Νέες αποκαλύψεις: Email του Επσταϊν «καίνε» τον Τραμπ

Νέα στοιχεία για τη σχέση του Τζέφρι Επσταϊν με τον Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψαν οι Δημοκρατικοί την Τετάρτη. Σύμφωνα με αυτά, ο Επσταϊν ανέφερε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές σε ιδιωτική του ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Γκισλέιν Μάξγουελ και τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, βιογράφο του αμερικανού προέδρου.

Αποσπάσματα από τα email έδωσαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη Δημοκρατικοί βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Περιλαμβάνουν συνομιλίες όπου ο Επσταϊν ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ πέρασε πολύ χρόνο με μια γυναίκα την οποία οι Δημοκρατικοί περιγράφουν ως θύμα σεξουαλικής εμπορίας του καταδικασθέντος μεγιστάνα.

Τα email περιλαμβάνουν επίσης ένα μήνυμα όπου ο Επσταϊν ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» – προφανώς αναφερόμενος στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι έδιωξε τον Επσταϊν από το κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο επειδή προσπάθησε να προσελκύσει νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στο κλαμπ, για να συνεργαστούν μαζί του.

Οπως σημείωσε το CNN, τα email δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι τα έλαβαν με δικαστική εντολή από τους κληρονόμους του Επσταϊν νωρίτερα φέτος.

Ο Τραμπ δεν έλαβε ούτε έστειλε κανένα από τα email, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παλαιότερα της πρώτης του θητείας του στον Λευκό Οίκο, και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα σε σχέση με τον Επσταϊν ή τη Μάξγουελ.

Σε ένα email με ημερομηνία 2 Απριλίου 2011, το οποίο είδε το CNN, ο Επσταϊν έγραφε στη Μάξγουελ: «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ… [ΔΙΑΓΡΑΦΗ] πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του… δεν έχει αναφερθεί ποτέ. αρχηγός της αστυνομίας… κ.λπ. είμαι 75% εκεί».

Η Μάξγουελ απάντησε: «Το σκέφτομαι κι εγώ αυτό…» .

Το πλαίσιο του email δεν ήταν άμεσα σαφές.

Περίπου τρία χρόνια νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2008, ο Επσταϊν είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες φυλάκιση, αφού δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες της προτροπής σε πορνεία και της προτροπής σε πορνεία με ανήλικο κάτω των 18 ετών.

Αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2009, έχοντας εκτίσει μόνο 13 μήνες.

Η Μάξγουελ δήλωσε στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς, νωρίτερα φέτος, ότι «ποτέ δεν είδε τον πρόεδρο σε ακατάλληλο περιβάλλον με οποιονδήποτε τρόπο» και ότι δεν θυμόταν να έχει δει ποτέ τον Τραμπ στο σπίτι του Επσταϊν.

Πρόσθεσε ότι είδε τους δύο άνδρες μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις. «Ο πρόεδρος δεν ήταν ποτέ ακατάλληλος με κανέναν», είπε η Μάξγουελ. «Τις εποχές που ήμουν μαζί του, ήταν ένας κύριος από κάθε άποψη».

Το όνομα του ατόμου που ανέφερε ο Επσταϊν στο email του διαγράφηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων –οι οποίοι έλαβαν 23.000 έγγραφα από τους κληρονόμους του– για να προστατεύσουν την ταυτότητά του. Το CNN δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιο ήταν αυτό το άτομο.

Η σχέση του Τραμπ με τον Επσταϊν βρίσκεται υπό έλεγχο εν μέσω πολιτικής θύελλας στην Ουάσινγκτον σχετικά με το αν και πότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα αρχεία της για τον εκλιπόντα διακινητή ανηλίκων κοριτσιών που φέρεται να αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Η διαμάχη κορυφώθηκε νωρίτερα φέτος, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ δήλωσε ότι εμμένει στο προηγούμενο συμπέρασμά του πως ο Επσταϊν αυτοκτόνησε και δεν σκοπεύει να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Αυτό προκάλεσε κατακραυγή στο Κογκρέσο από Δημοκρατικούς, αλλά και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, όπως και μεταξύ υποστηρικτών του κινήματος MAGA.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων αναζήτησε υλικό από τους κληρονόμους και βρίσκεται σε εξέλιξη μια ξεχωριστή προσπάθεια στο Κογκρέσο για να επιβληθεί ψηφοφορία για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Μέχρι τώρα τη στηρίζουν 218 βουλευτές.

Τα νέα στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης email μεταξύ του Επσταϊν και του Γουλφ, όπως ένα του Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και περίπου επτά μήνες προτού ο Επσταϊν αυτοκτονήσει στη φυλακή.

Σύμφωνα με το email που εξέτασε το CNN, ο Επσταϊν έγραψε στον Γουλφ, προφανώς για να απαντήσει στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ζήτησε από τον Επσταϊν να παραιτηθεί από την ιδιότητα μέλους του στο κλαμπ του Μαρ-α-Λάγκο.

«Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ», έγραψε ο Επσταϊν, «ποτέ μέλος ποτέ… φυσικά και ήξερε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ απαγόρευσε στον Επσταϊν την είσοδο στο κλαμπ «επειδή ήταν ανατριχιαστικός», και ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Επσταϊν «έκλεβε» νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στο σπα του Μαρ-α-Λάγκο, εξηγώντας γιατί χάλασε η σχέση τους.

Η Μάξγουελ αρνήθηκε ότι είχε γίνει προσπάθεια προσέλκυσης ανηλίκων στο κλαμπ του αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα.

Σε ένα τρίτο email που δημοσίευσε η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων και είδε το CNN την Τετάρτη, ο Γουλφ –ο οποίος δημοσίευσε ένα βιβλίο για τη Δυτική Πτέρυγα επί Τραμπ το 2018– έγραψε στον Επσταϊν με θέμα «Προσοχή», στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Ηταν η ημέρα ενός ντιμπέιτ για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στο CNN, όπου όμως δεν έγινε καμία αναφορά στον Επσταϊν.

«Μαθαίνω ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σας – είτε στον αέρα είτε μετά», φέρεται να έγραψε ο Γουλφ στον Επσταϊν. Ο Επσταϊν, σύμφωνα με το email, απάντησε: «αν μπορούσαμε να του δώσουμε μια απάντηση, ποια πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι;».

Ο Γουλφ απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις “να κρεμαστεί”. Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο (σου) ή δεν έχει πάει στο σπίτι (σου), τότε αυτό είναι πολύτιμο κέρδος (για σένα). Μπορείς να τον “κρεμάσεις” με τρόπο που ενδεχομένως να δημιουργήσει θετικό όφελος για εσένα ή, αν όντως φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσες να τον σώσεις, δημιουργώντας ένα χρέος (υπέρ σου). Φυσικά, είναι πιθανό, όταν του ζητηθεί, να πει ότι “ο Τζέφρι είναι ένας σπουδαίος τύπος και έχει πετύχει μια άκομψη συμφωνία και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα τεθεί εκτός νόμου σε ένα καθεστώς Τραμπ”».

Ο Γουλφ έχει δηλώσει δημοσίως πως έχει πάρει συνέντευξη από τον Επσταϊν, και η Daily Beast έχει αναφέρει ότι απέκτησε ηχογραφήσεις στις οποίες ο Επσταϊν μιλάει εκτενώς στον συγγραφέα για τον Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι οι δυο τους ήταν στενοί φίλοι.

Οι συνεργάτες του Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει τις ηχογραφήσεις «ψευδείς συκοφαντίες», σύμφωνα με την Daily Beast.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News