Νέος προϋπολογισμός της ΕΕ – στόχος η επίτευξη συμφωνίας μέσα στο 2026

Την ανάγκη να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2028-2034, ώστε αυτό να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2028, ανέδειξε η συζήτηση που είχαν οι ευρωπαίοι ηγέτες στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής.

Οπως ανέφερε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, βασικός στόχος της συζήτησης ήταν ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος των διαπραγματεύσεων.

Η ανταλλαγή απόψεων αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική συζήτηση των «27» για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, στη βάση των προτάσεων που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ηγέτες συμφώνησαν να εργαστούν με στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν οι αναγκαίοι όροι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, υπήρξε συμφωνία ώστε οι εργασίες να συνεχιστούν στη βάση της νέας αρχιτεκτονικής του προϋπολογισμού, η οποία επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό του ΠΔΠ και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στην κατανομή των πόρων.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά και κρίσιμα ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων, όπως η γεωργία, ο ρόλος των περιφερειών, η πολιτική συνοχής, το ταμείο ανταγωνιστικότητας, καθώς και το ζήτημα των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να επανέρχεται στο θέμα σε τακτική βάση, καθώς η διαμόρφωση του νέου ΠΔΠ θεωρείται κομβικής σημασίας για τις μελλοντικές πολιτικές της Ενωσης.

Η επόμενη συζήτηση έχει ήδη προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία οι ηγέτες συμφώνησαν κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους των συνομιλιών της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών να εξετάσουν την επιλογή για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026 και το 2027 μέσω της χρησιμοποίησης αυτών αντί της επιλογής του από κοινού δανεισμού της ΕΕ, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Είναι βέβαιο ότι επιζητούμε μία τομή και τομή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία θα είναι δικαιολογημένη και θετική για την Ευρώπη, αλλά ορισμένες χώρες θα αγωνιστούν μέχρι το τέλος για να μεγιστοποιήσουν τις εγγυήσεις για τους εαυτούς τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός κατά το διάλειμμα των εργασιών της συνόδου.

«Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα φύγουν από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς απόφαση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια», τόνισαν προσερχόμενοι στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Αντόνιο Κόστα υπενθύμισε ότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι ηγέτες δεσμεύτηκαν να αντιμετωπίσουν «τις πιεστικές» χρηματοδοτικές, αμυντικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας για το 2026 και 2027 και τόνισε ότι σήμερα θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.

