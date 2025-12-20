Πώς το «ατύχημα» της χήρας πρώην υπουργού αποδείχθηκε έγκλημα 4 χρόνια μετά

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει στο φως η υπόθεση θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Τρία χρόνια μετά, η υπόθεση που αρχικά είχε αποδοθεί σε τραγικό ατύχημα, αλλάζει ριζικά κατεύθυνση και πλέον αντιμετωπίζεται επίσημα ως εγκληματική ενέργεια.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής τής Αγγελικής Νικολούλη και τη συστηματική, μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

Μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας και την αξιολόγηση των κρίσιμων ευρημάτων, ο Εισαγγελέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας δεν ήταν ατύχημα, αλλά αποτέλεσμα εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το anikolouli.gr, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο βασικός ύποπτος προέρχεται από τον στενό κύκλο του θύματος. Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει ήδη κληθεί και κατέθεσε ανωμοτί για τον φρικτό θάνατο της 87χρονης, ενώ πλέον αναμένεται η απόφαση του εισαγγελικού λειτουργού για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Το χρονικό μιας υπόθεσης που θεωρήθηκε «ατύχημα»

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, στο περιβάλλον της ηλικιωμένης χήρας του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, επικρατούσε η πεποίθηση ότι ο θάνατός της είχε προκληθεί από ατύχημα.

Η εκδοχή που είχε υιοθετηθεί ήταν πως αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο, προκαλώντας άθελά της πυρκαγιά, καθώς ήταν γνωστό ότι υπήρξε φανατική καπνίστρια.

Ακόμη και τα πιο κοντινά της πρόσωπα πίστευαν ότι αρχικά έχασε τις αισθήσεις της από τις αναθυμιάσεις και στη συνέχεια τη ζωή της.

Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν συμβάδιζε με την εικόνα του χώρου. Η ένταση και η έκταση της φωτιάς δημιουργούσαν από την αρχή σοβαρά ερωτήματα.

Βενζίνη, ηρεμιστικά και σκηνικό συγκάλυψης

Οπως αποκαλύφθηκε από το ρεπορτάζ της Αγγελικής Νικολούλη, έμπειροι αξιωματικοί-πραγματογνώμονες του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο καναπές, ο περιβάλλων χώρος, αλλά και το σώμα της γυναίκας, είχαν προηγουμένως διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει ξεκάθαρα σε πρόθεση και οργανωμένη εγκληματική ενέργεια.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που παρέλαβαν και εξέτασαν τα ρούχα του θύματος, ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό ως βενζίνη, με την οποία ο δράστης φέρεται να περιέλουσε τη γυναίκα πριν βάλει φωτιά.

Την ίδια στιγμή, τα τοξικολογικά ευρήματα αποκάλυψαν την παρουσία ηρεμιστικής ουσίας στον οργανισμό της, ενώ το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, επίπεδο συμβατό με καπνίστρια και όχι με άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει. Προηγήθηκε ο θάνατός της, ακολούθησε η διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια ο εμπρησμός, με σκοπό τη συγκάλυψη του εγκλήματος και την εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων.

«Εμπρησμός συγκάλυψης με αποδείξεις, όχι με απλές ενδείξεις»

Ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής, μιλώντας στο «Τούνελ», έκανε λόγο για εμπρησμό συγκάλυψης, τονίζοντας ότι οι άνδρες του ανακριτικού πραγματοποίησαν εξαιρετική δουλειά, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης.

Οπως επεσήμανε, στο δωμάτιο όπου απανθρακώθηκε η 87χρονη αναπτύχθηκαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, τέτοιες που δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από ένα τσιγάρο, παρά μόνο με τη χρήση επιταχυντή καύσης, όπως η βενζίνη. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι τα ευρήματα συνιστούν αποδείξεις και όχι απλές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο δράστης φαίνεται πως είχε προετοιμάσει προσεκτικά το σκηνικό του εγκλήματος, εμποτίζοντας τον χώρο και το σώμα του θύματος -το οποίο δεν ήταν πλέον εν ζωή- με βενζίνη και επιστρέφοντας αργότερα για να βάλει φωτιά, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος.

