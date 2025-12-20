Πώς η Ιταλία αξιοποιεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς για να προσελκύσει πλούτο

Το Μιλάνο, η αγαπημένη πόλη για τους πλούσιους Ιταλούς, ετοιμάζεται να δεχθεί μία ακόμη «ώθηση», καθώς στα περίχωρά του θα φιλοξενηθεί το Ολυμπιακό Χωριό για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, οι οποίοι ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου.

Οπως τονίζει ο Economist, το Μιλάνο δύσκολα θεωρείται προφανής επιλογή. Βρίσκεται βόρεια του ποταμού Πάδου, στη μεγαλύτερη σε μήκος και πλάτος κοιλάδα της Ιταλίας. Το υψηλότερο σημείο της πόλης είναι μόλις 122 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ετσι, θα φιλοξενήσει τα αγωνίσματα παγοδρομίας, συμπεριλαμβανομένου του χόκεϊ επί πάγου, σε δύο εγκαταστάσεις, εκ των οποίων η μία καθυστερεί ανησυχητικά. Τα περισσότερα αθλήματα, τόσο για τους Ολυμπιακούς όσο και για τους Παρολυμπιακούς Αγώνες, θα διεξαχθούν σε άλλες πόλεις των Αλπεων.

Και όμως, μόνο ένα από αυτά τα θέρετρα, η Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο –σε απόσταση πέντε ωρών οδικώς– περιλαμβάνεται στον επίσημο τίτλο των Αγώνων. Η χειμερινή παιδική χαρά των ιταλών τραπεζιτών, βιομηχάνων και ανθρώπων του θεάματος έχει αναλάβει το κέρλινγκ, τα αγωνίσματα κατάβασης και μέρος των αγωνισμάτων σκι. Το γυναικείο downhill και το super-G θα διεξαχθούν στην επιβλητική πίστα Olympia delle Tofane, όπου οι αθλήτριες καταδύονται ανάμεσα σε βράχια σε μια πλαγιά με κλίση 64%, γνωστή ως Schuss.

Γιατί τόση έμφαση στην Κορτίνα; Επειδή, όπως και το Μιλάνο, αποτελεί συνώνυμο της χλιδής και του πλούτου, εξηγεί ο Economist – άλλωστε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1956 απέκτησαν περισσότερη λάμψη λόγω της παρουσίας της Σοφίας Λόρεν. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι τακτικός επισκέπτης του θερέτρου, ενώ στην περιοχή Cianderies, με την καθηλωτική θέα στους Δολομίτες, ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων πουλήθηκε πριν από δύο χρόνια έναντι 6,5 εκατ. ευρώ. Σε πεντάστερα καταλύματα, όπως το Hotel Ancora, μια διανυκτέρευση μπορεί να κοστίζει 1.500-2.000 ευρώ.

Η Κορτίνα αποτελεί, λοιπόν, πόλο έλξης, όπως ακριβώς και το Μιλάνο, για τους πλούσιους και ενίοτε διάσημους. Συμβολή σε αυτό είχε και η φορολογική πολιτική που ξεκίνησε το 2017, όταν πρωθυπουργός της Ιταλίας ήταν ο κεντροαριστερός Ματέο Ρέντσι. Βάσει αυτής, όποιος δεχόταν να πληρώνει ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ για τα μη ιταλικά εισοδήματά του ήταν ευπρόσδεκτος. Αργότερα το ποσό αυξήθηκε στις 200.000 ευρώ και ο εθνικός Προϋπολογισμός του 2026 προτείνει την άνοδό του στις 300.000 ευρώ. Τα επίσημα στοιχεία για τον αριθμό όσων επωφελήθηκαν είναι παρωχημένα και ελλιπή. Ο Φίλιπο Μολινάρι της δικηγορικής εταιρείας Withers τούς τοποθετεί μεταξύ 5.000 και 10.000 ατόμων.

Η Τζεραλντίν Σεμεγκίνι, που διευθύνει ένα μεσιτικό γραφείο, εκτιμά ότι περίπου το 80% εγκαταστάθηκε στο Μιλάνο και αμφιβάλλει αν η προτεινόμενη αύξηση του φορολογικού συντελεστή θα ανακόψει τη ροή. Η άφιξη τόσο πολλών ατόμων εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας (UHNWIs, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιείται) επιδρά στην πόλη με ποικίλους τρόπους. Το Μιλάνο απέκτησε νέες λέσχες, στις οποίες η είσοδος δεν εξαρτάται από την ένταξη στις τοπικές αριστοκρατικές και χρηματοοικονομικές ελίτ, αλλά από τη δυνατότητα πληρωμής εξωφρενικά ακριβών συνδρομών. Αρκετά νέα ιδιωτικά σχολεία άνοιξαν ή βρίσκονται υπό σχεδιασμό.

«Θα έπρεπε να είμαι ενθουσιασμένος», λέει στον Economist ο Νικολά Μπελαβάνς-Λεκόντ, του οποίου η επιχείρηση βασίζεται ακριβώς σε αυτού του είδους τους μεγάλους παίκτες που κάνουν το Μιλάνο νέο τους σπίτι. Ιδρυσε και διευθύνει το Nomad, μια περιοδεύουσα έκθεση που παρουσιάζει συλλεκτικό design και σύγχρονη τέχνη. «Αλλά παλιά μπορούσα να πάω στο αγαπημένο μου εστιατόριο χωρίς κράτηση και τώρα χρειάζεται να τηλεφωνώ ημέρες, αν όχι εβδομάδες, νωρίτερα».

Δεν είναι ο μόνος που έχει επιφυλάξεις. Οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί, τόσο λόγο των υπερπλούσιων που κατακλύζουν την περιοχή όσο και εξαιτίας ενός σκανδάλου στον κλάδο των ακινήτων. Τον Οκτώβριο, οι εισαγγελείς ζήτησαν να παραπεμφθούν σε δίκη 36 άτομα για φερόμενες παρατυπίες στη χορήγηση αδειών για την κατασκευή ενός τεράστιου οικιστικού συγκροτήματος. Ερευνες σε άλλα έργα οδήγησαν στη σύλληψη –και στη συνέχεια στην αποφυλάκιση– του επικεφαλής της εταιρείας που κατασκεύασε το Ολυμπιακό Χωριό. Ο ίδιος αρνείται κάθε παρανομία. Οι έρευνες έχουν προκαλέσει τη διακοπή εργασιών σε αρκετά έργα που αποσκοπούσαν στην αύξηση του αποθέματος κατοικιών της πόλης και στον περιορισμό της ανόδου των τιμών.

Οι κατασκευαστές παραπονιούνται ότι και άλλα έργα έχουν παραλύσει, επειδή οι δημοτικοί αξιωματούχοι, φοβούμενοι μελλοντικές διώξεις, διστάζουν να υπογράψουν νέες οικοδομικές άδειες. Ολα αυτά, βέβαια, δύσκολα θα αποθαρρύνουν τους UHNWIs. «Δεχόμαστε κλήσεις κάθε εβδομάδα για ακίνητα στην κλίμακα των πέντε έως 30 εκατ. ευρώ», λέει η Σεμεγκίνι. «Και τον τελευταίο καιρό δεχόμαστε αιτήματα από ιδιωτικά γραφεία εκτός Ευρώπης».

