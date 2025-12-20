Η εποποιία του Ματαρόα στη Δημόσια Γαλλική Ραδιοφωνία

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την εποποιία του νεοζηλανδικού στρατιωτικού πλοίου Mataroa, το οποίο, τον Δεκέμβριο του 1945, μετά από μεσολάβηση του διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας Octave Merlier, βοήθησε γύρω στους 120 νέους ελληνες καλλιτέχνες, επιστήμονες και ανθρώπους του πνεύματος να πάνε στη Γαλλία για να σπουδάσουν και να σταδιοδρομήσουν ο καθένας στον τομέα του, o σταθμός πολιτισμού της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας France Culture θα μεταδώσει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αρχιμανδρίτη, Mataroa 1945: μια σύγχρονη Οδύσσεια, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 2 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Το ιστορικό αυτό ντοκιμαντέρ της σειράς «Μια ιδιαίτερη ιστορία» (Une histoire particulière) αποτελείται από δύο ημίωρα επεισόδια με τίτλο «Η κιβωτός του Merlier» και «Ενας καινούργιος κόσμος», τα οποία θα μεταδοθούν συνεχόμενα την ίδια μέρα.

Μετά την πρώτη μετάδοσή τους θα μπορεί κανείς να τα ακούσει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-mataroa-1945-une-odyssee-moderne

Οι ηχογραφήσεις για το ντοκιμαντέρ έγιναν στο Παρίσι και στην Αθήνα με την βοήθεια της ΕΡΤ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και με τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν οι : Τάκης Κανδύλης, σκηνοθέτης, γιος του αρχιτέκτονα Γιώργου Κανδύλη, η γλύπτρια Κλειώ Μακρή, κόρη του γλύπτη Μέμου Μακρή, ο ηθοποιός Γιώργος Χωραφάς, γιος του διευθυντή ορχήστρας και βιολονίστα Δημήτρη Χωραφά, η Μαρία Γράβαρη-Μπάρμπα, διευθύντρια της Ελληνικής Εστίας της Διεθνούς Πανεπιστημιούπολης του Παρισιού, η Servanne Jollivet, ερευνήτρια στο Eθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) και ο Νικόλας Μανιτάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

