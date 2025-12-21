Μήπως τώρα που η Renault τείνει προς τα EV, πρέπει να βγάλει Clio RS;

Ο λόγος για τον Μπρούνο Βανέλ, επικεφαλής των παγκόσμιων πωλήσεων της Renault, ο οποίος είπε πρόσφατα ότι τα υβριδικά σύνολα που συνδυάζουν υψηλές τιμές ισχύος και χαμηλά CO2 ταιριάζουν στο σενάριο μετανσάρκωσης ενός Clio RS. Τώρα, βέβαια, όλο αυτό ανάγεται στο μέλλον, εάν και εφόσον στη γαλλική εταιρεία αποφασίσουν ότι θα υπάρχει χώρος για μια έκδοση με το λογότυπο RS στο επόμενης γενιάς Clio. Που και αυτό, το απλό, απέχει κάνα χρόνο από τώρα. Αρα μια έκδοση RS θα πάει ακόμα παραπέρα.

Ομως οι ελπίδες των βενζινοαίματων πεθαίνουν τελευταίες, παρά τα απανωτά ραπίσματα που έχουν δεχθεί. Αυτοί υπομονετικά γυρνούν και το άλλο μάγουλο (sic) και ευελπιστούν πως κάτι θα γίνει, ένα μικρό θαύμα ίσως, και τα hot hatch θα αναστηθούν – καλή ώρα όπως πήρε αναβολή η περιβόητη καταληκτική ημερομηνία απαγόρευσης θερμικών μοτέρ για το 2035.

Από την άλλη, στρατηγικά κρίνοντάς το, ίσως ο εξηλεκτρισμός της Renault, ακόμα και στο σπορ παρακλάδι της, την Alpine, μπορέσει να αφήσει ένα μπόσικο ευελιξίας για ένα «ειδικό» μοντέλο στη γκάμα. Πώς έκανε το colpo grosso η Toyota και χώρεσε μέσα σε ξενέρωτα Prius και άλλα παγκοσμιοποιημένα μικροαστικά τα GR Yaris και τα συναφούς χαρακτήρα στην γκάμα της; Ναι, ίσως παιχτεί κάτι τέτοιο. Και μακάρι, δηλαδή.

Οι πρώτες ψηφιακές απεικονίσεις του υποθετικού Clio RS έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και, αναλόγως ορέξεως του καλλιτέχνη στα σχετικά renderings (το μάθαμε και αυτό πλέον στο νέο αυτοκινητικό λεξικό), το όχημα φαίνεται τούμπανο και φουλ στα στεροειδή. Φαρδείς θόλοι και μετατρόχια, οι γνωστές επιθετικές λεπτομέρειες που ανέκαθεν κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε εκδόσεις της σειράς και σε ένα hot hatch, και μπόλικη φιλολογία: Θα έχει κοντά στους +250 ίππους; Θα έχει εξελιγμένο σύστημα μετάδοσης; Θα είναι προσθιοκίνητο ή, με μπόλικη αστερόσκονη, θα το δούμε ως τετρακίνητο;

Εντάξει, για το τελευταίο ας κρατάμε μικρό καλάθι. Η Renault δεν έχει επιδείξει τέτοια ρίσκα στα hot hatch της, ακόμα κι όταν αυτά ήταν στις δόξες τους με τα Clio RS (Mk1, Mk2 και Mk3 – τo Mk4 ήταν άλλου στυλ κατασκευή) και τα Megane R.S.

Ομως, ως προσθιοκίνητο, δυνατό και στριφτερό, ναι, διαθέτει όλη την τεχνογνωσία. Μπορεί και το θάρρος. Τέτοιο απαιτείται από τους κατασκευαστές στην εποχή του Κόκκινου Δράκου (βλ. Κίνα) και των διοξειδίων. Αλλά, είπαμε, η ελπίδα των βενζινοαίματων πεθαίνει τελευταία. Εστω σαν χριστουγεννιάτικο ευχολόγιο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News