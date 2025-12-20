Σουρεάλ έξοδος: Τα μπλόκα εγγυητές της… ελεύθερης μετακίνησης

Υπάρχουν στιγμές που οι εξελίξεις σε αυτή την ευλογημένη χώρα, όπου κατοικεί ο εξυπνότερος και πιο αδικημένος λαός στον κόσμο, ξεπερνούν το αναμενόμενο σενάριο –το οποίο ενίοτε παραπέμπει σε ντραμεντί, άλλοτε σε τραγωδία και πολύ συχνά σε φαρσοκωμωδία– και παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή.

Μία από αυτές τις στιγμές ζούμε χρονιάρες μέρες στους εθνικούς δρόμους. Η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών για τις γιορτές δεν διασφαλίζεται από το κράτος, την Τροχαία ή την κυβέρνηση, αλλά από τα αγροτικά μπλόκα και τα τρακτέρ… «περιφρούρησης» της εξόδου —και μάλιστα με ανοιχτά διόδια.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι τα Χριστούγεννα η έξοδος θα γίνει κανονικά, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και τις μπάρες των διοδίων σηκωμένες. Πρόκειται για έναν ελιγμό έξυπνο και πολιτικά μελετημένο. Και ήρθε όχι από εκείνους που κυβερνούν, αλλά από εκείνους που διαμαρτύρονται. Υπάρχει χώρα που μπορεί να μας ξεπεράσει στο απαιτητικό άθλημα του υπαρκτού σουρεαλισμού;

Είναι προφανές ότι μεταξύ των αγροτών υπάρχει ζύγισμα και προγραμματισμός των κινήσεων. Απόδειξη το γεγονός ότι μετά τη «μέρα του χάους» στην Κρήτη, με το άγριο ξύλο προς την αστυνομία και την κατάληψη της πίστας του αεροδρομίου του Ηρακλείου (8/12) – γεγονότα που «έπαιξαν» αρνητικά στα ΜΜΕ – οι κινητοποιήσεις είναι πιο δομημένες και με μεγαλύτερο προγραμματισμό.

Είναι επίσης εμφανές ότι υπάρχει συντονιστικό κέντρο με πολιτικό αισθητήριο και αντίληψη ότι η στήριξη των πολιτών, όπως εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις, αποτελεί ένα άυλο κεφάλαιο που δεν πρέπει να το σπαταλήσουν.

Η μεγάλη εικόνα, βέβαια, παραμένει σουρεαλιστική: μια κυβέρνηση που δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί «την ταλαιπωρία της κοινωνίας» ανακουφίζεται επειδή οι κινητοποιούμενοι αποφάσισαν να μην την προκαλέσουν. Ο μέσος πολίτης, καθώς φορτώνει το πορτ-μπαγκάζ, αν αντέχει οικονομικά να ταξιδέψει για λίγες μέρες, συνειδητοποιεί ότι η «απόδραση» περνά αυτή τη φορά από τη διακριτική ευχέρεια των μπλόκων.

Το αδιέξοδο κυβέρνησης–αγροτών είναι πλέον ξεκάθαρο. Οι προσκλήσεις σε διάλογο δεν οδήγησαν στη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας, οι απανωτές γκάφες με τις καταβολές των επιδοτήσεων δεν βοήθησαν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ενώ οι εγκληματικές και θρασύτατες φυσιογνωμίες στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγειραν κι αυτές την πλάστιγγα της κοινής γνώμης υπέρ των έντιμων αγροτών —και κατά της κυβέρνησης και της ΝΔ η οποία χρεώνεται τις απειλητικές «μούρες» που οπτικοποιούν το σκάνδαλο.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, κακώς χαίρεται που βγήκε από τη δύσκολη θέση για την έξοδο των Χριστουγέννων. Διότι η «λύση» δεν δόθηκε από τη θεσμική εγγύηση και τη συνταγματική τάξη που διασφαλίζουν την ελεύθερη μετακίνηση όλων μας. Δόθηκε από τον «πολιτικό» ελιγμό των αγροτών. Το κράτος δεν διασφάλισε τίποτα.

Ούτε το δικαίωμα των μικρομεσαίων να πάνε στα χωριά τους ούτε της έξαλλης με τους αγρότες Φιλοθέης να ανέβει στον Παρνασσό (μόνο η ανώτερη τάξη είναι κατά των αιτημάτων των αγροτών, σύμφωνα με την ανάλυση του Στράτου Φαναρά, Mega, 18/12). Απλά εκείνοι που μπορούσαν να εμποδίσουν την έξοδο επέλεξαν να μην το κάνουν.

Και κυρίως: η παράταση των κινητοποιήσεων τη νέα χρονιά δεν ευνοεί την κυβέρνηση. Μετά τα Φώτα και τις ευχές αρχίζει η πολιτική ευθεία των περίπου 50 ημερών προς την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. Ενώ η εικόνα μιας χώρας όπου η κανονικότητα περνά μέσα από μεγάθυμες παραχωρήσεις όσων κάθε φορά αποκτούν το πάνω χέρι δεν είναι απλώς σουρεάλ. Είναι αποκαλυπτική.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News