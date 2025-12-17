Mυλωνάκης στην Εξεταστική: Δεν ήξερα, δεν γνώριζα για επισυνδέσεις και δικογραφίες – δεν ενημέρωσα κανέναν

Με τη φράση «δεν γνώριζα, δεν ήξερα τίποτα περί επισυνδέσεων και δικογραφίας – δεν ενημέρωσα κανέναν», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, αρνήθηκε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση του του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Οπως είπε ο κ. Μυλωνάκης , οι αναφορές στο όνομά του έγιναν μόνο και μόνο για «να χτιστεί ένα νέο αφήγημα, αντίστοιχο με εκείνο της Novartis», κάνοντας παράλληλα λόγο για παραπλανητικά δημοσιεύματα για τα οποία όπως ενημέρωσε, έχει ήδη κινηθεί νομικά.

Κατά την κατάθεσή του στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, ο Γιώργος Μυλωνάκης διέψευσε ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ, Χρήστο Μπουκώρο για επισυνδέσεις ή/και το περιεχόμενό τους, ισχυριζόμενος πως ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να έχει σχετική πληροφόρηση και επισημαίνοντας πως ούτε ο ίδιος ο κ. Μπουκώρος τον έχει κατονομάσει ποτέ. Προς επίρρωση των λεγομένων του, επικαλέστηκε δε τις δημόσιες διαψεύσεις των βουλευτών Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη.

Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε παράλογη τη θεωρία ότι η μη υπουργοποίηση Μπουκώρου το 2024 συνδεόταν με την υποτιθέμενη ενημέρωσή του για τις επισυνδέσεις, ενώ αντίστοιχα απέρριψε και τα περί «μυστικού υπομνήματος» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρραα, για να επαναλάβει ότι επρόκειτο για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα του Ιουνίου 2025, χωρίς αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών.

Ο κ. Μυλωνάκης κατήγγειλε επίσης την προσπάθεια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, να τον εμφανίσει ως δήθεν εμπλεκόμενο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα ελεγχόμενο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνοντας λόγο για «επιχείρηση αυτοεκπληρούμενης προφητείας ή καλύτερα αυτοεκπληρούμενης παραδημοσιογραφίας».

«Εχω στείλει στη δικαιοσύνη τα δημοσιεύματα τα οποία υιοθετώντας τις σκοτεινές εποχές της σκευωρίας Νovartis επιχειρούν να με πλήξουν», ενημέρωσε σχετικά.

«Συγκεκριμένος εκδότης -σημείωσε στη σχετική αναφορά του- υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος μου στη βάση δημοσιευμάτων που είχε ήδη δημοσιεύσει, επιχειρώντας να δημιουργήσει τη στρεβλή εντύπωση ότι τάχα είμαι ελεγχόμενος από τις ευρωπαϊκές και εθνικές εισαγγελικές αρχές».

«Μετά από αυτό, το ίδιο έντυπο ρωτούσε την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη συνέντευξη Τύπου που η τελευταία παραχώρησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στη χώρα μας, αν δήθεν είμαι υπό έλεγχο, για να πάρει την απάντηση από την κ. Κοβέσι ότι δεν το γνωρίζει. Μια μηνυτήρια αναφορά, που όπως είχα από την πρώτη στιγμή προβλέψει, εστάλη τελικά στη Βουλή με το άρθρο 86 του Συντάγματος. “Κώστας κερνάει και Κώστας πίνει” δηλαδή. Μιλάμε για δημοσιογραφικές πρακτικές που μόνο ως μαφιόζικες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές που μας φέρνουν στη μνήμη την περίοδο που τα ίδια πρόσωπα έστηναν μια άλλη μεγάλη σκευωρία όπως αυτή της Novartis. Ένα στήσιμο που τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε καταγγείλει δημόσια, αποδίδοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον εν λόγω εκδότη», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

«Ολα στο φως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή παρέμβαση, απαντούμε με στοιχεία στα fake news της αντιπολίτευσης», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κατήγγειλε την προσπάθεια μέρους της αντιπολίτευσης να τον εμπλέξουν με εικασίες, αβάσιμα σενάρια και παραπλανητικά δημοσιεύματα, εναντίον των οποίων, όπως τόνισε, έχει ήδη κινηθεί νομικά.

Ο υφυπουργός επικαλέσθηκε τις δημόσιες τοποθετήσεις του στη Βουλή αλλά και τις απαντήσεις που έχει δώσει σε πληθώρα δημοσιευμάτων επισημαίνοντας πως όλα όσα έχει πει συνοδεύονται με συγκεκριμένα τεκμήρια, που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, γιατί πολύ απλά περιγράφουν πραγματικά περιστατικά και την αλήθεια.

Ο κ Μυλωνάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της παραίτησης του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα λέγοντας ότι σημειώθηκε μετά τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδίως μετά το μπαράζ επιθετικών ανακοινώσεων μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Σας θυμίζω ότι ο κ. Σαλάτας στην κατάθεση του, τόνισε ότι στην «περιβόητη» τηλεφωνική επικοινωνία μας, του επισήμανα ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κ. Σαλάτας, δηλαδή, κατέρριψε πανηγυρικά το παραπλανητικό «αφήγημα» που επιχείρησαν να κατασκευάσουν κάποιοι περί δήθεν παρέμβασης της κυβέρνησης στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όταν στην πράξη αποδεικνύεται το ακριβώς αντίθετο».

Ο κ. Μυλωνάκης ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε κατηγόρησε τον κ. Σαλάτα για διάθεση παρακώλυσης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς, όπως τόνισε, δεν είχε εικόνα των πραγματικών περιστατικών, ούτε ο ίδιος τον απέλυσε, αλλά του επισήμανε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι εμποδίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο έργο της, αλλά αντιθέτως να υπάρξει διευκόλυνση των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Σας το επιβεβαίωσε αυτό και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας, λέγοντας ότι εκείνος ζήτησε την παραίτησή του, αφού προηγουμένως η δημόσια ένταση ανάμεσα στον κ. Σαλάτα και την ευρωπαϊκή εισαγγελία, εξέπεμπαν μια εικόνα μη αποδεκτή από τον ίδιο. Και συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του υπουργού», κατέληξε ο κ. Μυλωνάκης.

