Αυστραλία: Οι ήρωες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

Οταν, την περασμένη Κυριακή, οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ο Γουέιν και η Τζέσικα, δύο άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον ίδιο εφιάλτη – δεν μπορούσαν να βρουν τα τρίχρονα παιδιά τους. Μέσα στο χάος που ακολούθησε, με όσους είχαν μαζευτεί εκεί για να γιορτάσουν την εβραϊκή Χανουκά να ουρλιάζουν και να σκύβουν για να σωθούν, οι δυο γονείς έψαχναν απεγνωσμένα τα βλαστάρια τους.

Τα 10 λεπτά που ακολούθησαν ήταν τα πιο βασανιστικά της ζωής τους. Το σώμα του Γουέιν λειτουργούσε ως ανθρώπινη ασπίδα για τη μεγαλύτερη κόρη του, αλλά η σκέψη του ήταν στην αγνοούμενη μικρότερη κόρη του, Τζίτζι. Εν αγνοία του, το βλέμμα της Τζέσικα είχε πέσει πάνω σε ένα κοριτσάκι με φούστα σε χρώματα του ουράνιου τόξου, μπερδεμένο, φοβισμένο και μόνο, που φώναζε τη μαμά και τον μπαμπά του.

Η έγκυος μητέρα δεν μπορούσε να βρει το δικό της παιδί, οπότε εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να προστατεύσει το κοριτσάκι που τράβηξε την προσοχή της. Κουλουριάστηκε πάνω από το σώμα της μικρής Τζίτζι, λέγοντάς της ξανά και ξανά: «Μην ανησυχείς, σε προστατεύω». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η Τζέσικα και η μικρή είδαν μια γυναίκα να πέφτει νεκρή από τα πυρά του δολοφόνου, ένα μέτρο μακριά τους. Ο Γουέιν, εν τω μεταξύ, θεωρούσε την κόρη του νεκρή.

Τελικά, με την άκρη του ματιού του είδε την πολύχρωμη φούστα της Τζίτζι και τη βρήκε μέσα στα αίματα αλλά χωρίς τραυματισμούς, κουλουριασμένη ακόμα κάτω από την Τζέσικα. «Είπε ότι απλά λειτούργησε το μητρικό της ένστικτο, αλλά στα μάτια μου είναι υπερηρωίδα» αναφέρει ο Γουέιν σε ρεπορτάζ του BBC. «Θα της είμαστε υπόχρεοι για το υπόλοιπο της ζωής μας», συμπληρώνει συγκινημένος.

Αυτή είναι μόλις μία από τις απίστευτες ιστορίες ανιδιοτέλειας και τεράστιου θάρρους που αναδύονται από το πιο μαζικά θανατηφόρο περιστατικό στην ιστορία της Αυστραλίας, το οποίο οι Αρχές χαρακτήρισαν τρομοκρατική επίθεση. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 έχασαν της ζωή τους –ανάμεσά τους και ένα 10χρονο κορίτσι– όταν δύο ένοπλοι, πατέρας και γιος, έχοντας εμπνευστεί από τη δράση του Ισλαμικού Κράτους, άνοιξαν πυρ στην παραλία Μπόνταϊ.

Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα ήταν στη λίστα των τραυματιών και των νεκρών αν δεν υπήρχε ο Αχμέντ αλ Αχμέντ. Ο συροαυστραλός ιδιοκτήτης καταστήματος έπινε καφέ κοντά στο σημείο όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, και αμέσως ανέλαβε δράση. Το βίντεο παρευρισκόμενου που τον δείχνει να πετάγεται πίσω από ένα αυτοκίνητο και να αρπάζει το όπλο ενός από τους τρομοκράτες έχει γίνει viral. Ο Αχμέντ δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς και ενδέχεται να χάσει το χέρι του.

Ο Ρέιβεν Μόρισον είναι άλλος ένας παρευρισκόμενος που το βίντεο τον κατέγραψε να πετάει τούβλα στον δράστη που προσπαθούσε να αφοπλίσει ο Αχμέντ. Η κόρη του, Σίνα Γκούτνικ, λέει στο BBC ότι ο πατέρας της πάντα έτρεχε προς τον κίνδυνο όταν εμφανιζόταν στο διάβα του. Ο τρομοκράτης τον πυροβόλησε θανάσιμα την ώρα που προσπαθούσε να ξεφύγει από την επίθεση του Αχμέντ.

Τα δύο πρώτα θύματα της επίθεσης, ο Μπόρις και η Σοφία Γκούρμαν, καταγράφονται επίσης σε βίντεο κάμερας επερχόμενου αυτοκινήτου να παλεύουν με έναν από τους δράστες για να του αρπάξουν το όπλο. Καταφέρνουν να τον αφοπλίσουν, αλλά εκείνος παίρνει ένα άλλο όπλο από το αυτοκίνητο από το οποίο είχε μόλις βγει στην παραλία και τους εκτελεί εν ψυχρώ.

