Μητσοτάκης σε αγρότες: Ανοιχτοί στον διάλογο, όχι στο παράλογο

Μια ακόμη πρόσκληση σε διάλογο απηύθυνε την Κυριακή στους αγρότες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η επιμονή τους να μην προσέρχονται σε συζήτηση δεν ωφελεί κανέναν.

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην κυριακάτικη ανασκόπηση, παραθέτοντας τα εξής στοιχεία. «Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν, είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πώς «η επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης», την ώρα μάλιστα που «οι οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς».

«Και αν αρνούνται οι αγρότες των μπλόκων να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες, τα επιμελητήρια της περιοχής τους. Τους φίλους και τους συγγενείς τους που θέλουν να ταξιδέψουν και να τους επισκεφθούν για τις γιορτές. Αλλά ας σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους», πρόσθεσε ο κ.Μητσοτάκης.

«Δεν θα δώσουμε από αυτά που δεν έχουμε»

Με αυτήν την πυξίδα του διαλόγου αλλά και της υπεράσπισης της κοινωνικής ενότητας και προόδου θα βαδίσει η κυβέρνηση στο εξής, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.

«Εμείς δεν ανήκουμε στη σχολή πολιτικής που λέει να δώσουμε και από αυτά που ΔΕΝ έχουμε, όπως δυστυχώς ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να λέει. Ούτε και θα μπορούσαμε ποτέ να συναινέσουμε σε μέτρα που μας θέτουν εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου όταν μάλιστα μιλάμε για κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις. Σημαντική ευκαιρία είναι και η πρότασή μας για μια διακομματική επιτροπή υψηλού κύρους με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα».

Προϋπολογισμός

Κλείνοντας το Αγροτικό ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Προϋπολογισμό του 2026: «Η συζήτηση στη Βουλή φώτισε, για ακόμα μία φορά, τη βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής μας πολιτικής, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών. Κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις αυξήσεις, όσο και στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών, συνολικού ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Η υλοποίηση του Προϋπολογισμού ξεκίνησε ήδη στην πράξη, με την προπληρωμή των συντάξεων του Ιανουαρίου από αυτήν την Παρασκευή, ενσωματώνοντας τις προγραμματισμένες αυξήσεις».

Στο θέμα της στεγαστικής κρίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις έξι συμπληρωματικές παρεμβάσεις που έχουν στόχο, όπως σημείωσε, να «πολιορκήσουν» το πρόβλημα με κάθε εφικτό τρόπο. «Το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου -κάτι που τόνισα και στην πρόσφατη παρέμβασή μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και είναι αυτονόητο ότι θα διεκδικήσουμε κάθε πρόσθετο πόρο που μπορεί να ενισχύσει την εθνική στεγαστική πολιτική», ανέφερε.

Ο «Κίμων»

Από την ανασκόπηση της εβδομάδας δεν έλειπε βέβαια η ιστορική στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό, η παραλαβή της πρώτης από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, της φρεγάτας «Κίμων». «Μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα μας και ειδικά για τις Ενοπλες Δυνάμεις που ήδη από το 2019 έχουν περάσει σε μια νέα εποχή. Ο ελληνικός στόλος αποκτά ένα σύγχρονο, ψηφιακό πλοίο, που ενισχύει ουσιαστικά την αποτρεπτική του ισχύ στο Αιγαίο και ευρύτερα. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ένταξης των οπλικών συστημάτων, η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει σε ελληνικά νερά στα μέσα Ιανουαρίου 2026. Η επιλογή των Belharra αποτελεί μια στρατηγική επιλογή, σε μια περίοδο σύνθετων γεωπολιτικών συγκυριών και σηματοδοτεί μια καινούργια φιλοσοφία επιχειρήσεων: επένδυση στην ποιότητα, στην τεχνολογία και στους ανθρώπους που καλούνται να κρατήσουν τη χώρα ασφαλή. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε πλοία και συστήματα, αλλά στην ετοιμότητα και την αυτοπεποίθηση εκείνων που τα υπηρετούν», τόνισε ο κ.Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια της ανάρτησης του, έκανε αναφορά στην αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στην Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026–2030, την δημιουργία του «Φάρου», του εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης, την δημιουργία του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Ημιαγωγούς στην Ελλάδα, αλλά και στην οδική ασφάλεια με αφορμή τις πρώτες επτά «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Εκλεισε την ανάρτηση της Κυριακής με τον Πολιτισμό και την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Αυτή ήταν και η τελευταία ανασκόπηση του 2025. Η κυριακάτικη ενημέρωση θα επιστρέψει του… χρόνου.

