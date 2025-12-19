Η φωτογράφιση στο Vanity Fair που δίχασε στις ΗΠΑ

Το Vanity Fair ανέθεσε στον Κρίστοφερ Αντερσον να απαθανατίσει το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ. Και εκείνος κατάφερε το αδιανόητο, παρουσιάζοντας πορτρέτα των πιο ισχυρών ανθρώπων των ΗΠΑ, οι οποίοι κατέχουν θέσεις εξουσίας στον Λευκό Οίκο, χωρίς την προστασία φίλτρων και ρετούς.

Μάλιστα, ο φωτογράφος, πίσω από το διόλου κολακευτικό κοντινό πλάνο της εκπροσώπου Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη θέση του να μη ρετουσάρει τη φωτογραφία της Κάρολαϊν Λίβιτ, αφού επισημάνθηκαν στο διαδίκτυο τα σημάδια από ενέσιμα fillers στα χείλη της για τη διόρθωση του περιγράμματός τους, γράφει στην Telegraph ο ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στην Ουάσινγκτον, Κόνορ Στρίνγκερ.

Πρώην μέλος του κορυφαίου πρακτoρείου Magnum photos, ο Κρίστοφερ Αντερσον είναι ο φωτορεπόρτερ που τράβηξε τις φωτογραφίες που συνοδεύουν την εκτενή συνέντευξη του Vanity Fair της 16ης Δεκεμβρίου με την προσωπάρχη του αμερικανού προέδρου, Σούζι Γουάιλς. Ο ίδιος χαρακτήρισε «σοκαριστικό» το να του υποδεικνύουν ότι έπρεπε να είχε επεξεργαστεί τις εικόνες.

Η περιβόητη φωτογραφία του Κρίστοφερ Αντερσον με τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ για το Vanity Fair. Αριστερά, στα κόκκινα, η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λίβιτ, δίπλα της καθισμένος ο αντιπρόεδρος Βανς, πίσω του, όρθιος, ο υπ. Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στο κέντρο η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς

Το άρθρο είναι εικονογραφημένο με ακραία κοντινά πλάνα των ανθρώπων του στενού κύκλου του προέδρου Τραμπ, μεταξύ των οποίων και της εκπροσώπου Τύπου Κάρολαϊν Λίβιτ.

Μάλιστα, η εικόνα της Λίβιτ τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή στο διαδίκτυο, με χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να υποδεικνύουν ότι ορισμένες κουκίδες στο άνω χείλος της ήταν πληγές από τα σημεία όπου είχε γίνει ένεση με filler. Οι επικριτές ανέφεραν επίσης ότι η 28χρονη Αμερικανίδα φαινόταν μεγαλύτερη από την ηλικία της και ότι το μακιγιάζ στη μύτη της δεν είχε αναμειχθεί σωστά.

«Δεν της έκανα εγώ τις ενέσεις. Οι άνθρωποι φαίνεται να είναι σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησα το Photoshop για να ρετουσάρω τις ατέλειές της και τα σημάδια από την ένεση», δήλωσε ο Αντερσον στην Washington Post. «Με σοκάρει το γεγονός ότι κάποιος θα περίμενε να ρετουσάρω αυτά τα σημεία», τόνισε. «Αυτό είναι το μακιγιάζ της, αυτές είναι οι ενέσεις που έκανε στον εαυτό της. Αν εμφανιστούν σε μια φωτογραφία, τι θέλετε να πω;»

Είπε ακόμη: «Δεν ξέρω αν λέει κάτι για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, την εποχή του Photoshop, την εποχή των φίλτρων Τεχνητής Νοημοσύνης στο Instagram σας, αλλά το γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει πανικοβληθεί επειδή βλέπουν πραγματικές φωτογραφίες και όχι ρετουσαρισμένες, εμένα κάτι μου λέει».

Αρετουσάριστα πορτρέτα των ανθρώπων της εξουσίας στο Vanity Fair

Σύμμαχοι της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι οι μη κολακευτικές φωτογραφίες ήταν μια προσπάθεια να δυσφημιστεί η κορυφαία ομάδα του Τραμπ, γράφει ο ανταποκριτής της Telegraph στην Ουάσινγκτον.

Η ειλικρίνεια με την οποία μίλησε η Γουάιλς στο Vanity Fair προκάλεσε επίσης αντιδράσεις σε όλη την Ουάσινγκτον, με τις μη κολακευτικές περιγραφές της για τα μέλη της κυβέρνησης. Η ανώτατη βοηθός του προέδρου των ΗΠΑ είπε, για παράδειγμα, ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι «θεωρητικός συνωμοσιών» και χαρακτήρισε τον Ρας Βοτ, ένα άλλο μέλος της κυβέρνησης, «απόλυτο φανατικό».

Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση του άρθρου σε δύο μέρη, η Γουάιλς ισχυρίστηκε ότι τα λόγια της είχαν αποσπαστεί από τα συμφραζόμενα. «Το άρθρο που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί είναι ένα δόλιο χτύπημα που στοχεύει εμένα και τον καλύτερο πρόεδρο, το καλύτερο προσωπικό του Λευκού Οίκου και το καλύτερο υπουργικό συμβούλιο στην Ιστορία», έγραψε.

Μετά τη δημοσίευση της συνέντευξής της, δε, 13 μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησαν ταυτόχρονα αναρτήσεις στο X υποστηρίζοντας τη Γουάιλς, γράφει ο Κόνορ Στρίνγκερ στην Telegraph.

Τα κοντινά πλάνα είναι τα τελευταία ενός στιλ που έχει υιοθετήσει ο Αντερσον φωτογραφίζοντας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες πολλές κυβερνήσεις. Εχει τραβήξει πορτρέτα του Μπαράκ Ομπάμα και του Τζο Μπάιντεν και έχει φωτογραφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ για το εξώφυλλο του περιοδικού των New York Times κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Η Κάρολαϊν Λίβιτ κοινοποίησε στο Instagram φωτογραφία της ως απάντηση στη φωτογράφιση του Αντερσον

Στο μεταξύ, όπως επισημαίνει το People, η Κάρολαϊν Λίβιτ, την οποία το Vanity Fair περιγράφει ως «φερέφωνο» της κυβέρνησης Τραμπ, κοινοποίησε νέες φωτογραφίες ως απάντηση, φαίνεται, στην πρόσφατη φωτογράφισή της για το Vanity Fair. Σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, η 28χρονη εκπρόσωπος Τύπου ανέβασε φωτογραφίες της που τραβήχτηκαν στις 16 του μήνα –την ημέρα, δηλαδή, που κυκλοφόρησε το Vanity Fair– που τη δείχνουν να φτιάχνει τα μαλλιά της ενώ ετοιμάζεται να δώσει μια συνέντευξη, φορώντας μαύρο ζιβάγκο κάτω από ένα λεοπάρ παλτό, με τα νύχια και τα χείλη της βαμμένα κόκκινα.

