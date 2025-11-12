Γερμανία: Η Βάγκενκνεχτ παραιτήθηκε από την ηγεσία του BSW

Η τρικυμία που επικρατεί στην άλλοτε γαλήνια πολιτική στέρνα της Γερμανίας ταρακούνησε και τις μικρές βαρκούλες. Το κακό εκλογικό αποτέλεσμα και οι ενδοκομματικές τριβές που το συνόδευσαν οδήγησαν τη Ζάρα Βάγκενκνεχτ, μέχρι πρότινος ηγέτιδα του λεγόμενου «καφεκόκκινου» κόμματος BSW, σε παραίτηση.

Τη σκυτάλη διαδοχής αυτού του προσωποπαγούς φορέα παρέλαβε η «συμπρόεδρος» Αμίρα Μοχάμεντ Αλι, αλλά και ο ευρωβουλευτής Φάμπιο Ντε Μάσι. Η ονομασία BSW θα διατηρηθεί, όμως το αρκτικόλεξο δεν θα «μεταφράζεται» πλέον σε «κόμμα της Ζάρα», αλλά σε «Συμμαχία για την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική λογική»…

Στις τελευταίες κάλπες το BSW δεν κατάφερε να υπερβεί το όριο του 5% για 9.000 ψήφους μόλις, έτσι έμεινε εκτός νυμφώνος (Βουλής). Πάντως στο εκλογοδικείο εκκρεμεί αίτημα επανακαταμέτρησης των ψήφων. Το κόμμα αυτό ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από τη Βάγκενκνεχτ ύστερα από διάσπαση του αριστερίστικου κόμματος Die Linke.

