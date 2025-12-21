Βενεζουέλα: Νέα κατάσχεση τάνκερ από τις ΗΠΑ

Μια ακόμη αναχαίτιση δεξαμενόπλοιου πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Είναι η δεύτερη μέσα σε αυτόν τον μήνα και η πρώτη αφότου ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε εμπάργκο σε όλα τα πετρελαιοφόρα που ταξιδεύουν από και προς τη χώρα και έχουν υποστεί κυρώσεις.

Ωστόσο, αυτή τη φορά το πλοίο που αναχαιτίστηκε – με την ονομασία Centuries, υπό σημαία Παναμά – δεν περιλαμβάνεται σε αυτά για τα οποία ισχύουν αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με τους New York Times. Η νεοϋορκέζικη εφημερίδα έγραψε ότι το φορτίο που μετέφερε το Centuries προέρχεται από πιστοποιημένη εταιρεία εμπορίας πετρελαίου με έδρα την Κίνα, η οποία έχει ιστορικό μεταφοράς βενεζουελάνικου αργού σε κινεζικά διυλιστήρια.

Το πλοίο είχε πρόσφατα αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα και βρισκόταν στα ύδατα της Καραϊβικής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times.

Η Κρίστι Νόμι, υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την κατάσχεση του πλοίου σε ανάρτησή της στο X, αναφέροντας:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να καταδιώκουν την παράνομη διακίνηση πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή. Θα σας βρούμε και θα σας σταματήσουμε»…

Η Νόμι δημοσίευσε ένα βίντεο που φαινόταν να δείχνει τις αμερικανικές δυνάμεις να κατεβαίνουν με σχοινιά από ελικόπτερο στο κατάστρωμα του πλοίου.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε την ενέργεια ως «κλοπή και πειρατεία ενός ακόμη ιδιωτικού πλοίου που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, και εξαφάνιση του πληρώματός του».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News