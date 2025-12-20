Επσταϊν: Χιλιάδες αρχεία στη δημοσιότητα – εστιάζουν σε Κλίντον, λίγες αναφορές σε Τραμπ

Χιλιάδες έγγραφα που σχετίζονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επσταϊν δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν ήταν έντονα λογοκριμένα, είχαν ελάχιστες αναφορές στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά εκτενείς αναφορές στον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος είχε ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επσταϊν και τον είχε προσκαλέσει στον Λευκό Οίκο πριν ο χρηματιστής κατηγορηθεί για παρανομίες.

Αντίθετα, υπάρχει ελάχιστο υλικό που να αφορά έναν άλλο παλιό φίλο του Επσταϊν, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από ορισμένες γνωστές εδώ και χρόνια φωτογραφίες, γεγονός που απάλλαξε τον Λευκό Οίκο από την ανάγκη να αντιμετωπίσει νέα ερωτήματα σχετικά με μια σχέση την οποία η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να υποβαθμίσει, όπως έγραψε το AP.

Τα αρχεία -που αποτελούνται κυρίως από φωτογραφίες, αλλά περιλαμβάνουν επίσης καταγραφές τηλεφωνικών κλήσεων, καταθέσεις ενώπιον ενόρκων, απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις και άλλα έγγραφα- δημοσιοποιήθηκαν εν μέσω πρωτοφανούς αναμονής ότι θα παρείχαν την πιο λεπτομερή εικόνα μέχρι σήμερα για σχεδόν δύο δεκαετίες κυβερνητικής διερεύνησης της σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών από τον Επσταϊν.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση, γεμάτη λογοκριμένα σημεία, δύσκολα αναμενόταν να ικανοποιήσει τη ζήτηση για πληροφόρηση, δεδομένου ότι πολλά αρχεία δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα και επειδή μέρος του υλικού ήταν ήδη γνωστό.

Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί αξιοποίησαν τη μερική δημοσιοποίηση για να κατηγορήσουν το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι δεν τήρησε την προθεσμία που είχε θέσει το Κογκρέσο για την παράδοση των αρχείων.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προώθησαν με ενθουσιασμό μια φωτογραφία του Κλίντον σε υδρομασάζ με γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε τη δημοσιοποίηση ως απόδειξη της δέσμευσής της στη διαφάνεια, αγνοώντας το γεγονός ότι μόλις λίγους μήνες νωρίτερα το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε δηλώσει πως δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα άλλα αρχεία, μέχρι που το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που το επέβαλε.

Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς ανέφερε ότι το υπουργείο συνεχίζει να εξετάζει τα αρχεία που έχει στην κατοχή του, ότι παρακρατεί ορισμένα έγγραφα βάσει εξαιρέσεων που αποσκοπούν στην προστασία των θυμάτων και ότι αναμένονται επιπλέον αποκαλύψεις έως το τέλος του έτους. Ο Τραμπ, ο οποίος υπήρξε φίλος του Επσταϊν για χρόνια πριν οι σχέσεις τους διαρραγούν, προσπάθησε επί μήνες να διατηρήσει τα αρχεία σφραγισμένα, σημειώνει το AP.

Ωστόσο, υπό την πολιτική πίεση συναδέλφων του Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα νομοσχέδιο που έδινε στο υπουργείο Δικαιοσύνης προθεσμία 30 ημερών για να δημοσιοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων και επικοινωνιών που σχετίζονται με τον Επσταϊν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την έρευνα σχετικά με τον θάνατό του σε ομοσπονδιακή φυλακή. Ο νόμος όριζε ως προθεσμία την Παρασκευή.

Περιορισμένες αναφορές στον Τραμπ

Ο Τραμπ εμφανίζεται ελάχιστα στα αρχεία, με τον μικρό αριθμό φωτογραφιών του να φαίνεται πως ήταν ήδη διαθέσιμος δημόσια εδώ και δεκαετίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο φωτογραφίες στις οποίες ο Τραμπ και ο Επσταϊν ποζάρουν μαζί με τη σημερινή πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, τον Φεβρουάριο του 2000, σε εκδήλωση στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο.

Η σχέση του Τραμπ με τον Επσταϊν είναι καλά τεκμηριωμένη, ωστόσο ο πρόεδρος έχει επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από τον πρώην φίλο του. Έχει δηλώσει ότι διέκοψε τις σχέσεις μαζί του όταν εκείνος προσέλαβε νεαρές γυναίκες από το Μαρ-α-Λάγκο και έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι γνώριζε οτιδήποτε για τα εγκλήματά του.

