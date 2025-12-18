Αγωγή Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – «Εκπροσωπεί την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας», λέει ο Σκέρτσος

Με εξώδικο απαντά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο υπουργός Υγειας, Αδωνις Γεωργιάδης, για τον ισχυρισμό της, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη, ότι «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων», όπως επί λέξει ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Γεωργιάδης ζητεί από την κυρία Κωνσταντοπούλου να ζητήσει συγγνώμη για όσα συκοφαντικά εκστόμισε, σε διαφορετική περίπτωση ξεκαθαρίζει ότι θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της.

Και αφού εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμπεριφορά αυτή που επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, θεωρείται από μερίδα πολιτών ως «μαγκιά» και μάλιστα την επιβραβεύουν, δείχνει ως πραγματικό υπεύθυνο για τη διολίσθηση αυτή του πολιτικού λόγου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και την αγωνία του να ανταγωνιστεί -όπως λέει- τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε χυδαιότητα, λάσπη και τοξικότητα.

«Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου», υπογραμμίζει ο υπουργός στη σχετική ανάρτησή του που συνοδεύεται με το βίντεο από το νέο κρεσέντο της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική.

Η @ZoeKonstant απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της Νδ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλ τον κ. Νίκο Γεωργιάδη αλλά αυτός δεν είναι,… pic.twitter.com/vF1Q1gBB8i — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 18, 2025

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανάρτησης Γεωργιάδη:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντός της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει οτι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!».

«Εκπροσωπεί την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας»

Στην επίθεση που εξαπέλυσε η ανεξέλεγκτη πια (έχοντας πάρει «δύναμη και κουράγιο» από τα σχόλια συμπαράστασης των ακολούθων της στα social media) πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στο πρόσωπο της συζύγου του, Αυγής Ανδοσίδου, υποχρεώθηκε να απαντήσει εκ νέου (μετά από όσα της είπε εκ του σύνεγγυς στη συνεδρίαση της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής) και ο υπουργός Επικρατείας, Ακης Σκέρτσος.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος, αφού πρώτα επαναλαμβάνει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης επέλεξε να επαναφέρει μία συκοφαντία σε βάρος της συζύγου του, η οποία έχει ήδη ανακληθεί -και μάλιστα με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης ενώπιον ποινικού δικαστηρίου- από την εφημερίδα «Αυγή» που έσπευσε να την υιοθετήσει.

«Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους. Χθες στην Εξεταστική τη γυναίκα μου. Δεν τα έβαλε με εμένα τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι δειλία και δεν είναι η πρώτη φορά», υπογραμμίζει ο κ. Σκέρτσος στη σχετική ανάρτησή του που έχει ως εξής:

«H Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη. Λάσπη που εκτοξεύει απολύτως συνειδητά, φτάνοντας στο σημείο να εμπλέκει τα μέλη των οικογενειών των πολιτικών της αντιπάλων και, στην περίπτωσή μου, τη γυναίκα μου.

Με την χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη επίθεση προς τη σύζυγό μου, επανέφερε -για δεύτερη φορά- μια συκοφαντία σε βάρος της που έχει ήδη ανακληθεί με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, από την εφημερίδα “Αυγή” που την είχε αρχικά διακινήσει.

Παρότι καλόπιστα της το εξήγησα, όχι μόνο αρνήθηκε να αναδιατυπώσει, αλλά σκοπίμως ανακύκλωσε τις συκοφαντίες που έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν.

Το ότι επιλέγει να στοχοποιήσει συνειδητά (και ενώ γνωρίζει το ψεύδος) μη πολιτικά πρόσωπα, αποκαλύπτει ότι είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική, αλλά και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας και συνεχίζει με την εν γένει παρουσία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στα πολιτικά πράγματα της χώρας:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι το ενδιαφέρον της για τη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας είναι υποκριτικό, καθώς σε κάθε ευκαιρία εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους».

Εξάλλου, προσθέτει ο υπουργός Επικρατείας, «μπορώ, πλέον, βάσιμα να υποστηρίξω και από προσωπική πείρα ότι διαθέτει τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε, είτε εντός πολιτικής είτε εκτός.

Μιλάμε για μια πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που στο ιδιωτικής χρήσης κόμμα της – μια και σε κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο αυταρχισμός της – επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της και να προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της.

Είναι η δήθεν υπέρμαχος των ευάλωτων και των γυναικείων δικαιωμάτων που όμως επιλέγει με τον πλέον κυνικό τρόπο να υπερασπίζεται ως δικηγόρος βιαστές γυναικών, να παρεμποδίζει με νομικά τερτίπια την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και να αμείβεται ταυτόχρονα από αυτούς.

Είναι, τέλος, η μόνη πολιτικός της σκοτεινής περιόδου του 2015 που επιμένει στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, που θα οδηγούσε σε εξαθλίωση πρωτίστως τους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας που δήθεν υπερασπίζεται.

Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους. Χθες στην εξεταστική τη γυναίκα μου. Δεν τα έβαλε με εμένα τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι δειλία και δεν είναι η πρώτη φορά».

Και η ανάρτηση Σκέρτσου κλείνει με το περιστατικό στη Βουλή χθες, Τετάρτη: «Χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ορρωδεί. Ποτέ και προ ουδενός. Προσωπικά, όπως και κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία, είμαι απέναντι της».

