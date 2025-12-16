Οι Rolling Stones ακυρώνουν τα σχέδια για ευρωπαϊκή περιοδεία το 2026

Οι Rolling Stones αποφάσισαν να βάλουν φρένο στα σχέδια για μια μεγάλη περιοδεία σε στάδια στη Βρετανία και την Ευρώπη το 2026, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο συγκρότημα που μίλησε στο Variety. Η απόφαση έρχεται μετά από πληροφορίες ότι ο Κιθ Ρίτσαρντς δεν ήταν σε θέση να «δεσμευτεί» στις απαιτήσεις μιας τόσο εκτεταμένης περιοδείας.

Αν και η περιοδεία δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως, ο πιανίστας των Stones Τσακ Λίβελ και εκπρόσωπος του συγκροτήματος είχαν αφήσει να εννοηθεί στον βρετανικό Τύπο ότι το συγκρότημα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ενός νέου άλμπουμ —του δεύτερου σε συνεργασία με τον 35χρονο παραγωγό Αντριου Γουάτ— και ότι σχεδίαζε εμφανίσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.

Ωστόσο, ο Ρίτσαρντς, που κλείνει τα 82 του χρόνια, φέρεται να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις σωματικές απαιτήσεις μιας πολύμηνης περιοδείας σε στάδια. Τα τελευταία χρόνια, οι ζωντανές εμφανίσεις του έχουν δείξει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της μακροχρόνιας μάχης του με την αρθρίτιδα, την οποία ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει «ήπια», εξηγώντας ότι τον έχει αναγκάσει να αλλάξει τον τρόπο παιξίματός του.

Παρότι ο κιθαρίστας εμφανίστηκε σε εξαιρετική φόρμα σε μια σύντομη εμφάνιση τριών τραγουδιών στο Soho Sessions της Νέας Υόρκης τον περασμένο μήνα, κάτι τέτοιο απέχει πολύ από μια πολυεθνική περιοδεία διάρκειας άνω των τεσσάρων μηνών.

«Το συγκρότημα ήθελε να κάνει περιοδεία νωρίτερα φέτος, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Είναι δύσκολο για τους θαυμαστές τους, αλλά οι Stones θα επιστρέψουν στη σκηνή όταν θα είναι καλά και έτοιμοι», ανέφερε άτομο που βρίσκεται κοντά στο συγκρότημα, ζητώντας να κρατήσει την ανωνυμία του.

Οι Rolling Stones περιοδεύουν σχεδόν κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, με ολοένα και πιο περιορισμένα προγράμματα, καθώς τα βασικά μέλη -Μικ Τζάγκερ (82), Ρον Γουντ (78) και Κιθ Ρίτσαρντς- μεγαλώνουν. Ο πρώτος ντράμερ του συγκροτήματος, Τσάρλι Γουότς, πέθανε το 2021 και αντικαταστάθηκε από τον Στιβ Τζόρνταν, επί σειρά ετών συνεργάτη του Ρίτσαρντς.

Η πιο πρόσφατη περιοδεία τους ήταν το «Hackney Diamonds Tour», που πήρε το όνομά του από τον τελευταίο τους δίσκο και περιλάμβανε 20 εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική σε διάστημα τριών μηνών.

Ολα δείχνουν, πάντως, ότι ένα νέο άλμπουμ βρίσκεται καθ’ οδόν για το 2026. Ο Αντριου Γουάτ -γνωστός από τη συνεργασία του με καλλιτέχνες όπως η Lady Gaga, ο Ed Sheeran, η Miley Cyrus, ο Elton John, ο Ozzy Osbourne και οι Pearl Jam- φαίνεται πως έδωσε νέα πνοή στο συγκρότημα, βοηθώντας το να ολοκληρώσει το «Hackney Diamonds», τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο με νέο υλικό ύστερα από 15 χρόνια, το 2023.

Παρότι οι θαυμαστές θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο για να δουν τους Stones ξανά στα ευρωπαϊκά στάδια, όλα δείχνουν ότι το συγκρότημα δεν έχει πει την τελευταία του λέξη, απλώς επιλέγει να επιστρέψει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν πραγματικά.

