Tεχεράνη: Πώς μια πόλη 10 εκατομμυρίων κόντεψε να ξεμείνει από νερό

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Τεχεράνη, μια πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων, έφτασε σε πραγματικά οριακό σημείο λόγω της έλλειψης νερού. Μετά από έξι χρόνια ξηρασίας και το πιο ξηρό φθινόπωρο εδώ και πάνω από 50 χρόνια, τα αποθέματα στις δεξαμενές που τροφοδοτούν την πόλη με νερό μειώθηκαν στο 10% της χωρητικότητάς τους και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη χαμηλότερα.

Στα τέλη του Νοεμβρίου και στις αρχές του τρέχοντος μήνα οι βροχοπτώσεις ήταν μειωμένες κατά περίπου 90% σε σχέση με τους ιστορικούς μέσους όρους. Οι κάτοικοι της ιρανικής μητρόπολης βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με συνεχείς διακοπές νερού, απότομη μείωση της πίεσης στις βρύσες και εκκλήσεις από αξιωματούχους να περιορίσουν την κατανάλωση.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν έφτασε στο σημείο να προειδοποιήσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας ότι εάν δεν έβρεχε, τμήματα της πόλης θα έπρεπε αναγκαστικά να εκκενώνονταν. Ευτυχώς, τελικά έβρεξε πέριξ της Τεχεράνης, γεγονός που περιόρισε την άμεση πίεση.

Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός πως η πόλη έφτασε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, ενώ όσον αφορά το μέλλον ο κίνδυνος ανυδρίας παραμένει επικίνδυνα υψηλός, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη πως οι προβλέψεις των ειδικών για βροχοπτώσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Οπως σημειώνει σε άρθρο γνώμης στους New York Times ο Πίτερ Φράνκοπαν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγγραφέας του βιβλίου «Οι Μεταμορφώσεις της Γης – Κλίμα, Οικολογία, Ιστορία», η Τεχεράνη είναι απλώς η τελευταία μεγάλη πόλη που πλησιάζει επικίνδυνα στη λεγόμενη «Ημέρα Μηδέν», με τον όρο (Day Zero) να διαδίδεται σε όλον τον κόσμο το 2017, όταν τα αποθέματα του Κέιπ Τάουν σε νερό είχαν μειωθεί τόσο πολύ που οι Αρχές σκέφτονταν να κλείσουν τη στρόφιγγα και να εφαρμόσουν δελτίο στο νερό.

Σε παρόμοια θέση είχε ήδη βρεθεί το Σάο Πάολο της Βραζιλίας το 2015, ενώ το 2019 ήταν η σειρά της Τσενάι, στη Ινδία. Τελικά και οι τρεις μεγαλουπόλεις κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, αφού κινδύνεψαν να ξεμείνουν από πόσιμο νερό. Ωστόσο σήμερα και οι τρεις απλώς καταφέρνουν να τα βγάζουν πέρα με τρόπους που είναι δαπανηροί και, ως εκ τούτου, μη βιώσιμοι.

Οσον αφορά την πρωτεύουσα του Ιράν, καθώς και δεκάδες άλλες πόλεις ανά τον κόσμο που κινδυνεύουν από την ανυδρία, «είναι μόνο θέμα χρόνου να εξαντληθεί η τύχη τους», προειδοποιεί ο βρετανός επιστήμονας, εξηγώντας πως όταν συμβαίνει αυτό, το παρελθόν μάς έχει διδάξει ότι οι πόλεις δεν πρέπει απλώς να βρουν περισσότερο νερό, αλλά και να αντιμετωπίσουν τα όριά τους.

