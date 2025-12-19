Ρούμπιο για Ουκρανικό: Υπάρχει πρόοδος, αλλά έχουμε δρόμο για την ειρήνη

Σαφές μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιβάλουν μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία έστειλε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που στο Μαϊάμι διεξάγονται νέες διαβουλεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Στο τέλος, από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ουκρανία και τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Πρέπει αυτές να το θέλουν», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας τα όρια της αμερικανικής μεσολάβησης.

«Υπάρχει σημαντική πρόοδος, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη για την ειρήνη», εκτίμησε, εξηγώντας πως η χώρα του απλά προτείνει λύσεις για την ειρήνη: «Το ότι παρέχουμε όπλα στην Ουκρανία και όχι στη Ρωσία, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μετέχουμε στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Μας ενδιαφέρει η ειρήνη και ας έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε στο δικό μας ημισφαίριο».

Ο ίδιος ενημέρωσε ότι ενδέχεται να συμμετάσχει σε μέρος των συνομιλιών για την Ουκρανία, οι οποίες διεξάγονται στο Μαϊάμι, το Σάββατο.

Οπως έγινε γνωστό, οι ουκρανοί διαπραγματευτές ξεκινούν νέο γύρο επαφών με την αμερικανική πλευρά.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Eχουμε εποικοδομητική διάθεση. Εχουμε ήδη πραγματοποιήσει προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τους ευρωπαίους συναδέλφους μας και προετοιμαζόμαστε για περαιτέρω συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά. Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να είναι εγγυημένη με αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο τρόπο», τόνισε.

Επίσης, μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, ενημέρωσε ότι οι ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου και άτυπος σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ, προγραμματίζουν συνάντηση με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι.

Οι επαφές αυτές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News