Το φάντασμα του Επσταϊν απειλεί ακόμη τον Τραμπ

Το σκάνδαλο Επσταϊν εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Παρά τον θάνατο του, το δίκτυο εξουσίας και συγκάλυψης που τον προστάτευε φαίνεται ζωντανό, ενώ οι αποκαλύψεις απειλούν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του ίδιου του κινήματος που δημιούργησε.

«Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός του Τζέφρι Επσταϊν στη διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση, αποτελεί μια κατηγορία κρατουμένων από μόνη της», γράφει ο Εντουαρντ Λους στους Financial Times. «Αφού μεταφέρθηκε από σωφρονιστικό ίδρυμα σε “στρατόπεδο κράτησης”, ένα είδος αναβάθμισης από ένα απλό ξενοδοχείο σε πολυτελές, δείχνει να απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση. Δεν αποκλείεται μάλιστα να λάβει χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ερώτημα είναι: τι έχει κάνει για να το αξίζει αυτό;».

Η ίδια έχει δηλώσει ότι ποτέ δεν είδε τον Τραμπ «σε ακατάλληλο περιβάλλον», ενώ είναι γνωστό ότι η κυβέρνησή του της παρέχει ευνοϊκή μεταχείριση. Αγνωστο παραμένει γιατί κανείς δεν θεωρεί αυτή τη σχέση ανησυχητική. Ενας πληροφοριοδότης είπε στους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου ότι ανώτερος αξιωματούχος της φυλακής δήλωσε «ότι τον έχει αρρωστήσει το να είναι διαρκώς ο υπηρέτης της Μάξγουελ». Το ερώτημα, συνεχίζουν οι Financial Times, είναι εάν το FBI, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κογκρέσο θα συνεχίσουν να παίζουν τον ίδιο ρόλο.

Με το τέλος του κυβερνητικού λουκέτου στις ΗΠΑ, μπορεί επιτέλους να διεξαχθεί ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση των φακέλων Επσταϊν, ενός τεράστιου όγκου βίντεο και εγγράφων που, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκαν 1.000 πράκτορες του FBI για να συλλέξουν και να ερευνήσουν. Οι υποστηρικτές του Τραμπ λένε ότι αυτή η έρευνα τον αθώωσε. «Ακόμη μιλάτε για τον Επσταϊν;», ρωτά επανειλημμένα ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για «τελειωμένη υπόθεση».

Ομως, ενώ ο Επσταϊν είναι νεκρός, η υπόθεσή του παραμένει ζωντανή, γιατί το σύστημα που τον προστάτευσε δεν έχει λογοδοτήσει, σημειώνουν οι Financial Times. Εκτός από τη Μάξγουελ, μόνο δύο άλλοι έχουν υποστεί συνέπειες: ο Αντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπας Αντριου) και ο λόρδος Πίτερ Μάντελσον, που απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ. Ολοι τους είναι Βρετανοί.

Αντιθέτως, δεκάδες ισχυροί Αμερικανοί, πρώην γερουσιαστές, πρόεδροι, επιχειρηματίες, δισεκατομμυριούχοι και ακαδημαϊκοί, ταξίδεψαν κατά καιρούς με το «Lolita Express», το ιδιωτικό αεροσκάφος του Επσταϊν. Ακόμη κι αν δεν κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση, συντηρούσαν το δίκτυό του. Η Μελίντα Γκέιτς, για παράδειγμα, παραδέχτηκε ότι το διαζύγιό της οφειλόταν εν μέρει στη φιλία του Μπιλ Γκέιτς με τον Επσταϊν.

Ο Τραμπ φαίνεται να παρερμηνεύει τη βάση του κινήματος MAGA, γράφουν οι Financial Times. Πολύ καλύτερα φαίνεται να την καταλαβαίνει η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, τραμπική βουλευτής από τη Τζόρτζια, που υπόσχεται να διαβάσει δημόσια τα ονόματα των ανδρών που κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκων, χρησιμοποιώντας τη βουλευτική ασυλία της. Αν και δεν επικρίνει ποτέ ευθέως τον Τραμπ, στοχεύει τους στενούς συμμάχους τους, όπως τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, τη γενική εισαγγελέα Πάμ Μπόντι και τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Η Γκριν αυτοπροβάλλεται ως διάδοχος του Τραμπ, και γι’ αυτό αντικατοπτρίζει το κλίμα στο στρατόπεδο MAGA. Με την επανεκκίνηση της κυβέρνησης, ο Τζόνσον δεν έχει πλέον δικαιολογία να καθυστερεί την ορκωμοσία της Δημοκρατικής Αντελίτα Γκριχάλβα, που εκλέχθηκε πριν από 50 ημέρες. Με την υπογραφή της, οι Δημοκρατικοί θα φτάσουν τις 218 ψήφους, επιτρέποντας άμεση ψηφοφορία για την αποκάλυψη των φακέλων Επσταϊν. Ενα από τα τέσσερα «ναι» από Ρεπουμπλικανούς είναι της Γκριν.

Παρά τις ακραίες θέσεις της, η Γκριν διαθέτει ένα προσόν που λείπει από τον Τζόνσον: δεν φοβάται να συγκρουστεί με τον Τραμπ. Και το κάνει σε ένα θέμα όπου εκείνος απαιτεί απόλυτη πίστη· στη συγκάλυψη των αρχείων Επσταϊν. Για την ίδια, η δημοσιοποίησή τους είναι αναγκαία.

Γιατί να ενδιαφερθεί ο υπόλοιπος κόσμος; Επειδή ο Επσταϊν είναι η αχίλλειος πτέρνα του Τραμπ, γράφουν οι Financial Times. Οπως θα έλεγε η Μέρι Σέλεϊ στον «Φρανκενστάιν», κανένας δημιουργός δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι το δημιούργημά του δεν θα στραφεί εναντίον του. Ο Στιβ Μπάνον, στενός συνεργάτης της Γκριν, προειδοποιεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χάσει έως και 10% της βάσης του λόγω του σκανδάλου.

Αν αυτός ο αριθμός ισχύει και αν λάβουμε υπόψη ότι η δημοτικότητά του έπεσε κάτω από 40% μετά τις εκλογικές ήττες των Ρεπουμπλικανών, τότε ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Σε μια τόσο πολωμένη Αμερική, ποσοστό κάτω του 40% ισοδυναμεί με πολιτική κρίση.

Η μεγαλύτερη απειλή για τον Τραμπ δεν είναι η ήττα του, αλλά το ότι θα χάσει τον έλεγχο της διαδοχής του, καταλήγουν οι Financial Times. Μπορεί να μη στραφεί εναντίον του το MAGA, αλλά θα αρχίσει να ψάχνει άλλον ηγέτη. Και αυτό, για έναν άνθρωπο που θεωρεί τον έλεγχο της διαδοχής ύψιστη εγγύηση επιβίωσης, είναι ο πραγματικός εφιάλτης του.

