Εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών σε σχολική μονάδα – 12 συλλήψεις, οι 6 ανήλικοι

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με επίκεντρο σχολική μονάδα του λεκανοπεδίου Αττικής εξάρθρωσε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, προχωρώντας στη σύλληψη 12 ατόμων, εκ των οποίων οι έξι είναι ανήλικοι μαθητές.

Η υπόθεση αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα εκτυλισσόταν τόσο εντός όσο και εκτός σχολικών χώρων, με ανήλικους να χρησιμοποιούνται συστηματικά ως διακινητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, πραγματοποιώντας εκατοντάδες αγοραπωλησίες.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, με τους ενήλικους να αποτελούν τον πυρήνα του κυκλώματος και τους ανήλικους να έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στη διακίνηση.

Πελατολόγιο της οργάνωσης ήταν τόσο ενήλικοι όσο και ανήλικοι χρήστες.

Ιεραρχική δομή και καταμερισμός ρόλων

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρά ιεραρχική δομή, με αρχηγό και υπαρχηγό στην κορυφή και τρεις διακριτές επιχειρησιακές ομάδες να δρουν υπό τις εντολές τους.

Ο αρχηγός είχε τον απόλυτο έλεγχο της οργάνωσης, χάραζε τη συνολική στρατηγική και έδινε εντολές για τις αγοραπωλησίες ναρκωτικών. Υπό την εποπτεία του δρούσαν δύο ομάδες, τα μέλη των οποίων συνεργάζονταν άμεσα μαζί του και είχαν αναλάβει τη διάθεση των ουσιών.

Δεύτερος στην ιεραρχία ήταν ο υπαρχηγός, ο οποίος χρησιμοποιούσε την οικία του ως κεντρικό χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών («καβάτζα»). Σε αυτόν υπαγόταν ξεχωριστή ομάδα, υπεύθυνη για τη διανομή των ουσιών στα κατώτερα μέλη, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε καταρτίσει ο αρχηγός. Η διανομή πραγματοποιούνταν σε πάρκο στην περιοχή των Πατησίων.

Μάλιστα, ένα από τα μέλη της ομάδας είχε αναλάβει τη διακίνηση ναρκωτικών εντός γηπέδου ποδοσφαίρου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων, εκμεταλλευόμενο τον συνωστισμό.

Διακίνηση ακόμα και σε σχολική εκδρομή

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η διαπίστωση ότι δύο ανήλικα μέλη της οργάνωσης μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες ακόμη και κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή των Χανίων, γεγονός που καταδεικνύει τη θρασύτητα, αλλά και την επικινδυνότητα της δράσης του κυκλώματος.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν μέχρι στιγμής διαπιστωθεί περισσότερες από 260 αγοραπωλησίες ναρκωτικών, κυρίως στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Ανω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας. Πολλές από αυτές πραγματοποιήθηκαν είτε εντός σχολικών συγκροτημάτων είτε σε χώρους πέριξ αυτών.

Σκληροί «κανόνες» και βασανιστήρια

Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η παραβίαση των οποίων τιμωρούνταν παραδειγματικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι ποινές περιλάμβαναν χρηματικά πρόστιμα, άσκηση σωματικής βίας, ακόμη και βασανιστήρια.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μέλους της οργάνωσης που υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του, με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα.

Κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες στους επιχειρησιακούς χώρους της οργάνωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

-60,87 γραμμάρια κοκαΐνης

-28,09 γραμμάρια κάνναβης

-4.845 ευρώ σε μετρητά

-πλήθος επιχειρησιακών κινητών τηλεφώνων

-πιστόλι τύπου ρέπλικα με γεμιστήρα

-τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-μία σιδερογροθιά

Οι 12 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση φωτίζει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο τη διείσδυση οργανωμένου εγκλήματος σε χώρους εκπαίδευσης και νεολαίας.

