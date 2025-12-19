Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ναι στον διάλογο με τους αγρότες, όχι στην ταλαιπωρία των πολιτών

H κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο αλλά δεν θα αποδεχτεί την αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία μια ενδεχόμενη παράταση των μπλόκων. Αυτό το μήνυμα έστειλε στους αγρότες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής που κατέληξε σε συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

«Κάποιοι αγρότες αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε ναι στο διάλογο λέμε όμως ναι –με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο– στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας» είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Ερχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους».

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη».

Επανέλαβε, δε, ότι «η εξυγίανση, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία αναμένεται ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, «αποτελεί μια πρόκληση για όλα κόμματα αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο».

Ενδεδειγμένη η λύση για την Ουκρανία

Για την συμφωνία που αφορά το Ουκρανικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που δεν έχει δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, είναι η ενδεδειγμένη λύση. Αυτή η απόφαση πάρθηκε λαμβάνοντας υπόψιν την συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι, ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε, στα συμπεράσματα στα οποία συμφωνήσαμε, αλλά το οποίο χρειάζεται ακόμη περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση».

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: «Οι διαπραγματεύσεις θα είναι σύνθετες»

Σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Οι συζητήσεις ξεκινούν μόλις τώρα. Δεν έχει γίνει καμία πρόταση συγκεκριμένη πρόταση πέρα της αρχικής τοποθέτησης της Επιτροπής σχετικά με τα ποσά και το πως αυτά κατανέμονται στις διάφορες κατηγορίες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ενα είναι βέβαιο και αυτό διαφάνηκε στη σημερινή συζήτηση, ότι υπάρχει μία κρίσιμη μάζα χωρών, που θα τους χαρακτήριζα φίλους συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής που δεν πρόκειται ουσιαστικά να δεχτούν περικοπές στα δυο αυτά προγράμματα, τα οποία αποτελούν και τους βασικούς δύο πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όλο το πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Όμως εκτιμώ ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι σύνθετες και δύσκολες».

Το ταξίδι στη Μέση Ανατολή

Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το επικείμενο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, κατά το οποίο θα επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ και τη Ραμάλα:

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραδοσιακά διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλά και εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, οπότε θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουμε από τη φάση της πρώτης πολυπόθητης ανακωχής στα επόμενα στάδια του σχεδίου όπως αυτό τουλάχιστον έχει συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκομένους και να διερευνήσουμε τον ρόλο τον οποίο μπορεί η Ελλάδα να παίξει σε αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση θέλω να επαναλάβω ότι το τριμερές σχήμα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ φέρνει κοντά χώρες που αποτελούν, θα έλεγα, παράγοντες και πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και εκτιμώ ότι οι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν σε αυτήν την συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη και το τι έχει διαμειφθεί στη Γάζα τα τελευταία χρόνια, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές».

