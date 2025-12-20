Ψηφιακοί βοηθοί στην Υγεία – όταν η ΤΝ «ακούει» τον ασθενή

Με δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ελλάδα περνά πλέον επίσημα σε μια νέα εποχή ψηφιακής υγειονομικής φροντίδας.

Ο «Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη» και ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού», που προέκυψαν από τη συνεργασία των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνηση και Υγείας, αλλά και της ΗΔΥΚΑ -η οποία τελεί πλέον υπό τη συνεποπτεία των δύο υπουργείων- φιλοδοξούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επαγγελματίες υγείας διαχειρίζονται την ιατρική πληροφορία.

Πρόκειται για εργαλεία που δεν αποτυπώνουν απλώς την τεχνολογική πρόοδο, αλλά ενισχύουν έμπρακτα την αυτοδιαχείριση της υγείας των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν στους γιατρούς άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, βελτιώνοντας την ποιότητα και τον συντονισμό της φροντίδας, σημειώνεται σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους πολίτες

Τα πρώτα στοιχεία χρήσης του «Προσωπικού Βοηθού Υγείας Πολίτη», με την ονομασία «MyHealth Agent», είναι ενδεικτικά της δυναμικής της νέας υπηρεσίας. Μέσα σε μόλις επτά ημέρες λειτουργίας, περισσότεροι από 13.300 μοναδικοί χρήστες πραγματοποίησαν συνολικά 17.516 διακριτές συνομιλίες, ανταλλάσσοντας 20.605 μηνύματα με τον ψηφιακό βοηθό, αριθμοί που αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης και το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών.

Σχεδόν το 22% των ερωτημάτων αφορούσε αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, ενώ ποσοστό 19,89% σχετιζόταν με διαγνώσεις και συνταγές. Ακολούθησαν ερωτήσεις για παραπεμπτικά (16,37%), ραντεβού (7,04%) και πιστοποιητικά (7,04%).

Παράλληλα, οι πολίτες αξιοποίησαν τον «MyHealth Agent» για γενικές ερωτήσεις (12,58%), καθώς και για θέματα εμβολιασμού (5,55%), διαχείρισης προφίλ (4,87%) και χειρουργικών πράξεων (3,11%), ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό μηνυμάτων δεν εντάχθηκε σε συγκεκριμένη κατηγορία.

Σύμμαχος και των γιατρών η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αντίστοιχα θετικά είναι και τα αποτελέσματα από τη χρήση του «Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού». Στις πρώτες 50 ημέρες λειτουργίας του, 791 γιατροί πραγματοποίησαν 4.336 συνομιλίες και ερωτήματα, με μέσο όρο σχεδόν 87 ερωτήματα ημερησίως.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η απόκριση στα ερωτήματα ήταν καθολική, αγγίζοντας το 100%, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του εργαλείου στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού» επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο, να μειώνουν τη γραφειοκρατία και να αποκτούν συνολική εικόνα του ασθενούς μέσα από τον φάκελό του, ενισχύοντας τον συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Παπαστεργίου: Η ΤΝ περνά από τη θεωρία στην πράξη

«Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία έχει περάσει πλέον από τη θεωρία στην πράξη», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο πολίτης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ψηφιακής στρατηγικής.

Όπως ανέφερε, ο «MyHealth Agent» αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο καθημερινής υποστήριξης, που επιτρέπει σε κάθε πολίτη να έχει άμεση, απλή και κατανοητή πρόσβαση στις πληροφορίες υγείας που τον αφορούν, απευθείας από το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς τεχνικά εμπόδια και περιττή ταλαιπωρία.

«Το γεγονός ότι 13.300 πολίτες αξιοποίησαν την εφαρμογή μέσα σε μόλις επτά ημέρες δείχνει ότι όταν η τεχνολογία σχεδιάζεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες, γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον «Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού», ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που στηρίζει ουσιαστικά το ιατρικό έργο, απελευθερώνοντας χρόνο για αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία: τον ασθενή. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται σύμμαχος του γιατρού και όχι υποκατάστατό του», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω της ΗΔΥΚΑ, θα συνεχιστεί η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών που εκσυγχρονίζουν το δημόσιο σύστημα Υγείας και παράγουν μετρήσιμο όφελος.

Υπενθύμισε, τέλος, ότι με πρόσφατο νόμο η ΗΔΥΚΑ πέρασε στη συνεποπτεία των δύο υπουργείων, ώστε η τεχνική τεχνογνωσία να συνδέεται άμεσα με τη χάραξη πολιτικής και τα ψηφιακά έργα υγείας να υλοποιούνται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Πώς λειτουργούν οι δύο ψηφιακοί βοηθοί

Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent», μέσω του myHealth App, παρέχει ασφαλή και φιλική πρόσβαση στα δεδομένα του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Αναπτύχθηκε από την ΗΔΥΚΑ ΑΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Οι πολίτες μπορούν να συνομιλούν μαζί του γραπτά ή προφορικά, σε φυσική γλώσσα, λαμβάνοντας σε πραγματικό χρόνο εξατομικευμένες απαντήσεις για εξετάσεις, συνταγές και ραντεβού.

Από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας, ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, μέσω του myHealthDoc, προσφέρει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα του ασθενούς, επιτρέποντας ταχεία ανάλυση ιατρικού ιστορικού, εξετάσεων και φαρμακευτικής αγωγής. Οι γιατροί μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις σε απλή γλώσσα ή να επιλέξουν από προκαθορισμένες, να λάβουν προτάσεις επερωτήσεων και να χρησιμοποιήσουν ακόμη και φωνητική αλληλεπίδραση, ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια της φροντίδας.

