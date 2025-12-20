Νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στο Μαϊάμι με ευρωπαϊκή παρουσία

Ο ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών , όπου έχει ξεκινήσει νέος κύκλος συνομιλιών στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται τον Φεβρουάριο στον πέμπτο χρόνο του.

«Καθ’ οδόν προς το Μαϊάμι», έγραψε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντας το μήνυμα με emoji περιστεριού και ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τον πρωινό ήλιο να διαπερνά τα σύννεφα πάνω από μια παραλία με φοίνικες.

«Καθώς οι πολεμοχαρείς συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να υπονομεύσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία, θυμήθηκα αυτό το βίντεο από την προηγούμενη επίσκεψή μου: το φως που διαπερνά τα σύννεφα της καταιγίδας», πρόσθεσε.

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ουκρανική και ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, θεωρείται απίθανο ο Ντμίτριεφ να έχει άμεσες επαφές με τους ουκρανούς και ευρωπαίους διαπραγματευτές, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν την Παρασκευή (19/12) κοντά στο Μαϊάμι, με τον ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Μετά τη συνάντηση, ο Ουμέροφ περιορίστηκε να δηλώσει ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία συμφώνησε με τους Αμερικανούς «να συνεχίσουν την εργασία από κοινού στο προσεχές μέλλον».

Η άμεση συμμετοχή των Ευρωπαίων στις συνομιλίες αποτελεί νέα εξέλιξη σε σχέση με προηγούμενες επαφές των τελευταίων εβδομάδων, που είχαν πραγματοποιηθεί μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών στη Γενεύη, το Μαϊάμι και το Βερολίνο, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Καθώς ξεκινούσε ο νέος αυτός γύρος διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι καμία συμφωνία δεν πρόκειται να επιβληθεί στην Ουκρανία. «Από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Θα πρέπει να (το) θέλουν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη δημοσιοποίηση σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο ωστόσο δεν οδήγησε σε εκεχειρία.

