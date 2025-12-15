Η ώρα της αλήθειας: Θα δώσει η ΕΕ ρωσική περιουσία στο Κίεβο;

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους ηγέτες της Ευρώπης ως «αδύναμους», προκαλώντας αντιδράσεις στη Γηραιά Ηπειρο. Τώρα, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, αντιμέτωποι με δύσκολες επιλογές, οι ηγέτες αυτοί έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν την ισχύ τους στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. αλλιώς όλοι θα κάνουν λόγο για μία ντροπιαστική εβδομάδα για την Ευρώπη.

Στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης και της Παρασκευής, οι ηγέτες των κρατών-μελών, καλούνται να επικυρώσουν την πρόταση της Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, αξίας 210 δισ. ευρώ, ως δάνειο στην Ουκρανία, η οποία θα χρεοκοπήσει άμεσα χωρίς πρόσθετη οικονομική στήριξη.

Ομως, οι ευρωπαίοι ηγέτες διαφωνούν σχετικά με το «δάνειο αποζημίωσης» για το Κίεβο, το οποίο θα χορηγηθεί έναντι των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού κράτους, σημείωσαν οι Financial Times.

Οι πρεσβευτές των 27 κρατών-μελών της ΕΕ επρόκειτο να συναντηθούν την Κυριακή για να συζητήσουν το τελευταίο σχέδιο του δανείου στο Κίεβο, αλλά η συνάντησή τους αναβλήθηκε για το βράδυ της Δευτέρας, καθώς οι αξιωματούχοι τελειοποίησαν το νομικό κείμενο.

Η Ιταλία, η Μάλτα και η Βουλγαρία ένωσαν τις φωνές τους με το Βέλγιο την Παρασκευή, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το δάνειο. Αν και ψήφισαν υπέρ ενός προκαταρκτικού βήματος για την πιθανή χρήση των περιουσιακών στοιχείων, και οι τέσσερις χώρες προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «συνεχίσει να διερευνά και να συζητά εναλλακτικές επιλογές».

Ομως, οι αξιωματούχοι της Επιτροπής απάντησαν ότι είναι λίγο αργά για να μιλάμε για «εναλλακτικές επιλογές», καθώς η Ουκρανία χρειάζεται δεκάδες δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να βρεθούν μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, αλλιώς θα αντιμετωπίσει σχεδόν βέβαιη κατάρρευση όταν ανοίξουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές τη Δευτέρα, επισήμαναν οι FT.

«Είναι καιρός να σταματήσουμε να μιλάμε και να αρχίσουμε να δρούμε», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ. «Αυτή είναι η στιγμή της Ευρώπης και είτε θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, είτε θα αποδείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι είμαστε καλοί μόνο στο να μιλάμε, να διαφωνούμε και να διχάζουμε τους εαυτούς μας».

Τη Δευτέρα, η ρωσική κεντρική τράπεζα κατέθεσε αγωγή εναντίον της Euroclear, του αποθετηρίου με έδρα τις Βρυξέλλες, όπου φυλάσσονται τα περισσότερα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η Μόσχα προειδοποίησε την ΕΕ για «νομικό εφιάλτη», αν τα χρησιμοποιήσει.

Την ίδια στιγμή, οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέσυρε χθες το αίτημά του για ένταξη στο ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας. Οι συνομιλίες συνεχίζονται σήμερα στο Βερολίνο και οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν το βράδυ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα στις συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και σημείωσε ότι υπόκειται σε ειδική συζήτηση.

«Φυσικά αυτό το θέμα αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους και φυσικά υπόκειται σε ειδική συζήτηση», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Απειλείται με ναυάγιο η συμφωνία με τη Mercosur

Η ΕΕ πρέπει επίσης να οριστικοποιήσει τη συμφωνία εμπορίου με την Mercosur (την κοινή αγορά στην οποία συμμετέχουν η Αργεντινή, η Βολιβία, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη) ή να αποδεχτεί ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τους γάλλους αγρότες παρά για την οικονομική ανάπτυξη και τη γεωπολιτική της σημασία.

Στον τομέα του εμπορίου, η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας με την Mercosur, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 25 χρόνια, θα σηματοδοτούσε ένα νέο ναδίρ στη διακυβέρνηση της ΕΕ, προειδοποίησαν άλλοι διπλωμάτες.

Χθες το βράδυ, η Γαλλία ζήτησε να αναβληθεί η ψηφοφορία για τη συμφωνία, «προκειμένου να εξασφαλιστεί η νόμιμη προστασία» των αγροτών, φοβούμενη ότι η αύξηση των εισαγωγών από τη Νότια Αμερική θα βλάψει τα τοπικά προϊόντα.

Ωστόσο, διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι μια ακόμα αναβολή, θα την βάλει για πάντα στο συρτάρι, ενώ η περαιτέρω αποδυνάμωση της συμφωνίας, η οποία ήδη περιλαμβάνει τις διασφαλίσεις που ζήτησε το Παρίσι, θα την καταστρέψει και θα διαψεύσει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για ελεύθερο εμπόριο.

«Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για το Mercosur, δεν χρειάζεται να μιλάμε πια για ευρωπαϊκή κυριαρχία», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ. «Αν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε εμπορική συμφωνία μαζί τους, μετά από ένα τέταρτο του αιώνα προσπαθειών, καλύτερα να τα παρατήσουμε», τόνισε, μιλώντας στους FT.

