Ο Μακρόν ζήτησε άμεσες κυρώσεις στα social media λόγω… πλάκας

Προφανώς ο Εμανουέλ Μακρόν δεν ανέχεται αστεία για τους θεσμούς, ακόμη και αν ο πλακατζής είναι ένας άγουρος έφηβος από την Μπουρκίνα Φάσο, χωρίς πολιτική στόχευση. Τελευταία, ο γάλλος πρόεδρος εξοργίστηκε με ένα ψεύτικο βίντεο. Τις λεπτομέρειες κατέγραψε η Corriere della Sera.

Μια ρεπόρτερ κρατάει ένα μικρόφωνο με την επιγραφή Live 24, με φόντο τον Πύργο του Αϊφελ και τη φράση «πραξικόπημα στη Γαλλία», ενώ ένας στρατιώτης κυκλοφορεί στα πέριξ με πλήρη εξάρτυση. Η ρεπόρτερ λέει: «Υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές ότι έγινε πραξικόπημα στη Γαλλία, με επικεφαλής έναν συνταγματάρχη του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί. Πιθανή η ανατροπή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν». Ε, δεν είναι αυτό αρκετό για να σας κάνει να πεταχτείτε από την καρέκλα;, αναρωτήθηκε ρητορικά η Corriere.

Συμπλήρωσε, βέβαια, ότι πολλοί παρατήρησαν στο βίντεο την απάτη και σχολίασαν με διάφορα κοροϊδευτικά λόγια. Εν ολίγοις, το ψεύτικο βίντεο έγινε viral. «Να το πούμε υβριδικό πόλεμο είναι υπερβολικό, αφού ακόμη και ο Μακρόν αρχικά φάνηκε να το αντιμετωπίζει με γέλια. Στη συνέχεια, όμως, έλαβε ένα τηλεφώνημα από έναν αφρικανό πολιτικό, ο οποίος τον ρώτησε αν όντως είχε γίνει πραξικόπημα. Και τότε άρχισε να ανησυχεί και ο ίδιος. Οχι τόσο για το αν θα τον τιμωρήσουν με γκιλοτίνα οι πραξικοπηματίες, αλλά για το αποτέλεσμα στο Διαδίκτυο.

»Το βίντεο είχε ήδη προβληθεί 13 εκατομμύρια φορές. Λίγοι το πίστεψαν, όμως θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποια δυσάρεστη παρεξήγηση. Ετσι, το προεδρικό μέγαρο ανέλαβε δράση και ζήτησε επισήμως από Facebook και Meta να αφαιρέσουν το ψεύτικο βίντεο. Ηταν σίγουρος για την απάντηση, αλλά έκανε λάθος. Το Meta απάντησε απαθώς ότι το βίντεο δεν μπορούσε να αφαιρεθεί επειδή συμμορφωνόταν με τους ‘‘όρους παροχής υπηρεσιών της πλατφόρμας’’».

Η Corriere συμπλήρωσε το στόρι: «Και ένα άλλο βίντεο δεν μπορούσε να αφαιρεθεί, που επίσης ανακοίνωνε πραξικόπημα στη Γαλλία. Είχε ημερομηνία 13ης Δεκεμβρίου, με ένα μικρόφωνο που έγραφε RF1. Ο Μακρόν δεν το πήρε καλά και σε συνάντησή του με αναγνώστες της εφημερίδας La Provence είπε: ‘‘Αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την ηρεμία του δημοσίου διαλόγου, δεν ενδιαφέρονται για την κυριαρχία των δημοκρατιών και, ως εκ τούτου, μας θέτουν σε κίνδυνο’’».

Η Corriere έγραψε ότι «αυτοί οι άνθρωποι» που ανέφερε ο Μακρόν είναι του είδους Μαρκ Ζάκερμπεργκ και έχουν ήδη ανακοινώσει το τέλος του ελέγχου γεγονότων στις ΗΠΑ. «Ετσι, ο Μακρόν ζητάει πολύ πιο άμεσες και συνεπείς κυρώσεις στα social media που δεν συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Από όλη την υπόθεση έβγαινε το άβολο συμπέρασμα ότι πίσω από το ψεύτικο βίντεο μάλλον δεν κρύβονται οι Ρώσοι, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε.

«Η Le Monde εντόπισε τον δημιουργό του ψεύτικου βίντεο. Είναι ένας 17χρονος έφηβος από την Μπουρκίνα Φάσο, που έμεινε άναυδος από την επιτυχία του βίντεό του στο web. Είπε ότι το έφτιαξε για να πάρει λίγη διασημότητα και αυτός, αλλά δήλωσε και μετανιωμένος: ‘‘Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να προκαλέσω προβλήματα’’. Αλλά αν ένα αγόρι από την Αφρική ξεκίνησε τέτοια φασαρία, ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνει ένας Ρώσος που εργάζεται για μια μυστική υπηρεσία του Πούτιν» κατέληξε η Corriere.

