Κίνα: O στρατηγός που αρνήθηκε να διατάξει «πυρ» στην πλατεία Τιενανμέν

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από τη δίκη του κινέζου στρατηγού Ξου Κινξιάν, ο οποίος το 1989 αρνήθηκε να υπακούσει στη διαταγή του ΚΚ Κίνας και τελικά δεν χτύπησε τους φοιτητές στην πλατεία Τιενανμέν τη νύχτα της 3ης προς 4η Ιουνίου. Η Coriere della Sera έγραψε ότι είναι άγνωστο ποιος δημοσίευσε το βίντεο, όμως το Πεκίνο απέλυσε τον διευθυντή του Γραφείου Κρατικών Μυστικών και τον αναπληρωτή του.

Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων στην Κίνα δεν είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη, συνέχισε η Corriere, όμως τώρα μάθαμε τους δραματικούς διαλόγους από τη δίκη του στρατηγού Ξου Κινξιάν. Ηταν 54 ετών και διοικούσε το 38ο Σώμα Στρατού, μια μονάδα υψηλού κύρους, την οποία το Πολιτικό Γραφείο είχε διατάξει να εισέλθει στο Πεκίνο με 15.000 άνδρες και 400 άρματα μάχης και να θέσει τέλος στην ανυπακοή των διαδηλωτών.

Το καθεστώς του Ντενγκ Σιάο-πινγκ δεν δημοσιοποίησε την ανυπακοή του αξιωματικού αυτού, ώστε να μην αποκαλύψει την εσωκομματική διαπάλη που περιέβαλε την υπόθεση. Ο Ξου οδηγήθηκε ενώπιον στρατοδικείου τον Μάρτιο του 1990, εννέα μήνες μετά τα γεγονότα, και καταδικάστηκε σε μυστική δίκη. Διαγράφηκε από την επίσημη ιστορία εκείνων των ημερών και όταν πέθανε, το 2021 σε ηλικία 85 ετών, η λογοκρισία του Πεκίνου διέγραψε κάθε ανάρτηση σχετικά με τη θαρραλέα απόφασή του.

Τώρα κάποιος δημοσίευσε το πλήρες βίντεο της δίκης στο web. Εξι ώρες παρατηρήσεων από τους στρατοδίκες και ήρεμες, σθεναρές απαντήσεις από τον κατηγορούμενο. Οι εικόνες είναι ανατριχιαστικές στην απλότητά τους. Ο στρατηγός, φορώντας ένα απλό γκρι σακάκι κρατουμένου, κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου περιτριγυρισμένος από τέσσερις στρατιώτες. Στην αίθουσα δεν υπάρχει ακροατήριο.

Οι στρατοδίκες τον ρώτησαν για την άρνησή του να υπακούσει στο Κόμμα. Ο κατηγορούμενος απάντησε: «Οταν μου κοινοποιήθηκε η διαταγή, εξήγησα στον πολιτικό επίτροπο ότι σε περίπτωση σύγκρουσης με το πλήθος θα ήταν αδύνατον να διακρίνει κανείς μεταξύ καλού και κακού. Παρατήρησα ότι ένας διοικητής που θα εκτελούσε την εντολή να οδηγήσει τα στρατεύματα στην Τιενανμέν μπορούσε ίσως να γίνει ήρωας, αλλά αν η κατάσταση αντιμετωπιζόταν άσχημα, αυτός ο διοικητής θα ήταν εγκληματίας στα μάτια της Ιστορίας».

Από τις δηλώσεις ενώπιον του στρατοδικείου προκύπτει ότι η διαταγή «πυρ» είχε δοθεί προφορικά και ατομικά σε αρκετούς στρατηγούς εκείνες τις ημέρες. Μόλις την έλαβε και ο Ξου Κινξιάν, κάλεσε τους υφισταμένους του αξιωματικούς και τους είπε ότι δεν θα οδηγούσε το 38ο Σώμα Στρατού στην Τιενανμέν, για λόγους προσωπικής συνείδησης και επαγγελματικής κρίσης. «Είπα ότι η χρήση στρατιωτικής βίας ήταν θέμα που έπρεπε να συζητηθεί ενώπιον του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου. Δεν μπορούσε να αποφασιστεί αποκλειστικά στο όνομα του Κόμματος, αλλά του κράτους».

Ο Ξου Κινξιάν δεν ήθελε να τον θυμούνται ως «εγκληματία». Είπε στους δικαστές του ότι είχε ενεργήσει μόνο προσωπικά και όχι εκ μέρους του 38ου Σώματος Στρατού. Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή κήρυξε τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη» εκείνες τις τραγικές ώρες, απαγορεύοντάς του την περαιτέρω επαφή με τους αξιωματικούς του. Αλλοι στρατηγοί εκτέλεσαν την εντολή και το 38ο Σώμα Στρατού εισήλθε στο Πεκίνο μαζί με άλλες μονάδες, συνολικά 50.000 στρατιώτες.

Τη νύχτα μεταξύ 3 και 4 Ιουνίου 1989, χιλιάδες νέοι σκοτώθηκαν – άλλωστε οι στρατιώτες δεν γνώριζαν ότι οι διαδηλωτές της Τιενανμέν δεν ήταν «αντεπαναστάτες», αλλά απλώς απαιτούσαν μια πιο αξιοπρεπή και ανοιχτή κυβέρνηση, σχολίασε η Corriere. Η ποινή του Ξου ήταν αποβολή από τον στρατό και πενταετής φυλάκιση. Μια σχετικά επιεικής ποινή, πιθανώς επιλεγμένη για να αποφευχθεί περαιτέρω αμαύρωση της φήμης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Η μοίρα του πρώην στρατηγού παρέμεινε μυστική στην Κίνα. Μόνο το 2011 μια εφημερίδα του Χονγκ Κονγκ, όπου τα media ήταν ακόμα ελεύθερα, τον εντόπισε. Ο στρατηγός είπε ότι ποτέ δεν μετάνιωσε για την απόφασή του. Η εφημερίδα που δημοσίευσε τη δήλωσή του ήταν η Apple Daily. Το βίντεο της δίκης του 1990 δημοσιεύθηκε στα τέλη Νοεμβρίου στο X και στο YouTube (εδώ), όμως και τα δύο είναι μπλοκαρισμένα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Αναδημοσιεύθηκε από τον Γου Ρενχουά, ιστορικό της Τιενανμέν, που συμμετείχε στην κατάληψη της πλατείας και αργότερα κατέφυγε στις ΗΠΑ. Ο Γου δεν αποκάλυψε την πηγή του βίντεο, αλλά είπε ότι η διαρροή «δεν σχετίζεται καθόλου με τις διαμάχες για την εξουσία εντός του ΚΚ Κίνας και του στρατού».