Το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά τον Ιούλιο ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν επιπλέον αρχεία, απόφαση που υποστήριξε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος αναθεώρησε τη στάση του όταν κατέστη σαφές ότι η παρέμβαση του Κογκρέσου ήταν αναπόφευκτη. Υποστήριξε ότι η υπόθεση Έπσταϊν είχε μετατραπεί σε απόσπαση προσοχής από την ατζέντα των Ρεπουμπλικανών και ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει το ζήτημα.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κινήθηκε για να μετατοπίσει το ενδιαφέρον μακριά από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Επσταϊν, με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να δηλώνει τον περασμένο μήνα ότι είχε διατάξει ομοσπονδιακό εισαγγελέα να ερευνήσει τις σχέσεις του Επσταϊν με πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο Κλίντον.

Μεταξύ άλλων προβεβλημένων επαφών του Επσταϊν συγκαταλέγεται και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή φορώντας σμόκιν και ξαπλωμένος στα πόδια γυναικών που φαίνεται να κάθονται γύρω του, ντυμένες με επίσημες ενδυμασίες.

Ο ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον εμφανίζεται επίσης σε πολλές φωτογραφίες, μεταξύ αυτών και μία στην οποία στέκεται δίπλα σε έναν χαμογελαστό Επσταϊν.

Νέες φωτογραφίες του Κλίντον

Σε αντίθεση με τον Τραμπ, ο Κλίντον εμφανίζεται εκτενώς στα αρχεία, αν και δεν παρέχεται καμία εξήγηση για το πώς σχετίζονται οι φωτογραφίες του πρώην προέδρου με οποιαδήποτε έρευνα ή ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο τραβήχτηκαν.

Ορισμένες φωτογραφίες τον δείχνουν σε ιδιωτικό αεροσκάφος, μεταξύ αυτών και μία στην οποία κάθεται δίπλα σε γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί με το χέρι της γύρω του.

Αλλη φωτογραφία τον δείχνει σε πισίνα με τη μακροχρόνια συνεργάτιδα του Επσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και ακόμη ένα άτομο με καλυμμένο πρόσωπο. Εμφανίζεται επίσης σε υδρομασάζ και πάλι με γυναίκα.

Ανώτεροι συνεργάτες του Λευκού Οίκου του Τραμπ έσπευσαν στην πλατφόρμα X για να προωθήσουν τις φωτογραφίες του Κλίντον. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, έγραψε «Oh my!» προσθέτοντας ένα emoji έκπληξης ως απάντηση σε φωτογραφία του Κλίντον στο υδρομασάζ.

«Μπορούν να δώσουν στη δημοσιότητα όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Κλίντον, Άνχελ Ουρένια.

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων εδώ», ανέφερε. «Η πρώτη δεν γνώριζε τίποτα και διέκοψε τις σχέσεις με τον Επσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη συνέχισε τις σχέσεις μετά από αυτό. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη. Καμία καθυστέρηση από τη δεύτερη ομάδα δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό».

Απογοήτευση στους ψηφοφόρους του Τραμπ

Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ είχαν κατηγορήσει την κυβέρνησή του ότι συγκαλύπτει τους δεσμούς του Eπσταϊν με ισχυρά πρόσωπα και αποκρύπτει λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του.

Μόλις το 44% των Αμερικανών ενηλίκων που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρεπουμπλικανοί εγκρίνουν τον χειρισμό του ζητήματος Eπσταϊν από τον Τραμπ, σε σύγκριση με το συνολικό ποσοστό αποδοχής του 82% στην ίδια ομάδα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Το ζήτημα έχει πλήξει την πολιτική του θέση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Προηγούμενες αποκαλύψεις έδειξαν ότι ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, ο Eπσταϊν συνέχισε να αλληλογραφεί με πρόσωπα υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο πρώην υπουργός Οικονομικών του Κλίντον Λάρι Σάμερς, ο ιδρυτής της PayPal Πίτερ Τιλ και ο πρώην πρίγκιπας της Βρετανίας Άντριου, γνωστός πλέον ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος έχασε τον βασιλικό του τίτλο λόγω των δεσμών του με τον Eπσταϊν.

Εκπρόσωποι των Μπάνον, Τιλ και Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις επαφές τους με τον Eπσταϊν.

Η JPMorgan κατέβαλε το 2023 το ποσό των 290 εκατομμυρίων δολαρίων σε θύματα του Eπσταϊν για να διευθετήσει αγωγές ότι αγνόησε τη δράση του. Η τράπεζα κράτησε τον Eπσταϊν ως πελάτη για πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου.

