Νέος γύρος αιτήσεων για ιδιωτικά πανεπιστήμια το 2026 – τι αναφέρει η υπ. Παιδείας

Η πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι πλέον γεγονός.

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με συνολικά 26 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, άνοιξαν τις πόρτες τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και την πιστοποίηση των προγραμμάτων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό εντείνεται, καθώς -σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη- «σοβαροί και καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προετοιμάζονται για την κατάθεση αιτήσεων το πρώτο δίμηνο του 2026».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά «καθοριστικό βήμα προόδου» για τη χώρα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα περνά «στο επόμενο, ώριμο στάδιο διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», όχι με «πρόχειρες λύσεις ή πειραματισμούς», αλλά με «κανόνες, ποιότητα και θεσμική αξιοπιστία».

Η ίδια υπενθύμισε ότι από τις 12 αιτήσεις ξένων πανεπιστημίων που κατατέθηκαν αρχικά, αδειοδοτήθηκαν τελικά μόνο τέσσερα, ύστερα από αυστηρή και πολυεπίπεδη αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ.

Οσα ιδρύματα δεν πληρούσαν τα υψηλά κριτήρια έλαβαν αναλυτικές και τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, με δυνατότητα επανυποβολής φακέλου.

«Βασικό κριτήριο παραμένει η ποιότητα και όχι η ταχύτητα», τόνισε η υπουργός, απαντώντας στις αιτιάσεις που είχαν διατυπωθεί το περασμένο καλοκαίρι περί δήθεν μαζικών και άκριτων αδειοδοτήσεων.

Οπως σημείωσε, τα φίλτρα ακαδημαϊκής αξιοπιστίας όχι μόνο δεν χαλάρωσαν, αλλά παραμένουν «αυστηρά και αδιαπραγμάτευτα»: ουσιαστική ακαδημαϊκή πιστοποίηση, προγράμματα σπουδών με διεθνή αναγνώριση, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, καθώς και στελέχωση με ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προδιαγραφών. Όλα αυτά τελούν υπό τη σταθερή θεσμική εποπτεία της ΕΘΑΑΕ, ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η βιωσιμότητα κάθε ιδρύματος.

Στα προγράμματα που πιστοποιήθηκαν και δέχθηκαν τους πρώτους φοιτητές τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο Νομικές Σχολές, δύο Ιατρικές Σχολές και τέσσερις Σχολές Ψυχολογίας. «Ηδη εκατοντάδες φοιτήτριες και φοιτητές κάνουν μια συνειδητή επιλογή εμπιστοσύνης στα νέα, αδειοδοτημένα πανεπιστήμια», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Πρόκειται κυρίως για αποφοίτους ελληνικών σχολείων –είτε μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων είτε μέσω ΙΒ– αλλά και για φοιτητές από το εξωτερικό που επέλεξαν την Ελλάδα ως προορισμό ανώτατων σπουδών.

Η υπουργός τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τις ελληνικές οικογένειες, δίνει τη δυνατότητα σε νέους να παραμείνουν στη χώρα για σπουδές και ανοίγει νέες προοπτικές για το ακαδημαϊκό προσωπικό να δημιουργήσει και να εξελιχθεί στην Ελλάδα.

Από τα τέσσερα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) που έλαβαν άδεια λειτουργίας για το 2025-26, τα δύο εδρεύουν στην Αθήνα και τα άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη.

Τα μητρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Ηνωμένο Βασίλειο (τρία ιδρύματα), ενώ ένα προέρχεται από την Κύπρο. Παράλληλα, έως τον Φεβρουάριο αναμένεται νέα κατάθεση φακέλων, ώστε επιπλέον ΝΠΠΕ να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

«Το έντονο διεθνές ενδιαφέρον αποτελεί την πιο ισχυρή επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του νέου θεσμικού πλαισίου», επισήμανε η κ. Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι οι ξένοι οργανισμοί παρακολουθούν προσεκτικά την εφαρμογή του στην πράξη.

Την ίδια στιγμή, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η διεθνοποίηση μέσω των νέων μη κρατικών πανεπιστημίων δεν γίνεται σε βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου.

Οπως ανέφερε, το δημόσιο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης ενισχύεται ήδη με επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ σε υποδομές, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστική στήριξη της φοιτητικής μέριμνας, περισσότερους διορισμούς μελών ΔΕΠ, ρεκόρ αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων, 74 νέα κοινά ή διπλά μεταπτυχιακά και στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Columbia, το Yale και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης.

«Δημιουργούμε έναν νέο, εξωστρεφή χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει», κατέληξε η υπουργός, τονίζοντας ότι η χώρα αναδεικνύεται σταδιακά σε εκπαιδευτικό κόμβο γνώσης και ευκαιριών για φοιτητές και νέους επιστήμονες.

Τα ΝΠΠΕ που λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2025-26

Με έδρα την Αθήνα

The University of Keele, Greece – ΝΠΠΕ

Μητρικό ίδρυμα: The University of Keele (Ηνωμένο Βασίλειο)

Σχολές: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομική

Προπτυχιακά προγράμματα: 5

UNIC Athens – ΝΠΠΕ

Μητρικό ίδρυμα: University of Nicosia (Κύπρος)

Σχολές: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών και Μηχανικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Ιατρική, Νομική

Προπτυχιακά προγράμματα: 9

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια – ΝΠΠΕ

Μητρικό ίδρυμα: The Open University (Ηνωμένο Βασίλειο)

Σχολές: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Επιστημών

Προπτυχιακά προγράμματα: 7

CITY – ΝΠΠΕ

Μητρικό ίδρυμα: The University of York (Ηνωμένο Βασίλειο)

Σχολές/Τμήματα: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών

Προπτυχιακά προγράμματα: 5

