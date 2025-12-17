Μυλωνάκης: Δεν έχω καμία εμπλοκή στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Παράλληλα διέψευσε τους ισχυρισμούς που τον ήθελαν να έχει ενημερώσει τον βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο ή και άλλους για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων και υπαινίχθηκε προσπάθεια να «στηθεί νέο αφήγημα» ανάλογου τύπου με αυτό της Novartis.

Οπως αναφέρει ρεπορτάζ του ertnews.gr, ο κ. Μυλωνάκης υποστήριξε ότι «δεν έχω μιλήσει με κανέναν βουλευτή της νέας Δημοκρατίας, γιατί προφανώς δεν γνώριζα. Να ενημερώσω για κάτι που δε γνωρίζω; Είναι μια συζήτηση που δημιουργήθηκε, καταλαβαίνω την σκοπιμότητα, δυστυχώς όμως για αυτούς επειδή είναι ψευδές, εγώ έχω την υποχρέωση να λέω την αλήθεια. Είτε αρέσει είτε όχι».

Παράλληλα υπήρξαν οι παρακάτω διάλογοι:

Κόκκαλης: «Ο κ. Μπουκώρος δεχόταν ερωτήσεις για πληροφόρηση από Μέγαρο Μαξίμου. Δεν κατονόμασε εσάς αλλά είπε ότι η δικογραφία μπήκε στο αρχέιο.. λέτε όχι. Τι κάνετε εσύ;

Μυλωνάκης: Είπε Μέγαρο Μαξίμου;

Κόκκαλης: Μην παίζουμε με τις λέξεις. Λέτε να εννοούσε υφυπουργό Γεωργίας;

Μυλωνάκης: Λέω δεν μπορώ να γνωρίζω

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας αν γνωρίζει τους πρωταγωνιστές των συνομιλιών της δικογραφίας της ευρωπαίας εισαγγελέως ο Γιώργος Μυλωνάκης το αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Δεν ξέρω κανένα από αυτά τα πρόσωπα, δεν έχω συναντηθεί με κανέναν από αυτούς, ούτε έχω μιλήσει. Για υποτιθέμενη σχέση του κ. Πρωθυπουργός με τον κ. Ξυλούρη, τις κουμπαριές και μια περιφερόμενη φωτογραφία του 201», ανέφερε ο κ. Μυλωνάκης.

Αποστολάκη: Δε μου έχει τύχει ποτέ όμως να κάθομαι σε μια ταβέρνα και στο ίδιο τραπέζι να κάθεται ένας που δε γνωρίζω. Επιμένετε πώς δεν γνωρίζει τον Ξυλούρη ο Πρωθυπουργός;

Μυλωνάκης: Επιμένω, δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός τον κ. Ξυλούρη και δεν τον γνωρίζει.

Με αφορμή το σημείωμα Βάρρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε “δόλιο” και ότι συγκαλύπτει το Μάκη Βορίδη.

Κωνσταντοπούλου: Συγκαλύπτεται για λογαριασμό του Βορίδη και έχετε συμπράξει σε υπόθαλψη εγκληματία.

Μυλωνάκης: Φαντάζομαι ότι έχετε αποδείξεις για αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά.

Μυλωνάκης: Η κυρία πρόεδρος αποκάλεσε μόλις ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου ως εγκληματία.

Κωνσταντοπούλου: Βεβαίως και εσάς χαρακτηρίζω εγκληματία και υπαίτιο υπόθαλψης εγκληματία και υπεξαγωγής εγγράφου.

Μυλωνάκης: Μάλιστα.

Κωνσταντοπούλου: Αποκρύψατε το υπόμνημα Βάρα για 3,5 μήνες

Μυλωνάκης: Από όσο γνωρίζω υπεξαγωγή εγγράφου από τον εαυτό μου δεν γίνεται.

Στην αρχή της συνεδρίασης πάντως η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε πρόταση μομφής κατά του προεδρείου της εξεταστικής.

