ΗΠΑ: Η λήξη του shutdown και ο νέος διχασμός των Δημοκρατικών

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοσχέδιο για τον τερματισμό της μεγαλύτερης σε διάρκεια διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην Ιστορία της χώρας, ενώ οι Δημοκρατικοί που υποστήριξαν τη συμφωνία δέχθηκαν έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε τη Δευτέρα, με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά, σε μια προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δώσει λύση σε μια κρίση που πλήττει την οικονομία και μειώνει τη δημοτικότητά του στις δημοσκοπήσεις.

Προηγήθηκε συμφωνία της τελευταίας στιγμής μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στη Γερουσία το βράδυ της Κυριακής, υπό την πίεση να δοθεί τέλος στην παρατεταμένη παράλυση του κρατικού μηχανισμού. Η συμφωνία αυτή, γράφουν οι Financial Times, αλλάζει εκ νέου το πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά τις εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών σε κρίσιμες πολιτείες όπως η Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και στη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Ο Νταν Πφάιφερ, πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου επί Ομπάμα, σχολίασε δηκτικά σε ανάρτησή του: «Κανείς δεν μπορεί να μετατρέψει τη νίκη σε ήττα τόσο εύκολα όσο οι Δημοκρατικοί».

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές που υποστήριξαν τη συμφωνία δήλωσαν ότι εξασφάλισαν δέσμευση από την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών να διεξαχθεί ψηφοφορία για την παράταση των επιδοτήσεων υγείας που πρόκειται να λήξουν εντός του έτους. Επίσης, πέτυχαν περιορισμούς στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Παρ’ όλα αυτά, άλλοι Δημοκρατικοί καταδίκασαν τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την ως υποχώρηση απέναντι στον Τραμπ, καθώς δεν προβλέπει σαφή δέσμευση για τη συνέχιση των επιδοτήσεων, ένα ζήτημα που τους είχε βοηθήσει να επικρατήσουν στις πρόσφατες εκλογές.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Αυτή η «συμφωνία» αυξάνει δραματικά τα ασφάλιστρα υγείας και επιδεινώνει την κρίση προσβασιμότητας. Πρέπει να απορριφθεί, όπως και κάθε πολιτική που θυσιάζει τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων».

Η ανακοίνωση της συμφωνίας ανέβασε προσωρινά τις αγορές τη Δευτέρα. Μετά τη χειρότερη εβδομάδα του τελευταίου μήνα, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο κατά 1,5%, με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 2,3%. Τα κρατικά ομόλογα και ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο «ριψοκίνδυνα» επενδυτικά στοιχεία.

Η παύση λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με μια λέξη το shutdown, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, αποδείχθηκε οδυνηρή εμπειρία τόσο για τους Ρεπουμπλικανούς όσο και για τον ίδιο τον Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν σημαντική πτώση της δημοτικότητάς του: σύμφωνα με το RealClearPolitics, η έγκρισή του είχε μειωθεί από 45% σε 43%, ενώ η αποδοκιμασία αυξήθηκε από 53% σε 54%, διευρύνοντας το χάσμα από 8 σε 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναζητώντας αλλαγή αφήγησης, ο Τραμπ υιοθέτησε νέες λαϊκιστικές πρωτοβουλίες, υποσχόμενος μέσω κοινωνικών δικτύων πληρωμές 2.000 δολαρίων σε «πολίτες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος», χρηματοδοτούμενες από τα έσοδα των δασμών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η συμφωνία για το άνοιγμα της κυβέρνησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς και όπου τα περιθώρια είναι περιορισμένα. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι η Βουλή θα υποστηρίξει τη συμφωνία. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι θα καλέσει τους βουλευτές στην Ουάσινγκτον για ψηφοφορία εντός της εβδομάδας, τονίζοντας: «Πρέπει να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εχουν υποφέρει ήδη πάρα πολλοί άνθρωποι».

Ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Λόουλερ από τη Νέα Υόρκη πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση ανοίγει ξανά μετά από πάνω από 40 ημέρες, κάτι που ποτέ δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Και νομίζω ότι ακόμη και μερικοί Δημοκρατικοί αναγνωρίζουν ότι αυτό ήταν μια απόλυτη καταστροφή».

Η συμφωνία, καταλήγουν οι Financial Times, αν και προσωρινή, αποτελεί σημαντική πολιτική δοκιμασία τόσο για τον Τραμπ όσο και για τους Δημοκρατικούς, δείχνοντας πόσο εύθραυστη παραμένει η ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσινγκτον και πόσο βαθιά είναι η πόλωση στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News