβε η ΕΛΑΣ, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Ειδικότερα, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων, δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα. Καταγράφηκαν επίσης, όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, και αξιοποιείται υλικό από κάμερες της Εγνατίας. Παρών στην κινητοποίηση, ήταν και ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ, Νίκος Έξαρχος

Το Σάββατο, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας μετέβησαν στα διόδια του Ευαγγελισμού, στον άξονα Λάρισας–Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τις σήραγγες των Τεμπών, όπου άνοιξαν τις μπάρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στα διόδια Μακρυχωρίου, έπειτα από απόφαση πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων, με την κινητοποίηση να διαρκεί έως το μεσημέρι του Σαββάτου και το ενδεχόμενο επανάληψής της να παραμένει ανοιχτό.

Στο Μακρυχώρι Λάρισας, αγρότες άνοιξαν σταδιακά όλες τις μπάρες, τοποθετώντας σακούλες στις κάμερες διοδίων, ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα στους οδηγούς που περνούσαν ελεύθερα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στους Σοφάδες Καρδίτσας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν τα διόδια της ΠΑΘΕ, δηλώνοντας παράλληλα ότι το μπλόκο του Ε65 θα ενισχυθεί με νέα τρακτέρ.

Κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και στην Ηπειρο, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν με τρακτέρ και αυτοκινητοπομπή στα διόδια Δροσοχωρίου και άνοιξαν τις μπάρες για περίπου τρεις ώρες, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων από και προς τα Ιωάννινα. Στο μπλόκο Καλπακίου, τα τρακτέρ απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα, με τον δρόμο προς το τελωνείο της Κακαβιάς να παραμένει ανοιχτός εως και την Κυριακή.

Την ίδια ώρα, διαφορετική είναι η εικόνα στον Προμαχώνα, όπου προχώρησαν σε αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού αποκλειστικά για τα φορτηγά, χωρίς να ανακοινώσουν πότε θα ανοίξει ξανά.

Αν και η κίνηση των νταλικών το Σαββατοκύριακο είναι περιορισμένη, τις προηγούμενες ημέρες είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, με περισσότερες από 1.000 νταλίκες ακινητοποιημένες. Εντός του μπλόκου, πάντως, υπάρχουν φωνές που ζητούν αυστηρότερη στάση μετά τις γιορτές.

Στα διόδια των Μαλγάρων, το μπλόκο ενισχύεται καθημερινά, με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Αθηνών να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα έως τη Δευτέρα το βράδυ.

Οι αγρότες βρίσκονται στο σημείο για 19η ημέρα, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο παρατάχθηκαν επιπλέον 40 τρακτέρ. Από την Τρίτη, δηλώνουν ότι θα διευκολύνουν τη διέλευση των ταξιδιωτών.

Μετά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, εξετάζεται νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με πολύωρους αποκλεισμούς κυρίως για τα φορτηγά, καθώς –όπως τονίζουν– ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

