Συμφωνία στη Γερουσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του shutdown

Με τη χώρα να γελοιοποιείται διεθνώς –καθώς οι εικόνες από τις ουρές χιλιομέτρων για τρόφιμα ή τις εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων, να κάνουν τον γύρο του κόσμου εξαιτίας του άνευ προηγουμένου κυβερνητικού shutdown–, μέλη της Γερουσίας των ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να τερματίσει τη δημοσιονομική παράλυση που έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου εδώ και 40 ημέρες. Αυτό μετέδωσαν αργά το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ουάσινγκτον, ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας) αμερικανικά Mέσα Eνημέρωσης.

Οι γερουσιαστές, Ρεπουμπλικάνοι αλλά και κάποιοι Δημοκρατικοί, έκλεισαν προσωρινή συμφωνία, που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και Fox News. Αναμενόταν σχετική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας –η εικόνα γερουσιαστές να σπεύδουν στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον, ημέρα Κυριακή, για να ψηφίσουν είναι εξαιρετικά σπάνια, μετέδωσαν τα δίκτυα.

Ακόμα και έτσι, δεν ήταν, βέβαια, ξεκάθαρο αν η συμφωνία θα μπορούσε να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου και εκεί οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την εύθραυστη πλειοψηφία. Μια ψηφοφορία στο κατώτερο νομοθετικό σώμα ορίστηκε για την προσεχή Τετάρτη, ανέφεραν κάποια Μέσα.

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», είπε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το σαββατοκύριακο στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και από τα δυο σώματα του Κογκρέσου (Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων) και να υπογραφτεί από τον πρόεδρο Τραμπ. Ενώ το πρόβλημα προέκυψε εξαιτίας των Ρεπουμπλικανών, που διαθέτουν την πλειοψηφία και στα δύο νομοθετικά σώματα, ο Τραμπ επιμένει, ως συνήθως, ότι για το άνευ προηγουμένου shutdown ευθύνονται οι Δημοκρατικοί.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με όσα διέρευσαν, η συμφωνία στη Γερουσία θα επιτρέψει να αναχρηματοδοτηθεί το SNAP, πρόγραμμα ενισχύσεων για την αγορά τροφίμων που ωφελεί 42 εκατ. Αμερικανούς — η καταβολή των ποσών εμποδιζόταν εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης.

Προβλέπει επίσης ακύρωση των απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα και ψηφοφορία για την παράταση των κρατικών ενισχύσεων για προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης που εκπνέουν στο τέλος της χρονιάς.

Η πρόταση «θα προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς από καταχρηστικές απολύσεις, θα επανεντάξει όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του shutdown και θα εγγυηθεί πως οι υπάλληλοι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους», σημείωσε από την πλευρά του γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Τιμ Κέιν, σε ανακοίνωσή του.

