Μαζικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Τουλάχιστον πέντε μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής (19/12) στη Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν μία εβδομάδα μετά την επίθεση στην περιοχή της Παλμύρας, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ο διερμηνέας τους.

Ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγεται «ο επικεφαλής πυρήνα» του ΙΚ, αρμόδιος για τη χρήση drones στην περιοχή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, Ράμι Αμπντελ Ραχμάν, διευκρινίζοντας ότι οι θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ, στην ανατολική Συρία.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση με στόχο την «εξάλειψη μαχητών» του ΙΚ, καθώς και την καταστροφή «υποδομών» και «εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής του Πενταγώνου έκανε λόγο για «άμεση ανταπόδοση» και «εκδίκηση» για την πολύνεκρη επίθεση του περασμένου Σαββάτου.

«Καταδιώξαμε και σκοτώσαμε εχθρούς μας. Πολλούς από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), οι ΗΠΑ έπληξαν περισσότερους από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό.

Η επιχείρηση περιλάμβανε τη χρήση άνω των 100 πυρομαχικών ακριβείας.

Το CENTCOM χαρακτήρισε την επιχείρηση «μαζικό πλήγμα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Πηγή των συριακών σωμάτων ασφαλείας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς, καθώς και σε επαρχιακές περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και τη Ράκα.

Αξιωματούχος της επαρχίας Ράκα δήλωσε ότι τις εκρήξεις ακολούθησαν πυρά όπλων μέσου διαμετρήματος στην έρημο νοτιοδυτικά της πόλης, προσθέτοντας ότι τα περιστατικά καταγράφηκαν σε περιοχές υπό τον έλεγχο της συριακής de facto κυβέρνησης.

Ο άνδρας που σκότωσε τους τρεις αμερικανούς στην περιοχή της Παλμύρας ταυτοποιήθηκε ως μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο, ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό στη Συρία μετά την άνοδο στην εξουσία, πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, μιας συμμαχίας ισλαμιστών και τζιχαντιστών, η οποία πάντως στη συνέχεια προσέγγισε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025



Η περιοχή της Παλμύρας είχε βρεθεί στο παρελθόν υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους, πριν την κατάρρευση του λεγόμενου «χαλιφάτου» του το 2019, έπειτα από επιθέσεις από πολλαπλά μέτωπα, κυρίως από τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Ουάσιγκτον.

Παρά την ήττα της οργάνωσης, πυρήνες μαχητών που έχουν αποσυρθεί σε απομονωμένες περιοχές της εκτεταμένης συριακής ερήμου συνεχίζουν να πραγματοποιούν σποραδικές επιθέσεις.

Κατά την επίσκεψη του προσωρινού σύρου προέδρου Αχμέντ ας Σάρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε επίσημα στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες κυρίως σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βορειοανατολική Συρία, καθώς και στη βάση ατ Τανφ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Ωστόσο, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, ο οποίος αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την παραμονή στρατευμάτων στο εξωτερικό, έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της αμερικανικής παρουσίας.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο ότι η Ουάσιγκτον θα μείωνε κατά το ήμισυ τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία, αν και ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει επισήμως γνωστοποιηθεί.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι οι επιδρομές στόχευσαν «μαχητές του ISIS, υποδομές και εγκαταστάσεις όπλων» και δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχημένη.

«Αυτή δεν είναι η αρχή ενός πολέμου, είναι μια δήλωση εκδίκησης», είπε ο Χέγκεθ. «Σήμερα, κυνηγήσαμε και σκοτώσαμε τους εχθρούς μας. Πολλούς από αυτούς. Και θα συνεχίσουμε», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Εξαιτίας της αποτρόπαιης δολοφονίας γενναίων αμερικανών πατριωτών στη Συρία από το Ισλαμικό Κράτος – ανθρώπων με όμορφες ψυχές, τους οποίους υποδέχθηκα πίσω σε αμερικανικό έδαφος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε μια εξαιρετικά αξιοπρεπή τελετή- ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πολύ σοβαρά αντίποινα, όπως ακριβώς είχα υποσχεθεί, εναντίον των δολοφονικών τρομοκρατών που ευθύνονται.

Πλήττουμε με μεγάλη ισχύ τα προπύργια του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, έναν τόπο ποτισμένο με αίμα, με πολλά προβλήματα, αλλά με λαμπρό μέλλον, εφόσον το ΙΚ εξαλειφθεί. Η κυβέρνηση της Συρίας, υπό την ηγεσία ενός άνδρα που εργάζεται σκληρά για να επαναφέρει το μεγαλείο στη Συρία, στηρίζει πλήρως αυτή την προσπάθεια.

Όλοι οι τρομοκράτες που είναι αρκετά διεφθαρμένοι ώστε να επιτίθενται σε Αμερικανούς προειδοποιούνται: θα πληγείτε πιο σκληρά απ’ όσο έχετε πληγεί ποτέ στο παρελθόν, αν με οποιονδήποτε τρόπο επιτεθείτε ή απειλήσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες.»

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News