«Ακόμα και στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους έδειξαν τη δύναμη της ψυχής τους, αντιμετωπίζοντας εκείνες τις στιγμές με θάρρος, ανιδιοτέλεια και αγάπη», ανέφερε ο υπερήφανος για τους γονείς του γιος τους, Αλεξ, σε μήνυμα που διαβάστηκε στην κηδεία του ζευγαριού. «Με αυτόν τον τρόπο μάς υπενθύμισαν ότι δεν ήταν μόνο αφοσιωμένοι γονείς, αλλά, με κάθε έννοια της λέξης, ήρωες», κατέληξε το μήνυμα του γιου τους.

Αλλά η λίστα των «ηρώων» της παραλίας Μπόνταϊ είναι μακριά. Η 14χρονη Τσάια δέχτηκε πυροβολισμούς στο πόδι καθώς προστάτευε δύο μικρά παιδιά. Ο αστυνομικός Τζακ Χίμπερτ, με εμπειρία μόλις τεσσάρων μηνών, πυροβολήθηκε στο κεφάλι και στον ώμο αλλά συνέχισε να βοηθά τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ, μέχρι που κατέρρευσε. Ο 22χρονος εκπρόσωπος του Νόμου σώθηκε στο χειρουργείο, αλλά τα τραύματα που υπέστη θα αλλάξουν τη ζωή του.

Ο ναυαγοσώστης Τζάκσον Ντούλαν φωτογραφήθηκε να τρέχει από μια γειτονική παραλία, οπλισμένος με κρίσιμα ιατρικά εφόδια. Δεν είχε χρόνο ούτε για να φορέσει τα παπούτσια του. Συνάδελφοί του τον ακολούθησαν εν μέσω πυροβολισμών, χρησιμοποιώντας τις κοκκινοκίτρινες σανίδες τους ως φορεία για να μεταφέρουν τους τραυματίες – ένας από αυτούς βούτηξε στα κύματα για να σώσει τους πανικόβλητους κολυμβητές.

Ο 31χρονος φοιτητής Λιβάι Σου, που μπήκε στα νερά μόλις άρχισαν οι πυροβολισμοί, λέει στο BBC ότι φοβόταν να φωνάξει για βοήθεια, επειδή έτσι θα τραβούσε την προσοχή των τρομοκρατών ή/και θα στοχοποιούσε τους πιθανούς διασώστες του. Αλλά ο ναυαγοσώστης Ρόρι Ντέιβι τον είδε, μαζί με έναν φίλο του, και τους έσυρε πίσω στην ακτή. «Προσπαθήσαμε να τον ευχαριστήσουμε αλλά είχε ήδη επιστρέψει στη θάλασσα για να σώσει και άλλους κολυμβητές» λέει ο Σου.

Χιλιάδες Αυστραλοί συνέρρευσαν στην περιοχή για να δώσουν αίμα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Σύμφωνα με τις Αρχές, πολλά μέλη της ομάδας πρώτων βοηθειών που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο, καλύπτοντας αποστάσεις έως και τριών ωρών με το αυτοκίνητο. Το ίδιο έκαναν και γιατροί και νοσοκόμοι εκτός βάρδιας, που έτρεξαν στα κοντινά νοσοκομεία για να βοηθήσουν ακρωτηριασμένους τραυματίες.

Στο κοντινότερο νοσοκομείο, το St Vincent’s της Νέας Νότιας Ουαλίας, το βράδυ της Κυριακής το προσωπικό που είναι διαθέσιμο αρκεί για μόλις ένα χειρουργείο. Εκείνη τη νύχτα, όμως, μέσα σε λίγες ώρες είχε γεμίσει με εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές, αρκετούς για οκτώ παράλληλες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αυστραλοί πολίτες τους ευγνωμονούν, κατατάσσοντας και αυτούς στη λίστα των «ηρώων» εκείνης της ημέρας.

Από το νεκροταφείο, μετά το τέλος της κηδείας της 10χρονης Ματίλντα, ο Γουέιν λέει ότι ανατριχιάζει στη σκέψη τι θα είχε συμβεί χωρίς την παρουσία ανθρώπων όπως η Τζέσικα και ο Αχμέντ. «Θα μπορούσα να βρισκόμουν μπροστά, μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, θρηνώντας τον χαμό της κορούλας μου», λέει με δάκρυα στο BBC. «Χωρίς το θάρρος και τη γενναιότητα αυτών των ανθρώπων θα είχαμε πολύ περισσότερα θύματα. Ο κόσμος μας τον χρειάζεται αυτόν τον ηρωισμό».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News