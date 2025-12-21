«Ενεργή Μάχη» στην Πολιτική Προστασία: Νέο νομοσχέδιο για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων

Δέκα αλλαγές με έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων, προωθεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο της ερχόμενης εβδομάδας.

Το νέο σχέδιο νόμου του φέρει τον τίτλο «Ενεργή Μάχη» και επιδιώκει να εισάγει εργαλεία και μηχανισμούς που θα επενδύουν επίσης στη διαλειτουργικότητα, τη συνεργασία των φορέων καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Οι βασικές αλλαγές του νέου θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είναι οι εξής:

1. Θεσμοθετείται η προδιαγεγραμμένη καύση ως εργαλείο πρόληψης για τη μείωση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης. Για πρώτη φορά ορίζεται νομικό πλαίσιο, η προγραμματισμένη και ελεγχόμενη χρήση φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα επιτρέπονται σε αρμόδιες υπηρεσίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προγραμματισμένες καύσεις, στο πλαίσιο της πρόληψης, πριν την αντιπυρική περίοδο, με σκοπό τη μείωση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης.

2. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, η οποία θα αποτελείται από υδρολόγους και επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από τη συμπεριφορά των υδάτων, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής με στόχο η Πολιτική Προστασία να ενημερώνεται άμεσα για την ευαλωτότητα και τους κινδύνους κάθε τόπου.

3. Αναβαθμίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και καταργείται το παλιό μοντέλο διάσπαρτων ανακριτικών κλιμακίων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προωθείται ένα διαφορετικό μοντέλο μέσω της σύστασης νέων ειδικών ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, τα οποία θα υπάγονται επιχειρησιακά στην Δ.Α.Ε.Ε. και θα ανήκουν διοικητικά στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών κάθε νομού. Πρόκειται για 36 κλιμάκια που θα στελεχωθούν με ειδικό προσωπικό και θα συνεργάζονται με συναρμόδιες Αρχές, ώστε να διερευνώνται σε βάθος τα πραγματικά αίτια των πυρκαγιών, συμβάλλοντας παράλληλα στον σχεδιασμό της στρατηγικής δασοπυρόσβεσης.

4. Εκπονούνται υποχρεωτικά σχέδια πρόληψης πυρκαγιών για κάθε δήμο και περιφέρεια της χώρας. Στο πλαίσιο των σχεδίων αυτών, προβλέπεται η χαρτογράφηση κρίσιμων περιοχών και σημείων κινδύνου.

5. Θωρακίζονται τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά με τη δυνατότητα σύστασης νέων μόνιμων πυροσβεστικών φυλακίων

6. Δημιουργούνται Επιχειρησιακά Κέντρα σε κάθε Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση με απευθείας σύνδεση με το ΕΣΚΕΔΙΚ. Μέσω αυτής της ρύθμισης, επιδιώκεται να διασφαλιστεί η ενιαία εικόνα της κατάστασης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το εθνικό, διευκολύνοντας την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

7. Συστήνεται επιστημονική επιτροπή για την αξιολόγηση των μέγα-πυρκαγιών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα συμβάλουν αποτελεσματικότερα σε μελλοντικά συμβάντα.

8. Αλλάζει το σύστημα εκπαίδευσης και αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με υβριδικά χαρακτηριστικά πανεπιστημίου και στρατιωτικής σχολής

9. Συστήνεται Μητρώο Επικουρικών Δυνάμεων για την αξιοποίηση εξοπλισμού πολιτών και επιχειρήσεων σε κρίσιμα περιστατικά. Φορείς και εθελοντές θα μπορούν να δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους προκειμένου να αξιοποιηθούν σε κάποιο συμβάν. Επιπλέον, όσον αφορά τους εθελοντές πυροσβέστες, μία αλλαγή που προωθείται είναι η δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και εκτός της περιοχής όπου ανήκουν.

10. Ειδική εκπαίδευση αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για τα νέα εναέρια μέσα μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Ειδικότερα, η Πυροσβεστική Ακαδημία, αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα με υβριδικά χαρακτηριστικά πανεπιστημίου και στρατιωτικής σχολής ενώ οι σχολές αξιωματικών και πυροσβεστών θα έχουν μόνιμα μέλη ΔΕΠ και δυνατότητα συνεργασίας με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Παράλληλα, δρομολογείται μέσω του νέου νομοσχεδίου και η επαναλειτουργία της σχολής αρχιπυροσβεστών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα αποκτά τη δυνατότητα να συγκροτήσει δική του επιχειρησιακή δύναμη πτητικών μέσων, με δικούς του πιλότους και μηχανικούς.

Σχετικά με τα νέα εναέρια μέσα που θα παραληφθούν μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙ, το ΑΠΕ αναφέρει ότι εκτός από τις προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί, θα δοθεί ταυτόχρονα έμφαση στην εκπαίδευση και αξιοποίηση αξιωματικών του ΠΣ. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να θεσπιστεί η διαδικασία μετάταξης και εκπαίδευσης αποφοίτων της Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων χειριστών και μηχανικών-τεχνικών εναέριων μέσων. Ετσι θα μπορούν να απορροφηθούν από την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων ενώ η εκπαίδευσή τους θα γίνεται με έξοδα της Υπηρεσίας, ύστερα από προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

