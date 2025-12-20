Ενοποίηση μνημείων Θεσσαλονίκης – προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Ενα κομβικό βήμα για την ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας και της πολυεπίπεδης πολιτιστικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για το εμβληματικό έργο της «Ενοποίησης και Ανάδειξης Μνημείων της Θεσσαλονίκης».

Ο διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025, αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού, του δήμου Θεσσαλονίκης και της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. και φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο, συνεκτικό και πλήρως προσβάσιμο πλέγμα μνημείων, ικανό να αναδείξει τη μοναδική ιστορική διαστρωμάτωση της πόλης.

Πρόκειται για ένα έργο που ωριμάζει εδώ και δεκαετίες και πλέον περνά στη φάση της δημιουργικής σύνθεσης.

Οπως τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η προκήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί «ώριμο αλλά και καθοριστικό βήμα» για τη Θεσσαλονίκη.

«Είναι ένα έργο που απασχολεί το υπουργείο Πολιτισμού, τον δήμο Θεσσαλονίκης και τους αρμόδιους φορείς για περισσότερα από 25 χρόνια και τώρα εισέρχεται επιτέλους στη φάση της δημιουργικής σύνθεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Μενδώνη υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα μοναδικό και πολυεπίπεδο πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο εκτείνεται από τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά κατάλοιπα έως τα βυζαντινά, οθωμανικά, εβραϊκά και νεότερα μνημεία. Όπως επισήμανε, αυτή ακριβώς η πυκνότητα και η ένταξη των μνημείων στον ενεργό αστικό ιστό καθιστούν αναγκαία μια απολύτως προσαρμοσμένη προσέγγιση.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην Αθήνα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, λειτουργικού και αισθητικά αναβαθμισμένου πολιτιστικού πλέγματος, το οποίο θα ενσωματώνεται αρμονικά στη σύγχρονη ζωή της πόλης.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της καθημερινής εμπειρίας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών, αντιμετωπίζοντας τον πολιτισμό όχι μόνο ως στοιχείο ταυτότητας και προβολής, αλλά ως βασικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και ποιοτικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου.

Η επιλογή της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, όπως τόνισε, διασφαλίζει την επιστημονική πληρότητα, την ποιότητα των προτάσεων και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο αντάξιο της ιστορίας της.

Το έργο της Ενοποίησης και Ανάδειξης Μνημείων καλύπτει το πλήρες ιστορικό φάσμα της πόλης, από την αρχαιότητα έως τη νεότερη εποχή, και βασίζεται σε ένα σύγχρονο, πολυδιάστατο θεωρητικό πλαίσιο.

Συνδυάζει τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, της πολιτισμικής ταυτότητας και της κοινωνικά δίκαιης αστικής αναγέννησης.

Προβλέπει παρεμβάσεις που ενισχύουν την ήπια κινητικότητα, την άμεση επαφή με το ιστορικό περιβάλλον, την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των επισκεπτών και την πλήρη προσβασιμότητα για όλους.

Το εγχείρημα δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους επισκέπτες της πόλης, αλλά και στους ίδιους τους κατοίκους, ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή και την αίσθηση ταυτότητας.

Παράλληλα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες πολιτιστικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, ενώ δύναται να λειτουργήσει και ως εκπαιδευτικό και συμμετοχικό εργαλείο, μέσα από δράσεις πολιτιστικής αγωγής και συνεργασίες με σχολεία και τοπικούς φορείς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2026, οπότε και θα απονεμηθούν τα προβλεπόμενα βραβεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου-ορόσημου για τον δημόσιο χώρο και την πολιτιστική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News