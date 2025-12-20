Τσιάρας: Τα τέσσερα μέτρα για τους αγρότες που είναι ακόμα στο τραπέζι

Τη βούληση της κυβέρνησης να μην έρθει σε σύγκρουση με τον αγροτικό κόσμο, αλλά αντίθετα να επιδιώξει έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο, επανέλαβε το πρωί του Σαββάτου (20.12), υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες», τόνισε, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον πρωτογενή τομέα.

Οπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των αγροτών, επιδιώκοντας έναν διάλογο με πραγματικό περιεχόμενο και προοπτική.

Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αναγνώρισε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις που ασκούνται στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Αιτήματα αγροτών και πεδίο συζήτησης

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί σημαντικός αριθμός αιτημάτων των αγροτών. Από τα συνολικά 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 βρίσκονται σε φάση εξέτασης, εκ των οποίων τα 16 έχουν ήδη εξεταστεί και τα τέσσερα παραμένουν ανοιχτά στο τραπέζι της συζήτησης. Παράλληλα, όπως ανέφερε, και άλλα αιτήματα εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Αγροτικό ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο κόστος παραγωγής, εστιάζοντας στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Οπως υπενθύμισε, από το 2024 έχει καθοριστεί τιμή 9,3 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης της τιμής, εντός των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ρευστότητας που προκαλεί η προκαταβολική καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη επιστραφεί ποσά φόρων μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής βρίσκονται στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», τόνισε.

ΕΛΓΑ: Ιστορικά υψηλές αποζημιώσεις

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη του ΕΛΓΑ προς τον αγροτικό κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού καταβλήθηκαν μέσα στον ίδιο χρόνο 122 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις.

Οπως ανέφερε, εντός του έτους ο ΕΛΓΑ θα προσεγγίσει συνολικά τα 2 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές της τελευταίας πενταετίας, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς αύξηση ασφαλίστρων.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι σημειώθηκε ένα τεχνικό λάθος διάρκειας 12 έως 15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η συνολική λειτουργία του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια, αξιοπιστία και πορεία εκσυγχρονισμού.

Διάλογος και συνολικός ανασχεδιασμός

Αναφερόμενος στη στάση μέρους των αγροτών που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διάλογο, επανέλαβε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή. Οπως τόνισε, η κυβερνητική βούληση είναι σαφής: εξάντληση κάθε δημοσιονομικού περιθωρίου στήριξης του πρωτογενούς τομέα, πάντα εντός των ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός επισήμανε ότι ο διάλογος δεν περιορίζεται στην ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων, αλλά αφορά έναν συνολικό ανασχεδιασμό του ελληνικού πρωτογενούς τομέα. Στόχος είναι η αξιοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Ευρωπαϊκές εξελίξεις και εθνική στρατηγική

Τέλος, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως η είσοδος της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή αγορά και οι νέες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, τονίζοντας ότι επηρεάζουν άμεσα τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφερε, απαιτείται η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, σε συνεργασία με όλα τα πολιτικά κόμματα, για την αναδιοργάνωση του τομέα και τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής.

«Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι της συζήτησης, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και να σχεδιάσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα των αγροτών είναι διαχρονικά και επαναλαμβανόμενα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο έναν συνολικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

