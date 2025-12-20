Πακιστάν: Νέες ποινές κάθειρξης 17 ετών για τον πρώην πρωθυπουργό Ιμράν Χαν και τη σύζυγό του

Σε νέα βαριά καταδίκη οδηγήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν, καθώς δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, μαζί με τη σύζυγό του Μπούσρα Μπίμπι, για κατάχρηση εμπιστοσύνης και διαφθορά, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 17 ετών στον καθένα.

Η απόφαση αφορά δώρα που ο φυλακισμένος πλέον πρώην ηγέτης είχε λάβει κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εξουσία.

Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για παραβίαση των κανονισμών του Πακιστάν σχετικά με τα κρατικά δώρα, μετά την παραλαβή πολυτελούς σετ κοσμημάτων από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, το οποίο είχε προσφερθεί στη Μπούσρα Μπίμπι κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης το 2021.

Το ζευγάρι εκτίει ήδη ποινές φυλάκισης για παλαιότερες καταδίκες, ενώ οι νέες ποινές —10 χρόνια κάθειρξης για κατάχρηση εμπιστοσύνης και 7 χρόνια για διαφθορά, καθώς και χρηματικό πρόστιμο— αναμένεται να εκτιθούν παράλληλα με τις ήδη επιβληθείσες ποινές.

Ο Ιμράν Χαν χαρακτηρίζει τις κατηγορίες πολιτικά υποκινούμενες, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε στο BBC News ότι η νομική του ομάδα σκοπεύει να προσφύγει κατά της απόφασης.

Μιλώντας στο BBC μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο συνήγορός του, Σαλμάν Σαφντάρ, ανέφερε ότι η υπεράσπιση ενημερώθηκε για την απόφαση, εκτός κανονικού ωραρίου δικαστηρίων. Όπως είπε, η προσφυγή θα κατατεθεί στο ανώτατο δικαστήριο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί τον πιο πρόσφατο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα διώξεων εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση από τον Αύγουστο του 2023. Τον Ιανουάριο είχε ήδη καταδικαστεί σε 14ετή κάθειρξη για ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς.

Συνολικά, ο Χαν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με περισσότερες από 100 υποθέσεις, που κυμαίνονται από διαρροή κρατικών μυστικών έως παράνομη πώληση κρατικών δώρων , αν και ο ακριβής αριθμός δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η υπόθεση των κοσμημάτων, γνωστή στο Πακιστάν ως Toshakhana 2, αφορά σετ κοσμημάτων της ιταλικής φίρμας Bulgari, το οποίο προσφέρθηκε στη Μπούσρα Μπίμπι από τον σαουδάραβα πρίγκιπα το 2021, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Βάσει των πακιστανικών κανονισμών, τα κρατικά δώρα κατατίθενται στο τμήμα Toshakhana (κρατικό θησαυροφυλάκιο), ωστόσο οι πολιτικοί μπορούν να τα επαναγοράσουν. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ιμράν Χαν φέρεται να ζήτησε από ιδιωτική εταιρεία να υποτιμήσει την αξία των κοσμημάτων, προκειμένου να τα αποκτήσει σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή.

Πέραν των ποινών φυλάκισης, το δικαστήριο επέβαλε στο ζευγάρι πρόστιμο που ξεπερνά τα 16 εκατομμύρια πακιστανικές ρουπίες (περίπου 42.600 λίρες Αγγλίας).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει στο παρελθόν αθωωθεί σε άλλη υπόθεση Toshakhana, ωστόσο παραμένουν σε εκκρεμότητα και άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και τρομοκρατία, σε σχέση με τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στις 9 Μαΐου 2023, όταν είχε συλληφθεί προσωρινά.

Ο Χαν παρέμεινε πρωθυπουργός του Πακιστάν έως τον Απρίλιο του 2022, όταν ανατράπηκε έπειτα από ψήφο δυσπιστίας. Παρότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε, οι λογαριασμοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν ενεργοί, με αναρτήσεις που αποδίδονται στον ίδιο και δημοσιεύονται συνήθως μετά από επισκέψεις στη φυλακή, αναφέρει το BBC.

Οι αναρτήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα επικριτικές προς τη σημερινή κυβέρνηση και τον αρχηγό του στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «τυραννικό δικτάτορα».

Τον Νοέμβριο, ο Χαν στερήθηκε επισκέψεων για σχεδόν έναν μήνα. Επειτα από πιέσεις της οικογένειας και του κόμματός του, η αδελφή του κατάφερε να τον επισκεφθεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Λίγες ώρες αργότερα, ανάρτηση στον λογαριασμό του τον χαρακτήριζε «ψυχικά ασταθή».

Εκτοτε, δεν του έχει επιτραπεί καμία οικογενειακή επίσκεψη. Στην απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται, τέλος, ότι ο δικαστής επέδειξε επιείκεια στην επιμέτρηση της ποινής λόγω της «προχωρημένης ηλικίας» του Ιμράν Χαν.

