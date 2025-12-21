Γιοχάνεσμπουργκ: Μακελειό με 9 νεκρούς από ένοπλη επίθεση σε ταβέρνα

Ενοπλοι άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Είναι το δεύτερο φονικό αυτόν τον μήνα στη χώρα.

Το κίνητρο αυτού του εγκλήματος, που διαπράχθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς τα ξημερώματα Κυριακής, γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σε ταβέρνα χωρίς άδεια, και στη συνέχεια στη μέση ενός δρόμου στο Μπέκερσνταλ, το οποίο βρίσκεται 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της οικονομικής πρωτεύουσας της Νότιας Αφρικής, παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι δράστες της επίθεσης έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα «άνοιξαν πυρ εναντίον όσων βρίσκονταν στην ταβέρνα και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως καθώς έφευγαν. Σε εξέλιξη είναι ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους.

Η Μπρέντα Μουριντίλι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Γκάουτενγκ, δήλωσε στο AFP ότι οι αρχές δεν διαθέτουν ακόμη «λεπτομερείς πληροφορίες» για την ταυτότητα όλων των θυμάτων.

Στις 6 Δεκεμβρίου, οπλισμένοι άνδρες είχαν επιτεθεί σε εργατική εστία στην Πρετόρια σκοτώνοντας έντεκα ανθρώπους μεταξύ των οποίων ένα παιδί τριών ετών σε χώρο, που, σύμφωνα με την αστυνομία, φιλοξενούσε ένα άλλο μπαρ χωρίς άδεια.

Η Νότια Αφρική, η πιο βιομηχανική χώρα της ηπείρου, αντιμετωπίζει ενδημική εγκληματικότητα και διαφθορά που τροφοδοτούνται από οργανωμένα κυκλώματα.

Οι ένοπλες επιθέσεις είναι συχνές και συνήθως συνδέονται με τη βία συμμοριών και το αλκοόλ.

Ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο, περίπου 63 άνθρωποι σκοτώνονταν κάθε μέρα στη χώρα αυτή των 63 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της νοτιοαφρικανικής αστυνομίας.

