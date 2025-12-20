Από το αναπηρικό αμαξίδιο στο διάστημα: μια πτήση που άλλαξε τα δεδομένα

494
Ενα σύντομο ταξίδι πέρα από τα όρια της Γης, με ισχυρό συμβολισμό για την προσβασιμότητα και την ισότητα γράφτηκε το Σάββατο (20/12) στο βιβλίο της διαστημικής ιστορίας.

Μια τουρίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο πέταξε για λίγα λεπτά στο διάστημα, επιβαίνοντας σε πύραυλο της εταιρείας Blue Origin, ιδιοκτησίας του αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος. Πρόκειται για ένα  πρωτόγνωρο γεγονός παγκοσμίως, που άνοιξε έναν νέο, συμβολικό δρόμο στη συζήτηση για τη συμπερίληψη.

Η Μικαέλα Μπέντχαους, γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής, η οποία έμεινε παραπληγική έπειτα από ατύχημα, συμμετείχε στην πτήση μαζί με ακόμη πέντε άτομα -επιχειρηματίες και ιδιώτες επιβάτες –  στο πλαίσιο του προγράμματος διαστημικού τουρισμού που προσφέρει η Blue Origin, μια εμπειρία προσβάσιμη μόνο σε λίγους, οικονομικά προνομιούχους.

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος για τα άτομα με αναπηρία», ανέφερε η ίδια σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Αν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να το αποδεικνύουμε σε όλους τους τομείς , όχι μόνο εκεί όπου μας βολεύει».

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας). Ο μικρός, πλήρως αυτοματοποιημένος πύραυλος New Shepard εκτοξεύθηκε κάθετα, με την κάψουλα των επιβατών να αποσπάται εν πτήσει και να επιστρέφει λίγα λεπτά αργότερα στην έρημο του Τέξας, επιβραδύνοντας με τη βοήθεια αλεξιπτώτων.

Κατά τη διάρκεια της συνολικής εμπειρίας, που διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, οι έξι επιβάτες πέρασαν τη λεγόμενη γραμμή Κάρμαν, το νοητό όριο των 100 χιλιομέτρων που θεωρείται διεθνώς το σύνορο του διαστήματος.

Την ιστορική αυτή πτήση χαιρέτισε και ο νέος επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Αϊζακμαν, ο οποίος συνεχάρη δημόσια τη Μπέντχαους για την επιμονή και το παράδειγμά της: «Αποτελείτε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Η Blue Origin πραγματοποιεί εδώ και χρόνια πτήσεις διαστημικού τουρισμού με τον πύραυλο New Shepard, χωρίς να δημοσιοποιεί το κόστος συμμετοχής.

Μέχρι σήμερα έχει μεταφέρει περισσότερους από 80 ανθρώπους στο όριο του διαστήματος, ανάμεσά τους και γνωστές προσωπικότητες, όπως η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι και ο ηθοποιός Ουίλιαμ Σάτνερ, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως κυβερνήτης Κερκ στη σειρά Star Trek.

