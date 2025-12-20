Βρετανικό Μουσείο: Καμία μετακίνηση των Γλυπτών, παρά την ανακαίνιση

Το Βρετανικό σκοπεύει να διατηρήσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα σε δημόσια θέα, παρά το εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης ύψους 1 δισ. λιρών που έχει δρομολογηθεί για τις εγκαταστάσεις του.

Το φιλόδοξο έργο προβλέπει τη ριζική αναμόρφωση περίπου του ενός τρίτου των εκθεσιακών χώρων του μουσείου, συμπεριλαμβανομένης της περιβόητης για τις διαρροές αίθουσας 18, όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά.

Ελληνες αξιωματούχοι ήλπιζαν ότι το δεκαετές έργο ανακατασκευής των λεγόμενων «Δυτικών Πτερύγων» (Western Range) θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη και ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών εκτιμούσαν ότι η αναγκαστική παύση λειτουργίας των αιθουσών του Παρθενώνα θα μπορούσε να προσφέρει στο Μουσείο μια ευκαιρία -και ταυτόχρονα μια δικαιολογία- για να μοιραστεί έργα, τα οποία διαφορετικά θα παρέμεναν εκτός έκθεσης.

Ωστόσο, ο διευθυντής του Μουσείου ξεκαθάρισε ότι τα Γλυπτά θα παραμείνουν στο Λονδίνο και θα συνεχίσουν να εκτίθενται. Ο Νίκολας Κούλιναν, μιλώντας στην Telegraph, τόνισε ότι έχουν καταρτιστεί συγκεκριμένα σχέδια, ώστε τα έργα να παραμείνουν στη θέση τους παρά τις εργασίες.

«Ορισμένα αντικείμενα πρέπει απολύτως να παραμένουν ορατά στο μουσείο. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να τα δουν και τα περιμένουν, επομένως έχουμε προβλέψει πώς θα γίνει αυτό», ανέφερε.

«Ειλικρινά, πάντα τα θεωρούσαμε στην κατηγορία των εκθεμάτων για τα οποία οι επισκέπτες έρχονται στο μουσείο», πρόσθεσε.

Επικεφαλής του έργου αναδιάρθρωσης των Western Range galleries, όπου φιλοξενούνται μνημειακά αιγυπτιακά, ασσυριακά και ελληνικά έργα, έχει επιλεγεί η αρχιτέκτονας Λίνα Γκοτμέχ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η σταδιακή υλοποίηση του έργου από το 2026 θα επιτρέψει την εναλλαγή δημοφιλών εκθεμάτων, όπως οι γιγαντιαίες κεφαλές του Αμενχοτέπ Γ΄ και τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ώστε να παραμένουν διαρκώς προσβάσιμα στο κοινό, ενώ οι εργασίες θα εξελίσσονται σε άλλα τμήματα του μουσείου.

Η Ελλάδα, γράψει η Telegraph, υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες ότι τα έργα του Παρθενώνα –γλυπτά, τμήματα ζωφόρου και μαρμάρινες πλάκες– αφαιρέθηκαν παράνομα από τον λόρδο Eλγιν, χαρακτηρίζοντας την πράξη πολιτιστικό βανδαλισμό. Από την πλευρά του, το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι τα αντικείμενα αποκτήθηκαν νομίμως.

Η μακρόχρονη διπλωματική αντιπαράθεση παραμένει σε αδιέξοδο, καθώς το Μουσείο δεσμεύεται από τη βρετανική νομοθεσία, η οποία δεν επιτρέπει την οριστική παραχώρηση αντικειμένων, παρά μόνο τον δανεισμό τους. Η ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο, δεν μπορεί να αποδεχθεί μια συμφωνία δανεισμού που θα προϋπέθετε αναγνώριση της κυριότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, με αποτέλεσμα οι συνομιλίες με τον πρόεδρο του μουσείου, Τζορτζ Οσμπορν, να βρίσκονται σε τέλμα.

Ο Νίκολας Κούλιναν, ο οποίος προωθεί «λύσεις αμοιβαίου οφέλους» μέσω συμφωνιών δανεισμού με πρώην αποικίες που διεκδικούν την επιστροφή αμφισβητούμενων αντικειμένων –μεταξύ αυτών η Ινδία, η Γκάνα και η Νιγηρία– εκφράζει την ελπίδα ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να πειστεί να καταλήξει σε μια αντίστοιχη συμφωνία.

Μιλώντας στην Telegraph από την ινδική πόλη Μουμπάι, όπου μόλις είχε ολοκληρωθεί νέα συμφωνία δανεισμού θησαυρών, ανέφερε: «Υπάρχει μια συζήτηση με την Ελλάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα θέλαμε πολύ να δημιουργήσουμε μια συνεργασία με την Αθήνα, θα ήταν απολύτως λογικό να σπάσει αυτό το αδιέξοδο».

Οπως πρόσθεσε, «αν μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία -κάτι που θα ήταν υπέροχο- υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο κάποια από τα Γλυπτά θα μπορούσαν να εκτεθούν στην Ελλάδα, ενώ αντικείμενα από την Ελλάδα θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο μουσείο».

Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, εκτιμά επίσης ότι θα μπορούσε να τερματιστεί το άτυπο μποϊκοτάζ της Ελλάδας προς το μουσείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα αρνείται να συνεργαστεί απευθείας με το Μουσείο και δεν εγκρίνει δάνεια προς το ίδρυμα, γεγονός που προκαλεί απογοήτευση στο εσωτερικό του.

«Είναι κρίμα», σημείωσε, «όχι μόνο επειδή το ζήτημα αυτό καταλαμβάνει δυσανάλογο χώρο στη συζήτηση γύρω από το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και γιατί μπλοκάρει άλλες δυνατότητες συνεργασίας, δανεισμών και επιστημονικής ανταλλαγής. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό, και είναι πραγματικά κρίμα. Πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να κάνουν περισσότερα».

Ο Κούλιναν εκτιμά ότι ένα αντίστοιχο μοντέλο συνεργασίας με εκείνο που επετεύχθη με το κορυφαίο ινδικό μουσείο της Μουμπάι, το Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο.

Στο πλαίσιο μιας πράξης «πολιτιστικής διπλωματίας», 80 αρχαία αντικείμενα τοποθετήθηκαν σε ημιμόνιμη έκθεση, με στόχο την αποδόμηση των «αποικιακών παρερμηνειών» και την ανάδειξη της συμβολής της Ινδίας στον παγκόσμιο πολιτισμό, καθώς και των δεσμών της με τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Telegraph.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα συνοδεύει τις μακροχρόνιες εκθέσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News