Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν τριμερείς συνομιλίες με Ουκρανία και Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει ένα σχήμα ειρηνευτικών συνομιλιών, ώστε η Ουκρανία και η Ρωσία να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι,, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος. Εξέφρασε όμως επιφυλάξεις ως προς το αν μια τέτοια τριμερής συζήτηση θα μπορούσε να αποφέρει απτά αποτελέσματα.

«Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, πρότειναν αυτό το σχήμα: Ουκρανία, Αμερική, Ρωσία», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο. Πρόσθεσε ότι θα ήταν «λογικό να πραγματοποιηθεί μια τέτοια κοινή συνάντηση … αφού πρώτα κατανοήσουμε τα πιθανά αποτελέσματα της συνάντησης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί» στο Βερολίνο.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η προτεινόμενη τριμερής συνάντηση αν γίνει θα είναι σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, αμφισβήτησε το κατά πόσο θα μπορούσε να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Politico.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι θα προέκυπτε κάτι καινούργιο από αυτό. Eχουμε ήδη πραγματοποιήσει τέτοιου είδους συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη», επισήμανε σε δημοσιογράφους σε συνομιλία μέσω WhatsApp το Σάββατο.

Ουκρανοί και Ρώσοι εκπρόσωποι συναντήθηκαν για τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά από εκείνη τη συνάντηση προέκυψε ελάχιστη πρόοδος πέρα από ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου «πολύ σημαντικές», παρά την απουσία άλλης προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Τουρκία.

Αν μια τριμερής συνάντηση στη Φλόριντα «μπορεί τώρα να πραγματοποιηθεί και να ξεμπλοκάρει» περισσότερες ανταλλαγές αιχμαλώτων ή να αποτελέσει «προετοιμασία για μια συνάντηση των τριών ηγετών», τότε «θα την καλωσόριζα», συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικά και δύσκολα ζητήματα που πρέπει να αποφασιστούν σε επίπεδο ηγετών. Πώς θα μπορούσα λοιπόν να είμαι αντίθετος σε μια τέτοια συνάντηση;» διερωτήθηκε.

Τόνισε ότι τα σημαντικότερα ζητήματα για το Κίεβο στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι το καθεστώς των ουκρανικών εδαφών, οι εγγυήσεις ασφάλειας και η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού τής Ζαπορίζια.

Το αν οι τριμερείς συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν τελικά εξαρτάται από τα αποτελέσματα των αμερικανο-ουκρανικών διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν, εκτίμησε ο ίδιος. Αν αυτές λάβουν χώρα, ενδέχεται να συμμετάσχει και μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που βρίσκεται ήδη στη Φλόριντα, σημείωσε.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, φέρεται να συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Μαϊάμι με την ουκρανική αντιπροσωπεία, υπό τον Ρουστέμ Ούμεροφ, σε συνέχεια των επαφών τους στο Βερολίνο, όπου συναντήθηκαν με ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους.

Οι συνομιλίες στη Γερμανία κατέληξαν στο να προσφέρουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με εκείνες που θα είχε ως μέλος του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, έγραψε το Politico. Η πρόταση αυτή αποτελεί τη ισχυρότερη και πιο ξεκάθαρη δέσμευση ασφάλειας που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ για την Ουκρανία.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, ώστε να αποτραπεί ακόμη και η σκέψη ή η φυσική δυνατότητα να επιστρέψουν εναντίον μας με επιθετικότητα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το απόγευμα του Σαββάτου. Και πρόσθεσε: «Η ειρήνη είναι καλύτερη από τον πόλεμο, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα, γιατί έχουμε ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα».

«Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, μια ειρήνη που δεν μπορεί να παραβιαστεί από μια ακόμη ιδιοτροπία του Πούτιν ή οποιασδήποτε άλλης φιγούρας τύπου Πούτιν», υπογράμμισε ο ουκρανός ηγέτης.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Κιρίλ Ντμίτριεφ, επρόκειτο να συναντηθεί με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα στη Φλόριντα.

Ο ίδιος έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Μαϊάμι», συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο όπου ο ήλιος διαπερνά τα σύννεφα.

