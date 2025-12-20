ΗΠΑ: Σε υψηλό 20ετίας οι θάνατοι μεταναστών υπό κράτηση το 2025

Τέσσερις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ενώ κρατούνταν σε κέντρα κράτησης στα οποία είχαν μεταφερθεί από την αμερικανική υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) την εβδομάδα που πέρασε, σύμφωνα με ισάριθμα δελτία Τύπου της υπηρεσίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Οι θάνατοι αυτοί ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των κρατουμένων αλλοδαπών που πέθαναν υπό κράτηση το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.

Οι τέσσερις κρατούμενοι -κατά αντίστροφη χρονολογική σειρά των ανακοινώσεων- ήταν υπήκοοι της Αϊτής, της Βουλγαρίας, της Νικαράγουας και της Ερυθραίας και απεβίωσαν μεταξύ 12 και 15 Δεκεμβρίου.

Αν και οι υποθέσεις τελούν ακόμη υπό διερεύνηση, η ICE ανέφερε ότι δύο από τους θανάτους σημειώθηκαν έπειτα από επείγοντα ιατρικά περιστατικά, ενώ οι άλλοι δύο αποδίδονται, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, σε φυσικά αίτια.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναγάγει τις μαζικές απελάσεις μεταναστών που διαμένουν παράτυπα στη χώρα σε βασική προτεραιότητα της πολιτικής του.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνησή του έχει αυξήσει σημαντικά τις συλλήψεις και την κράτηση μεταναστών σε κέντρα κράτησης, οδηγώντας τον αριθμό των κρατουμένων σε επίπεδα ρεκόρ: περίπου 66.000 άνθρωποι τελούσαν υπό κράτηση στα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters, που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις της ICE, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέσα στο 2025, ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση της υπηρεσίας. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από το 2004, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της ίδιας της ICE, ενώ απομένουν ακόμη έντεκα ημέρες μέχρι το τέλος του έτους.

Σε ανακοίνωσή της μετά τον πιο πρόσφατο θάνατο, η ICE ανέφερε ότι παραμένει «δεσμευμένη να διασφαλίσει πως όλοι όσοι τελούν υπό την κράτησή της διαβιούν σε ασφαλή και ανθρώπινα περιβάλλοντα».

Οι θάνατοι μεταναστών υπό κράτηση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς των Δημοκρατικών, οι οποίοι επιρρίπτουν την ευθύνη στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Η ICE είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων, κάτι που ξεκάθαρα παραβλέπει», δήλωσε η Δημοκρατική βουλευτής Πραμίλα Τζάιαπαλ μέσω της πλατφόρμας X, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «κάτι παραπάνω από φρικιαστική».

Την Τετάρτη, ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύει σε μέλη του Κογκρέσου τη διενέργεια απροειδοποίητων επιθεωρήσεων σε κέντρα κράτησης μεταναστών, τα περισσότερα εκ των οποίων λειτουργούν από ιδιωτικές εταιρείες.

Δημοκρατικοί βουλευτές είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ότι τους στερείται η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, κάτι που, όπως υποστήριξαν, κατοχυρώνεται από την αμερικανική νομοθεσία και είναι απαραίτητο για την ουσιαστική εποπτεία των συνθηκών κράτησης.

