Οι πιο εντυπωσιακοί κάτοικοι της Γης

Η φωτογραφία είναι πάντα μια ισχυρή και ελεύθερη πολιτική πράξη και η Κριστίνα Γκετς Μίτερμαϊερ την χρησιμοποιεί για τους οικολογικούς της σκοπούς. Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, η γεννημένη στην Πόλη του Μεξικού, το 1966, φωτογράφος, θαλάσσια βιολόγος και ακτιβίστρια, φωτογραφίζει υποβρύχια και χερσαία τοπία και αρχαίους πληθυσμούς, ενσταλάζοντας στον θεατή το θαύμα της ομορφιάς και την επίγνωση της υπαρξιακής τους ευθραυστότητας.

Για τη Μίτι (το παρατσούκλι που δόθηκε με αγάπη στην Μίτερμαϊερ), η φωτογραφία «είναι μια οπτική και ηθική πρακτική. Κάθε εικόνα είναι μια πρόσκληση: να σταματήσουμε, να νιώσουμε, να θυμηθούμε ότι δεν είμαστε ξεχωριστοί από τη Γη, είμαστε μέρος του ζωντανού ιστού της».

Μετά την πρώτη ευρωπαϊκή αναδρομική έκθεση της μεξικανής φωτογράφου στο Τορίνο και το Παλέρμο, και την παράλληλη έκδοση του πολυτελούς λευκώματος με τον ίδιο τίτλο, «Cristina Mittermeier: A Greater Wisdom», η Gallerie d’Italia συνεχίζει τώρα την παρουσίασή της στη Βιτσέντζα, από τις 3 Οκτωβρίου 2025 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026. Η έκθεση, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το «National Geographic» και σε επιμέλεια της Λόρεν Τζόνστον, περιλαμβάνει – όπως και το λεύκωμα – 90 φωτογραφίες.

Και το βασικό της θέμα είναι η «επάρκεια», ένας άλλος όρος για τη βιώσιμη και συνειδητή διαβίωση σε σχέση με το οικοσύστημα της Γης και τις διάφορες πτυχές του: τον υποβρύχιο και τον επίγειο κόσμο, καθώς και τον κόσμο των ανθρώπινων κοινοτήτων που εξακολουθούν να ζουν συμβιωτικά με τη φύση. Σε αυτούς τους ανθρώπους αφιερώνει η Μίτι μεγάλο μέρος της έρευνάς της, γοητευμένη από τη βαθιά κατανόηση που έχουν για την ευαίσθητη ισορροπία, η οποία στηρίζει το πλανητικό μας οικοσύστημα.